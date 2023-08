Rossy de Palma brilla en París: la actriz protagoniza la exposición más esperada de la 'rentrée'

Por una parte, el almacén presenta "OLÉ OLÉ Le Bon Marché", una exposición que pretende recrear el universo de Rossy de Palma pero también la cultura hispánica de forma global, a través de pop-up y galerías exclusivas.



Este homenaje a la artista no hace más que subrayar su profundo vínculo con el país galo. Rossy de Palma se reivindica, ante todo, como una artista internacional: "Me gusta lo afronterizo. Yo me siento bien en muchos sitios diferentes y empatizo con todas las culturas. Hay que ampliar y no limitar. Lo que le pase a otra persona en otro continente no me es ajeno", confesaba a EL ESPAÑOL en 2017.

Pero más concretamente en Francia, la actriz participó en proyectos como las películas El embolao, La mule, Double zéro o la comedia People (2004), en la que compartió elenco con Rupert Everett. También protagonizó varios programas de renombre nacional como Danse avec les stars (equivalente a ¡Mira quién baila! en el canal TF1).