Optimizar tu vestuario: la estrategia para superar la compulsión por comprar y por estrenar

Impulsados por las tendencias de moda efímeras y la constante exposición en las redes sociales y los medios de comunicación, muchas personas caen en la trampa de creer que la felicidad y la satisfacción personal están ligadas a la adquisición de nuevas prendas. La compulsión por estrenar conduce a compras impulsivas y descontroladas de prendas, sin considerar si realmente se necesitan.

En el plano personal, puede conducir a problemas financieros, acumulación excesiva de objetos y una sensación de insatisfacción crónica, ya que la euforia inicial de la compra se desvanece rápidamente.

Pero a nivel global, el consumismo de ropa alimenta la industria de la fast fashion, que tiene un fuerte impacto devastador en el medioambiente y en las condiciones laborales de los trabajadores en países en desarrollo.

La experta en sostenibilidad de la revista Elle España, Patricia Eguidazu, comparte estrategias para reutilizar la ropa en lugar de adquirirla constantemente. Según ella, este enfoque simplificará tu vida diaria y te hará sentir más cómoda sin la presión de estrenar constantemente o cambiar radicalmente tu vestuario.

El concepto de armario evolutivo implica utilizar estratégicamente la ropa con ejercicios prácticos para rotar las prendas y refinar tu estilo de manera progresiva. Los términos claves de este método son: repetir y versatilizar.

El método sugiere seleccionar 3 piezas del tronco superior que pueden ser una camisa, un jersey, una chaqueta, o top, y 2 inferiores en las que te sientas cómoda, tal como un vaquero, un pantalón ancho o una falda. El objetivo es colocarlas en un cuadro en la puerta de tu armario para seguir una rotación. Cada vez que uses una prenda, marcas un palito en el cuadro correspondiente.

El desafío consiste en usar estas 5 prendas durante una semana para explorar su versatilidad y potencial de combinación. Al alcanzar cinco palitos en una prenda, se te permite introducir una nueva en el cuadro, pero debes retirar la que ya tiene cinco palitos durante un tiempo.

"Ponla en práctica cada vez que estés en crisis con tu armario o que sientas que no tienes nada que ponerte. Se trata de no considerar a nuestro armario un enemigo en su conjunto, sino de diseccionarlo para ir poco a poco reconstruyendo", aconseja la jefa de sostenibilidad de Elle España.

Este ejercicio te permite evaluar rápidamente si una prenda funciona para ti o no, lo que te ayudará a identificar sus defectos y evitar compras similares en el futuro. "Cuando una prenda no funcione, te darás cuenta muy rápido. Ese será el momento perfecto para buscarle los defectos que hacen que esa prenda no sea para ti. ¡Esfuérzate en encontrar esos defectos! Los defectos de hoy son las razones del mañana para no volver a comprar nada parecido", afirma Patricia Eguidazu.

Además, esta práctica te enseñará a crear conjuntos versátiles y compactos para cada ocasión durante tus viajes, y simplemente para sentirte más cómoda y guapa con tu ropa y contigo misma.