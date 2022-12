Rick Owens: el diseñador del excentricismo en blanco y negro

Rick Owens es de los diseñadores más vanguardistas de la industria de la moda actual. Un hombre que, a pesar de vestir y diseñar en blanco y negro, consigue hacer de colores neutros piezas excéntricas que no pasan desapercibidas. Un estilo que, definitivamente, es una muestra de carisma y personalidad que le diferencian de cualquier otro diseñador.

Camisetas drapeadas, chaquetas de cuero, maquillajes, cortes asimétricos, piezas maximalistas y maquillajes estrafalarios son algunas de las señas de identidad de su diseño.

La extravagancia, lo rimbombante, lo antiestético incluso, ya no es ni tan extravagante, ni tan rimbombante, ni tan antiestético. No lo suficiente como para no usarlo. Puede que hace unos años̃os si alguien paseaba por la calle con un diseño excéntrico esa persona se convirtiese en el centro de todas las miradas.

Ahora, sin embargo, pasa desapercibida entre la multitud ¿El motivo? Ya no es la excepción a la norma, ahora es la norma. Rick Owens es uno de los diseñadores que ha llevado este afán por salirse de lo establecido a las pasarelas y a su vida en general.

Su estilo Pedrería para decorar peinados, pendientes superlativos, vestidos maximalistas y maquillajes góticos protagonizan desfiles de Rick Owens constantemente. Poco a poco están representando también las decisiones de muchos otros estilistas y se están colando entre las propuestas de diseñadores de reconocidas firmas de moda. Ya lo vimos hace unos meses en la Semana de la Moda de París, en la que presentó su última colección. Peinados y maquillajes goth, piezas asimétricas, hombreras oversize y capas fueron protagonistas en un desfile en el que el blanco, el negro y el rojo destacaron como colores principales. Unas modelos lucen la colección de Rick Owens, presentada durante la Semana de la Moda de París, el jueves 3 de marzo de 2022. Gtres

El diseñador se ha convertido en un pequeño mecanismo que, junto a muchos otros, hacen funcionar todo un engranaje construido por y para el artificio de la exageración. Convirtiendo así lo serio en frívolo y lo exotérico en natural.

La estética vanguardista en blanco y negro de Rick Owens se refleja en todo lo que hace: tanto en su estilo personal, como en sus colecciones de moda, y hasta en los muebles de su casa.

Su trayectoria profesional

Owens consiguió su primer desfile en Nueva York en 2001, patrocinado por la revista Vogue. Un año después, fue galardonado con el premio CFDA a nuevos talentos. Gracias a estos logros fue nombrado director artístico de la firma Revillon, que le hizo mudarse a París en el año 2003.

Allí, se estableció como diseñador parisino y comenzó a desarrollar la deconstrucción del estilo. El amor por lo antiestético, por una nueva versión de la elegancia que se salía de lo tradicional.

"Para bien o para mal, me he establecido como un diseñador asentado en París, y como tal, la gente espera un punto de excentricidad estética. Si apareciera con un traje, la gente se decepcionaría". Así se lo explicó el diseñador a Business of Fashion en una entrevista sobre su estilo.

En 2017 volvió a ser reconocido por el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos con un premio honorífico por su trayectoria profesional. Y hace cuatro años, en 2019, el consejo se otorgó el premio al Mejor Diseñador Masculino.

Estos dos premios, junto con el primero que recibió en 2001, corroboran la trayectoria profesional en ascenso de un diseñador de estética irremplazable. Una trayectoria que le ha permitido además sacar colecciones cápsula para firmas como Dr. Martens entre otras.

Además, Rick Owens es reconocido también cómo diseñador de muebles. En julio de 2005 presentó una colección con madera contrachapada en bruto, resina, fibra de vidrio, cachemira y mármol inspirada en sus formas favoritas.

Colección de muebles de Rick Owens María Nieto Le Petit Archive

Desde entonces, la colección de muebles se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París y en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. La primera tienda insignia de Rick Owens abrió en París en 2006, aunque se han abierto tiendas posteriores en Londres, Milan, Hong Kong, Tokio, Seúl, Nueva York, Miami y Los Ángeles.

