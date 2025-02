Mans y Andrea Gutiérrez, ganadores de los premios L'Oréal Paris a Mejor Colección y Mejor Modelo en la MBFWM

El diseñador Jaime Álvarez, al cargo de la dirección creativa de Mans, y la modelo Andrea Gutiérrez, se han alzado con los Premios L'Oréal Paris a Mejor Colección y Mejor Modelo, respectivamente, en la 81.ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

En cada edición, estos galardones premian la excelencia, la innovación y la calidad de una colección, además del trabajo de una modelo, destacando su elegancia, profesionalidad y capacidad de transmitir la esencia de cada línea.

En esta ocasión, el jurado ha deseado realzar la propuesta de Mans. Las prendas de sastrería, como americanas y pantalones de traje, gran seña de identidad de la firma, son una de las claves de su nueva colección otoño-invierno 2025-2026.

"La línea mezcla la artesanía milenaria, herencia del abuelo del diseñador, del que también toma el nombre la firma, con una estética vanguardista, cortes limpios e innovación en los tejidos", subrayan desde la MBFWM.

Su propuesta es capaz de mezclar los códigos femeninos y masculinos de una manera inédita, celebrando el poder de la tradición, sin apartar influencias más innovadoras. Este trabajo es el resultado del trabajo de Jaime Álvarez.

Nacido en La Luisiana, Sevilla, en 1994, el diseñador fundó Mans tras finalizar su carrera de Diseño de Moda en 2017 en el Istituto Europeo di Design. Mans ha sido galardonado, entre otros, con el Premio al Mejor Diseño Emergente por la Generalitat de Catalunya en tres ocasiones consecutivas en la 080 Barcelona.

Por su parte, Andrea Gutiérrez, una modelo originaria de Mallorca, es una de las grandes promesas del mundo de la moda. En esta edición, ha desfilado para Isabel Sanchis y Custo Barcelona. A nivel internacional, también ha participado en las presentaciones de diseñadores del calado de Rahul Mishra.

Una pasarela única

Desde el pasado 19 de febrero, nombres consagrados del mundo de la moda presentan, en el recinto de IFEMA, sus propuestas para el otoño-invierno 2025-2026. Este viernes, arrancó la jornada Simorra con 'Raíces', una colección inspirada en The Power of Movement in Plants, un estudio realizado por Francis Darwin junto a su padre, Charles Darwin, en el que afirmaban que "las plantas son seres inteligentes".

Esta perspectiva, que conmocionó a la sociedad científica del siglo XIX, marcó el inicio de una línea de investigación que concluyó que el sistema de raíces de las plantas actúa como un cerebro: capaz de pensar, crear lazos de unión y establecer redes colaborativas entre miembros de la misma familia, así como con otras especies animales y vegetales.

Isabel Sanchis, quien obra mano a mano con su hija Paula Maiques, desveló una línea que fusiona el street wear y la Alta Costura, en siluetas versátiles, marcadas por texturas de gran calidad y un juego arquitectónico único.

Prosiguió la jornada con la colección de Hannibal Laguna, 'Petalscape', una declaración a la naturaleza. Los paisajes de pétalos florales, con sus formas caprichosas, sus deliciosos aromas, sus preciosos colores y sus aterciopeladas texturas, inspiraron siluetas delicadas y románticas, caracterizada por sugerentes aberturas asimétricas y mini vestidos caparazón.

Ynesuelves presentó, a su vez, una colección que entrelaza dos almas de Inglaterra: la aristocrática tradición ecuestre y la vibrante rebeldía urbana. Su fusión rinde homenaje al extraordinario legado del Duque de Alburquerque, una figura que encarna la pasión sin límites y la determinación inquebrantable.

Custo Barcelona volvió a cautivar con 'Mirage', una propuesta que fusiona el universo visual con un mundo imaginario donde la naturaleza y la humanidad coexisten en armonía, con un destacado protagonismo del brillo.

A su vez, 'The hotel', by Pablo Erroz, es la nueva propuesta para la temporada 2025 del diseñador mallorquín. Destaca por su apuesta de texturas como las sedas, lanas, ikats Made in Mallorca, prints sobre pailettes o algodones.

Cerró la jornada Malne, en manos de los diseñadores Juanjo Mánez y Paloma Álvarez. Su colección 'Bohemian Future' da un protagonismo especial a los materiales. Despliega una amplia variedad de texturas y acabados que enriquecen cada diseño: desde el tweed, la gasa de seda, el cashmere y el gazar, hasta las micro paillettes.

Este sábado arrancó con la propuesta de Paloma Suárez. La diseñadora presentó su decimonovena colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un desfile que anticipa la celebración de su esperado 10º aniversario. En esta línea, apuesta por tejidos de pelo y pieles veganas, lanas frías, tweed, cuadros y rayas diplomáticas en una amplia gama cromática donde aparecen como novedad tonos más cálidos.

La colección 'Iris' de Odette Álvarez parte, a su vez, de los conceptos de esperanza, resiliencia y fuerza interior, símbolos del iris, la flor que emerge en plena adversidad, en los días más fríos del invierno. La diseñadora se decantó por sus clásicos toques de brillo con pedrerías, lentejuelas y ricos abalorios, con la artesanía como hilo conductor.

'Self <>World'. Así se titula la propuesta de Fely Campo para este otoño. Remite al concepto de que la moda es una declaración íntima: un reflejo de cómo deseamos que el mundo nos contemple y de cómo, a su vez, el mundo nos contempla. Se trata de un homenaje a las texturas y a la magia de las superposiciones, desde la dulzura envolvente del tweed y la calidez aterciopelada hasta el destello sutil del satén y las aplicaciones en relieve.

'Yūgen', de JNORIG, es a su vez una exploración profunda de las dualidades de la cultura japonesa. Inspirada en la noción de belleza profunda y complejidad subyacente, esta colección rinde homenaje al país nipón, con siluetas que combinan técnicas digitales innovadoras con elementos tradicionales.

Ángel Schlesser, en manos de Alfonso Pérez, presentó a su vez una colección fiel a su ADN, marcada por la calidad y la atemporalidad. Descubrimos siluetas de líneas fluidas, una paleta cromática versátil y una combinación única de diseños tradicionales con tendencias como aperturas, hombreras marcadas y metalizados.

La propuesta de Lola Casademunt by Maite, 'Deauville', toma inspiración del romanticismo desenfadado propio de la Normandía francesa. Propone vestidos camiseros, gabardinas, plisados, pantalones de pinzas… con diseños de lo más llamativos como abrigos de pelo. Unos looks al más puro estilo normando puestos al día y bajo la mirada del icónico ADN de la firma: el estampado animal y la logomanía.

Este domingo 23 de febrero, los nuevos talentos del mundo de la moda desfilarán en la pasarela. Fundada en 2006, EGO se propone reunir y mostrar propuestas vanguardistas, que prometen marcar el futuro del sector.