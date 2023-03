H&M tiene la cazadora vaquera definitiva de la primavera (y no supera los 25 euros)

¿Qué prenda une a Marilyn Monroe, Elvis Presley y otros iconos míticos? La cazadora vaquera, cuyo primer modelo fue ideado por Levi Strauss a finales del siglo XIX, nunca ha desaparecido del mundo de la moda.

Esta temporada, varios modelos se presentan como grandes opciones para completar un armario todoterreno. Te desvelamos una de las que consiguen no superar la barrera simbólica de los 30 euros.

El modelo más deseado

Cada temporada, numerosas firmas de prêt-à-porter lanzan a la venta modelos de éxito para todos los gustos. El pasado año, Sandro nos conquistó con un modelo ancho, bordado de margaritas, siguiendo la tendencia romántica. Este 2023, la firma ba&sh nos propone un diseño estampado con su logotipo.

Algunas se han convertido en auténticos iconos: es el caso de la cazadora de Desigual, homenaje a Mickey Mouse, una reedición exclusiva de la tejana original creada por Thomas Meyer en los 80 a partir de retales de jeans con detalles de cuero de diferentes colores o del modelo vintage imaginado por la firma Schweppes que rescataba algunos de sus iconos estéticos, como la fachada de la Gran Vía madrileña.

De cara a esta primavera/verano, un modelo en concreto ha conseguido destacar con sencillez y estilo. Se trata de esta cazadora oversize inspiración años 90 en denim de algodón grueso con cuello, botones de metal y canesú delante y detrás, de la firma sueca H&M.

Se trata de un modelo de hombros marcadamente caídos con puños abotonados, bolsillos superiores con solapa y botón, y bajo recto, que se adapta a todas las morfologías y que se puede fácilmente combinar gracias a su azul básico. Además, se ha fabricado con algodón reciclado (corresponde al 20% de la parte exterior). Su precio, de 24,99 euros, la convierte además en una opción apta para todos los bolsillos.

¿Cómo combinarla? Para un look más informal, no dudes en asociarla a un par de vaqueros a juego o pantalones blancos y complementos negros, para una ocasión más especial, combínala con un vestido lencero y un par de sandalias de tacón fino.

La cazadora vaquera, en pasarelas y street style

Los desfiles primavera/verano 2023 nos confirmaron el estatuto de icono de la cazadora vaquera: Givenchy apostó por ella en su versión de total look, con bermudas, al igual que Burberry, que le sumó una cremallera y una falda XXL, y Blumarine, con detalle de tachuelas. Chloé convirtió al denim en protagonista de la gabardina, Act N1 la acortó y Bally nos invitó a lucir un diseño ancho, combinado con un par de pantalones rectos de talle alto.

En las calles de las capitales de la moda, la cazadora también se convirtió en la protagonista de los looks más punteros. Pernille Teisbaek, icono de la moda nórdica, apostó recientemente por una americana de hombreras marcadas a juego con un par de pantalones de corte recto.

Leia Sfez optó por un clásico modelo camisero, asociado a un top negro, y un par de vaqueros rectos a juego. ¿El secreto de este look? Los complementos, como el bolso con cadena, clave para brindar un plus de sofisticación al conjunto del look.

