Adiós a las carreras en las medias: el sencillo truco de la laca para no romperlas que arrasa en España

En el mundo de la moda, los vestidos son esa prenda que nunca puede faltar en el armario. Nos salvan los días que no sabemos que ponernos, pero también, los días que queremos ir arregladas y vernos más guapas que nunca. Su facilidad nos hace la vida mucho más fácil, ya que solo tenemos que pensar en los zapatos y accesorios que combinen y su versatilidad nos permite utilizarlos en cualquier ocasión. Son tan fundamentales que incluso quienes dicen que no les gustan, tienen un par escondido.

Son la primera opción cuando pensamos en planes más elaborados y elegantes, sobre todo en primavera y verano. En invierno, resulta más complicado tener ganas, pero se pueden combinar de manera que se convierta en una prenda calentita y perfecta para sobrevivir a las bajas temperaturas. Con el paso de los años, esta prenda ha ido cobrando más importancia y relevancia en el día a día y ya somos capaces de lucirlas con más confianza.

A pesar de todas sus ventajas, hay un momento que todas odiamos al ponernos los vestidos: las temidas medias. Ese accesorio que no solo nos libra del frío, sino que en ocasiones, nos ofrece la confianza que nos falta, modula el tono y hace nuestras piernas mucho más tersas. Sin embargo, se hace una tarea complicada llegar a casa con ellas intactas, ya que su propia tela es tan frágil que, en seguida, se hacen las carreras que todos conocemos y odiamos.

Conseguir unas medias que duren todo el día es una tarea casi imposible, así como escoger el color correcto y el acabado perfecto. Bien es cierto que algunas de ellas aguantan más horas, pero al final acaba pasando lo que veníamos previniendo. No solo resulta antiestético, sino que toda la confianza que habíamos ganado con el vestido se va perdiendo poco a poco pensando que todos se están fijando en la rotura de nuestras piernas.

Esto se traduce en una pérdida constante de dinero o una cantidad de medias almacenadas en el armario, de las cuales no estamos seguras si tienen agujeros o no. Nos llegamos a replantear salir sin ellas, pero en invierno son prácticamente obligatorias si no queremos pasar frío a lo largo de toda la noche. Por lo que, o salimos con las que ya tienen agujeros o corremos a la primera mercería a por unas nuevas.

El truco definitivo para que las medias duren impecables

La mayoría de veces, rompemos las medias nosotros mismos al ponérnoslas. Nos enganchamos, las uñas se convierten en las mayores culpables o tenemos que quitarnos todos los anillos y pulseras. En esta ocasión, existen un sin fin de remedios como ponernos un calcetín en las manos o mojarlas antes para que deslicen mejor.

Sin embargo, si hay un remedio efectivo es el que convierte nuestras medias en una tela dura y que aguante el paso de las horas, incluso las más baratas que hemos podido encontrar. Aunque parezca imposible, esto lo consigue un producto que todos tenemos en casa: la laca para el pelo. Gracias a su formulación, crea una barra protectora en toda la prenda y consigue que no se rompa bajo ningún concepto.

La tela de las medias es tan frágil que se puede romper en solo unos segundos. Istock.

Es un truco que se remonta años atrás y hoy en día se sigue manteniendo gracias a su eficacia. Lo único que debemos hacer es aplicar una capa de laca en las partes más sensibles, las que más tienden a romperse y expuestas a los roces. Si vamos con prisa, una de las mejores opciones es simplemente rociarla por ambas piernas para reforzar el tejido y evitar las temidas carreras.

Cuando conseguimos esta barra protectora, estamos reforzando la resistencia del tejido y a su vez, prolongando su vida útil. De esta manera, la prenda no se estirará en mayor medida cuando la bajemos y subamos, o cuando estemos durante mucho tiempo con ellas puestas.

Sin embargo, si ya es tarde cuando queremos emplear la laca y ya se ha roto nuestra media, hay una manera muy tradicional de evitar que se prolongue y se haga más pronunciada: el famoso esmalte de uñas. Con solo aplicar unas gotas en el comienzo y final de la rotura, vamos a alargar su vida útil y evitar que se haga más grande con el paso de las horas. Lo mejor en este caso es ser discretos con su uso y, sobre todo, emplear uno transparente.