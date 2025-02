Simorra rinde homenaje a la inteligencia de la naturaleza con su colección 'Raíces' en MBFWMadrid

El desfile de Simorra, celebrado en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, fue un homenaje vibrante y profundo a la naturaleza y a la conexión que existe entre todos los seres vivos. En esta ocasión, la firma presentó 'Raíces', su colección otoño-invierno 2025-2026, inspirada por el revolucionario estudio de Francis y Charles Darwin, The Power of Movement in Plants.

Este análisis científico, que en su época desafió la visión dominante, planteaba la sorprendente idea de que las plantas, a través de su sistema radicular, son seres inteligentes capaces de pensar y colaborar.

Hoy, 100 años después de la muerte de Charles Darwin, Simorra recoge este legado, proponiendo una reflexión sobre la inteligencia, la colaboración transgeneracional y la necesidad de repensar nuestra relación con el entorno.

El desfile comenzó con una prenda cargada de simbolismo: una camisa blanca de cuello alto cruzado, con mangas voluminosas que, a modo de lienzo, se transformó en un espacio donde el artista Carlos Pérez plasmó las raíces, simbolizando esa conexión vital que da vida a todo lo que conocemos.

Esta pieza también fue un gesto de homenaje a los orígenes de la marca, fundada por Javier Simorra en 1978, quien comenzó su andadura en la moda con colecciones de camisas.

La colección se desarrolló en una paleta cromática que recordaba a la tierra y la naturaleza en sus formas más profundas. Colores crudos, grises y verdes bosque se combinaron con tonos intensos como el coñac, marrón chocolate y mocca, aludiendo a las raíces.

Los contrastes vibrantes de rosa suave y cereza profundo aportaron un toque de energía, simbolizando el flujo vital que conecta todas las especies y seres del ecosistema.

Siluetas del desfile de SIMORRA en la MBFW. Cedida

En cuanto a las prendas, las conexiones que estas representan fueron interpretadas a través de tejidos innovadores: tiras tubulares de lana y piel que se expanden sobre los diseños, bordados de gasa que se entrelazan formando mallas orgánicas, y texturas en 3D que aportaban una sensación de vida pulsante. Los motivos jacquard con hojas de tamaño XXL, en particular, mostraban la fuerza de la naturaleza y el crecimiento que emana de las raíces.

Para Simorra, la clave de esta propuesta radica en la idea de que el tejido es un vehículo de expresión y un lienzo donde se cuentan historias. La colección Raíces reivindica el papel de las plantas como el tejido inteligente que sustenta nuestro planeta, invitando a la reflexión sobre el equilibrio entre generaciones, la colaboración y la necesidad de adaptarnos a un futuro más sabio e inclusivo.