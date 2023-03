9 de 10

Para todas esas mujeres que busquen la comodidad de unos pendientes que no tengan que quitarse para ir a dormir, los pendientes mini son la mejor opción para llevar día tras día con cualquier look y olvidarse del miedo a no acordarse cada mañana de ponerse los pendientes.

El modelo: pendiente de Botón Estrella Fugaz, de Pandora ME (15 €)