Estas botas de agua ya son virales en Instagram (y puedes conseguirlas)

La temporada de frío trae consigo calzados apropiados para la ocasión. Las botas son el zapato por excelencia en estas fechas. Las hay de formas, tejidos, texturas y colores diversos, y están hechas para cada ocasión. Botas de todo tipo protagonizan desfiles de importantes firmas de moda e inundan el street style colectivo cada temporada.

Las botas cowboy, por ejemplo, son ideales para el día a día y para atuendos arreglados, pero no lo son tanto ante un temporal de lluvias, algo muy característico de estas fechas. Para esto tenemos las botas de lluvia, que cuentan con un tejido impermeable, de modo que pueden resistir a la penetración del agua.

Hunter fue la primera firma que popularizó las botas de agua, uno de los clásicos de la marca que continúa siendo un éxito a día de hoy. Después, otras marcas como Bottega Veneta, Jimmy Choo y Moncler se le unieron más tarde con sus propias versiones de este famoso calzado.

Estas botas de goma volvieron a popularizarse hace unos años. Las it girls comenzaron a utilizarlas no sólo para días de lluvia, sino también durante días regulares. La fiebre por las botas de agua en verde militar las convirtió en una auténtica tendencia a la que nadie se podía (ni quería) resistir.

Como bien sabemos, modelos, cantantes, actrices, influencers y todo tipo de celebridades marcan tendencias en Instagram de forma habitual. Muchas de ellas coinciden en sus apuestas de estilo. Por eso, no es de extrañar que esta temporada estén popularizando unas botas que, sin duda, se están convirtiendo en el must have del invierno.

Se trata de las botas de agua de Chanel, una apuesta de la firma por el diseño básico y elegante, algo que siempre han mantenido como seña de identidad en todas sus propuestas, tanto de ropa como de accesorios y calzado.

La firma cuenta con tres opciones disponibles: en color negro, en beige claro y en beige oscuro. Esta gama cromática permite una gran variedad de combinaciones y es muy apropiada para la temporada de invierno, una época en la que los colores neutros y los tonos tierra se convierten en la paleta más emblemática.

Botas de agua de Chanel

Se trata de un calzado clásico, elegante y cómodo, perfecto para días de lluvia. Estas botas de goma de media caña cuentan además con el icónico logo de la marca, muy visible en la parte superior del zapato.

Las expertas en moda de Instagram se han dejado ver con ellas en sus posts de redes sociales. Hay quienes las combinan con calcetines altos y faldas o vestidos. Mientras que otras apuestan por llevarlas con pantalones largos metidos por el interior del calzado.

Chanel, por su parte, nos dejó algunas formas de combinarlas en el desfile de la colección otoño/invierno 2022/2023. Una colección diseñada por Virginie Viard, que reinterpreta el universo de la embajadora y portavoz de la Maison Carlota Casiraghi. Unas propuestas llenas de matices que realzan la presencia de quien la viste.

La firma apuesta por combinar las botas con calcetines y faldas estampados y con colores vivos como el rosa. También incluye opciones monocolor en las que las botas van a juego con grandes gabardinas y elegantes pantalones de cuero. Así, la Maison convierte estas en unas botas para cada ocasión que no querrás dejar escapar.

Desfile otoño-invierno 2022/2023

