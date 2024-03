¿Qué sujetador debería usar? Descubre cómo elegirlo en palabras de expertos

Llevar la ropa interior adecuada no solo es una garantía de comodidad: puede determinar el aspecto de nuestro look por completo. La elección del sujetador, de forma más concreta, es clave. Sin embargo, no siempre resulta fácil. Según un informe elaborado por el Instituto Medico Estético, casi 7 siete de cada 10 mujeres españolas no llevan la talla de sujetador adecuada porque la desconoce.

[Cómo lavar los sujetadores para que queden como el primer día]

¿Cómo acertar? "La elección correcta de un sujetador depende de varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta como es evidente la talla y en este sentido entran en juego dos conceptos: el contorno de la espalda y el volumen de la copa del pecho", nos cuentan los expertos de Playtex.

"El éxito de elegir la talla correcta de sujetador recaerá en nuestra habilidad para medir correctamente el contorno de nuestra espalda (talla) y medir el contorno de nuestro pecho (copa). También es importante elegir un modelo que nos favorezca y que cumpla con lo que buscamos de un suje. ¿Buscas máxima sujeción?, ¿realce? ¿comodidad? ¿sentirte sexy? Hay tantos sujes en el mercado que es importante saber para qué ocasión lo queremos. Pero la más importante de todo será que te sientas cómoda y libre. Sentirte tú misma cuando lo uses", añaden.

Errores comunes

"Uno de los errores más frecuentes a la hora de elegir sujetador es el no acertar con el tamaño de la copa. En el caso de la espalda es más fácil regularlo, los diseños de Playtex por ejemplo tienen tirantes regulables y de diferente anchura y cierres ajustables, pero en el caso de la copa puede resultar algo más complicado encontrar el modelo idóneo", destacan.

"Otro error es optar por modelos muy bonitos pero no cómodos. Proponemos una gran cantidad de opciones para elegir, que se ajusten a lo que estés buscando en cuanto a modelos, tejidos, colores, pero siempre priorizando la comodidad y bienestar de nuestros cuerpos".

¿Y cómo saber si hemos acertado? "Lo más fácil es tener en cuenta un truco muy práctico, muy visual y muy sencillo. Si al retirar el sujetador notamos que ha quedado marca en la piel, como podría suceder con unos vaqueros que nos aprietan demasiado, quiere decir que esa no es la talla adecuada. En ese caso habría, siempre que sea posible, jugar con el cierre ajustable hasta dar con el contorno adecuado".

Sobre la elección del tejido, los expertos destacan: "La elección del tejido también dependerá de la ocasión, clima o ropa que usemos. Nos gustan mucho nuestros modelos de algodón reciclado, perfectos para cualquier ocasión, pero también vivimos enamorados de nuestros modelos de encaje que nos dan un aire muy femenino y seductor. Por otro lado, la microfibra, que usamos para nuestra línea modeladora, también es un tejido cómodo y discreto ideal para cuando llevamos prendas más ceñidas a nuestro cuerpo".

Para el pecho grande

"Todo dependerá de lo que busquemos. Si tienes pecho voluptuoso y quieres sujeción máxima debes elegir un sujetador con tirantes anchos y copas envolventes. Siempre es recomendable un sujetador que tenga una sujeción extra".

Sujetador sin aros negro Cruzado Mágico reciclado, de Playtex.

El clásico Cruzado Mágico de Playtex es perfecto para mujeres con pecho grande porque recoge todo el busto y refuerza la sujeción con su espalda en U y su cierre ajustable con 4 enganches en 3 filas. Si además buscas elevar el busto, puedes optar con un modelo con aros.

Sujetador rojo, modelo 'Diva', de Hunkemöller

Hunkemöller nos propone este sujetador de aros no preformado, de un tejido opaco y un acabado de encaje semitransparente en la parte superior. Las copas están decoradas con un elegante estampado floral.

Para el pecho pequeño

"Una vez más deberemos saber primero qué queremos. En el caso de mujeres con pecho pequeño que busquen más volumen, un sujetador con aros y escote balconette nos permitirá destacar la zona del escote".

Sujetador 'balconette' de encaje blanco, de Women'secret

Este diseño, de Women'secret, es un balconette tipo corsé con relleno y aro, y confeccionado con tejido de encaje. De un elegante color blanco, incorpora un detalle de volantes en los tirantes.

Sujetador en tul, de DIM

¿Buscas un toque de color? No te pierdas este sujetador en tul con detalle de lunares. Realza el pecho y embellece el escote con delicadeza. Es de DIM (disponible en El Corte Inglés).