De amarillo y morado: así fue el desfile primavera/verano 2024 de María Grazia Chiuri para Dior

La segunda jornada de la Semana de la Moda de París, que se celebra hasta el próximo 3 de octubre, fue marcada por uno de los desfiles más esperados de la edición: el de María Grazia Chiuri para Dior. La directora creativa de la maison presentó su propuesta para la primavera/verano 2024 en las Tuileries, con el objetivo de seguir explorando los vínculos "plurales, cautivadores, entre la feminidad y el feminismo".

El desfile arrancó con un mensaje claro y contundente, proyectado en el conjunto del recinto: "Not Her". Parte de la instalación firmada por la artista italiana Elena Bellantoni, fue el primer mensaje de una larga lista como "No solo soy una madre, una esposa y una hija, soy una mujer", ilustrados con imágenes de inspiración vintage.

No dejó de recordar el desfile otoño/invierno 2020/2021 de la casa. Colgaban entonces mensajes como "Consentimiento", "Todas las mujeres son clitorianas" o "El amor de las mujeres es un trabajo no remunerado", en letreros gigantes.

Este primer eslogan, proyectado sobre una base luminosa de rayas moradas y amarillas, que como indicó la casa "no es un marshmallow, sino una forma de reivindicar lo que está bien y lo que está mal", enmarcó una colección feminista y homenaje a la mujer.

En esta ocasión, la directora creativa se asoció a la antropóloga Michela Zucca, autora de Donne Delinquenti, quien analiza la evolución de la etimología para definir a las mujeres sabias y de espíritu rebelde. Tal y como lo explicaba en el vídeo previo al desfile, la creación de esta línea se presentó como una reflexión de figuras como la de la bruja, curandera, rebelde y poderosa. Este nuevo desfile hace por lo tanto eco a la trayectoria de María Grazia Chiuri quien siempre se esmeró en celebrar la igualdad y el poder femenino, a través de diseños míticos como la camiseta "Todos deberíamos ser feministas".

A nivel estético, cabe resaltar la paleta cromática de la colección, reducida casi de forma exclusiva al blanco y negro. Solo destacan algunos estampados y destellos de beige y marrón, en diseños destinados a abrazar naturalmente el cuerpo.

Cómodos, sofisticados y elegantes a la vez, siguiendo la senda de la propuesta de la directora creativa, la colección incluye una reinvención de la camisa, con un escote asimétrico, una gabardina clásica, vestidos con transparencias y de corte midi, pero también llamativos culottes con medias, asentando la tendencia del no pants. En 2024, la mujer Dior seguirá pisando "en plano", con bailarinas clásicas, multitiras y de inspiración romana, apostando por una ya indispensable comodidad.

Detalle del desfile primavera/verano 2024 de Dior. Getty Images

La colección da protagonismo a los patrones de diseño tan preciados de María Grazia Chiuri. Entre ellos, los vestidos de vuelo y de silueta triangular, las americanas con hombreras marcadas y los pantalones anchos, a medio camino entre el culotte y el palazzo. En cuanto a complementos, la propuesta primavera/verano marca el gran regreso de los chokers, estos collares a ras del cuello que triunfaron en décadas como la de los 90, y del Tote Bag, en diferentes dimensiones y estampados.

Detalle del desfile primavera/verano 2024 de Dior. Getty Images

Feminismo y sofisticación vuelven a marcar el rumbo de una colección aparentemente clásica que, sin embargo, lanza un mensaje tan poderoso como necesario y recuerda el poder de la moda como medio de reinvidicación.

