La casa italiana Valentino ya tiene nuevo director creativo: Alessandro Michel prepara su revolución 'fashion'

Solo unos días ha durado la incógnita. El pasado 22 de marzo se anunciaba que Pierpaolo Piccioli abandonaba la casa italiana tras 25 años de trabajo y este 28, festividad de Jueves Santo, se comunica oficialmente el nombre de su sustituto. En efecto, Valentino ya tiene nuevo director creativo. Se trata de Alessandro Michele, con el que la firma mira hacia el futuro y que promete ser una revolución.

"Maison Valentino tiene el honor de anunciar el nombramiento de Alessandro Michele como director creativo. Este nombramiento marca el comienzo de un nuevo viaje para continuar haciendo brillar los valores únicos de la marca, su herencia y sus códigos de alta costura en el mundo a través de la perspectiva única y la riqueza de experiencia de Alessandro Michele", decía el comunicado.

Casi al mismo tiempo, el diseñador se ha mostrado entusiasmado con el reto que tiene por delante. Estas han sido sus palabras: "Es un honor increíble para mí ser recibido en la Maison Valentino. Siento la inmensa alegría y la enorme responsabilidad de unirme a una Maison de Couture que tiene la palabra 'belleza' tallada en una historia colectiva, hecha de elegancia distintiva, refinamiento y gracia extrema".

Alessandro no ha dudado en alabar el espíritu mismo de Valentino y recordar a sus creados. "Mi primer pensamiento se dirige a esta historia: a la riqueza de su patrimonio cultural y simbólico, a la sensación de asombro que genera constantemente, a la preciosa identidad dada con su amor más salvaje por los padres fundadores, Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. Estas referencias siempre representaron para mí una fuente esencial de inspiración, y voy a elogiar esa influencia a través de mi propia interpretación y visión creativa".



Termina, como no puede ser de otro modo, mostrando su felicidad por tal honor: "Mi más sincero agradecimiento, por supuesto, a Rachid Mohamed Rachid, que me brindó esta ocasión única e irrepetible. Su confianza es un regalo del alma que intentaré atesorar con mi trabajo y total devoción".

Michel, nacido en Roma, tiene 51 años y es nombre importante dentro del mundo de la moda. Estudió en la Accademia di Costume e di Moda Romana y comenzó su andadura diseñando accesorios para Fendi, cuando Karl Lagerfel movía los hilos de la marca. En 2002 entró como director creativo de Gucci, revolucionando la casa e impulsando la moda de género fluido. Tras dos décadas de brillante trabajo, Michele dejaba su puesto en 2022 y lo explicaba así: "Hay momentos en que los caminos se separan debido a las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener. Hoy termina para mí un viaje extraordinario, de más de 20 años, dentro de una empresa a la que he dedicado incansablemente todo mi amor y pasión creativa. Durante este largo periodo, Gucci ha sido mi hogar, mi familia adoptiva".

Ahora, este creador de larga melena y fuerte personalidad, de gran parecido estético con Jared Leto, uno de sus mejores clientes, empieza a escribir un nuevo capítulo de Valentino. Prepárense, que vienen sorpresas.