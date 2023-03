2 de 8

Si todavía no tienes ninguna prenda que destaque por su color, corre a por ella. Las pasarelas anuncian que los colores flúor y los tonos vibrantes son un must have esta temporada. Valentino, por ejemplo, sacó una colocción monocolor en rosa y otra en rojo. Del mismo modo Off-White destacó por su apuesta por el azúl cobalto en su colección "CELEBRATION". Fendi es otra de las firmas que ha incluído tonalidades intensas en sus propuestas.