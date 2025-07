Cruz Sánchez de Lara elige Pedro del Hierro para la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino

El 15 de julio, La Alhambra se transformó en el epicentro de una velada excepcional, promovida por el ayuntamiento de Granada en colaboración con LVMH, ‘Las Top 100 Mujeres Líderes en España’ y Magas, bajo el nombre de la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino.

A lo largo de la noche, personalidades del arte, la empresa, el deporte y la comunicación, entre otros sectores, desfilaron en el monumento de la emblemática ciudad andaluza, en el contexto de la gala que marcó el inicio de la XIII Edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes en España’.

Cruz Sánchez de Lara, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, presenció el evento con un espectacular conjunto de Pedro del Hierro, formado por una camisa de esmoquin blanco y una falda de volantes, parte de colección otoño-invierno 2025-2026 de la firma.

"Es un traje que inspira tradición, pero con una reinterpretación tan elegante que emociona. Me enamoran los bordados de terciopelo, el borde delicado de los volantes, las jaretas entre uno y otro… me gusta la cadencia que tiene la falda al moverse, esa manera de ser solemne sin ser rígida", nos explica Cruz Sánchez de Lara sobre el diseño.

"Y la camisa… me parece una declaración de intención en sí misma. Ese lazo imponente en el cuello tiene algo ceremonial, algo que la eleva. Cuando me lo probé, sentí que era una mezcla entre una gitana del Albaicín y Escarlata O’Hara", añade.

"Eso es lo que me inspira: la tradición andaluza más rotunda y más bella, la que enamora, la que viene del pueblo gitano y ha dejado una estética tan fuerte y tan rica en mi Andalucía querida".

Detalle del look elegido por Cruz Sánchez de Lara. David Morales

El conjunto forma parte de la línea 'El Pellizco' de la firma española, "inspirada en las emociones más profundas del flamenco". Fue desvelada en el marco de la 81.ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Pensada para la temporada otoño-invierno 2025-2026, se presentó como una oda a esta sensación que, según Nacho Aguayo, director creativo de la línea femenina, es "una llama que se te enciende dentro, ese nervio que te entra desde lo más hondo del estómago y te da palpitaciones. La colección plasma esa sensación de alegría, es un homenaje al flamenco".

Detalle de la silueta del desfile de Pedro del Hierro. Pedro del Hierro

Cruz optó por llevar pocos accesorios para completarlo porque "la falda tiene tanta presencia, y la camisa tantísimo mensaje, que creo que lo más coherente es dejarlas hablar".

A nivel beauty, optó por un moño sencillo, con reminiscencias andaluzas, algo informal, casi natural. En los pies, unas cuñas discretas, "porque hay que adaptarse al suelo de La Alhambra, que es tan hermoso como impredecible", y unos pendientes pequeños.

Una elección simbólica

La elección de este conjunto se convirtió en una evidencia para Cruz Sánchez de Lara: "Quería hacer un guiño a la cultura granadina, y recordé el look final del desfile de Pedro del Hierro: una falda de inspiración flamenca y española, con toda la fuerza de lo tradicional reinterpretado".

"Cuando fui a probarme mi vestido para las Top 100, estaban cosiendo esa pieza en el atelier de Pedro del Hierro. Vi a las costureras dar las puntadas con tantísimo cariño que supe que aquello era el verdadero lujo: la artesanía cuidada, hecha con alma. Y pensé que algún día me la pondría", añade la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

Se presentó además "como un guiño a los hombres que van de smoking, y vestirme un poco desde la estética flamenca, sí, pero también desde esa versatilidad elegante que tiene la moda cuando nos permite compartir códigos —como el de la etiqueta— sin renunciar a la identidad. Una forma de unir tradición, género y celebración a través del diseño".

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL lució en esta ocasión el modelo original por un motivo claro: "No quise cambiarle nada porque me parecía perfecto tal y como era. A veces una prenda no necesita ser modificada cuando ya encierra en sí misma una historia y una intención. Y esta falda hablaba de Granada, del flamenco, de la elegancia y del respeto a la artesanía. No había nada que añadir… solo llevarla con emoción".

Cruz Sánchez de Lara, posando durante el evento celebrado en La Alhambra. David Morales

Este conjunto también remite a los orígenes de la editora de Magas y ENCLAVE ODS: "Habla de mis raíces. De mis raíces granadinas, malagueñas, andaluzas… aunque también tengo algo de extremeña, porque la vida me ha llevado a vivir y a querer mucho en esa tierra. Pero hoy, aquí, este traje dice claramente: soy del sur".

Asimismo, "también habla de mí, de cómo soy. Porque yo soy una mezcla de muchas cosas: a veces sencilla, a veces coqueta, a ratos valiente, y en otros momentos cobarde, fuerte cuando toca, frágil cuando lo necesito. Y todo eso convive, sin contradicción, en la misma mujer".

Por lo tanto, según confiesa Cruz Sánchez de Lara, fue como "una mezcla valiente entre tradición y modernidad, entre lo que una ha heredado y lo que una ha decidido ser. Y me gusta pensar que eso también es este evento: un homenaje a la cultura, pero también al presente, al liderazgo que abraza sin miedo nuestras raíces y las lleva con orgullo hacia el futuro".

Antes de pasar por la Alfombra, Sánchez de Lara compartía la "emoción de saber que voy a subir así, vestida de cultura y respeto, al escenario del Palacio de Carlos V. Porque la moda, cuando está bien contada, también es una forma de honrar el lugar que pisas".

Y nos lo recordó una vez más con este diseño sencillamente espectacular que la moda es emoción, artesanía y belleza.