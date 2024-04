Isabel Díaz Ayuso deslumbra en México con dos looks 'made in Spain': del aire étnico al toque tropical con escote Bardot

La Riviera Maya ha sido el escenario de la entrega de estos reconocidos premios de cine iberoamericano que en cada edición reúne a lo más granado del mundo de la interpretación, la música... y también con algunos representantes de la política. Este 2024, Isabel Díaz Ayuso ha recorrido los 9.000 km que separan la capital española de la Riviera Maya para asistir a los Premios Platino 2024. No es la primera vez, en 2023 también fue una de las invitadas, aunque la gala tuvo lugar en Madrid.

La distancia no ha sido un problema para repetir y la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la verdadera estrella de la red carpet con un look muy colorido, ideal para tierras mexicanas. No ha sido la única española en pasar por el photocall, Blanca Suárez y la cantante Ana Mena también estaba presentes.

Si el año pasado, Isabel elegía un espectacular vestido negro con tejido de red en escote y mangas firmado por Vicky Martín Berrocal, su diseñadora de cabecera, esta vez ha vuelto a confiar en la misma diseñadora, pero ha cambiado radicalmente de estilo. Su elección ha sido un completo acierto, de pies a cabeza.

Díaz Ayuso posa en la alfombra roja de los Platino. Gtres

Se trata de un vestido en rosa con escote Bardot, dejando los hombros al aire, y un efecto capa que siempre es tendencia para las grandes ocasiones. El top, de ligera forma corazón, está confeccionado con tejido drapeado en diferentes direcciones lo que dibuja esa parte de la silueta con maestría.

La falda, vaporosa, hasta los pies, le aporta ese aire perfecto para la noche. La tonalidad le favorece especialmente y Díaz Ayuso lo sabe, porque recurre a ella incansablemente. El diseño como tal no lo podemos encontrar en la web de la marca, por lo que es más que probable que haya sido hecho especialmente para ella. Sí hay uno muy parecido, sin capa y con la parte de abajo en otro tejido e incorporando un cinturón mini, que tiene un precio de venta de 395 euros.

En cuanto a los accesorios, la política del Partido Popular ha subido el tono de su vestido con un bolso multicolor, de aire tropical, con flores bordadas. Un toque handmade que aporta el toque diferencial al estilismo. Las sandalias, metalizadas y como joyas unos llamativos pendientes en forma de lágrima que cobraban protagonismo gracias a su recogido. En resumen, todo funciona.

La política en el Foro Internacional de Naciones Unidas sobre Turismo y Cultura. Efe

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México tenía otro propósito: intervenir el Foro Internacional ONU sobre turismo y cultura y mantener un encuentro con la gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para intensificar las relaciones institucionales. Aquí también dio una lección de moda luciendo un precioso modelo de otra firma española, Panambi, confeccionado en lino con bordado frontal en el pecho y en el bajo. Cuesta 300 euros y está a la venta. Lo combinó con unas sandalias de cuña de vinilo transparente.