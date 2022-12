El espectáculo debe continuar: un homenaje lleno de moda de magasIN a los artistas

The Show Must Go On (en español: "El espectáculo debe continuar") es una conocidísima canción del grupo Queen que se ha convertido en todo un símbolo al esfuerzo de los actores y actrices, cantantes y todo tipo de artistas para llevar adelante su trabajo, incluso en las circunstancias más adversas.

Actriz y modelo: Yolanda Font

Actor y modelo: Alex Peral

Coordinación y Producción: Elsa Martinez Año Cero Comunicación

Localización: Teatro Arlequín y El Amante (ambos en Madrid)

Fotografía: Iván Hidalgo

Estilismo: Antoni Folch

Ayudante de Estilismo: Noca

Make Up: José Sande para Clarins

Hair: José Sande para L'Oréal

Video Content Art & Edition: Pablo Pérez López y Lara Palomo para Año Cero Comunicación

Mackingoff-editorial Lina Smith

Yolanda lleva traje de chaqueta y falda de Karl Lagerfeld; top, de Bershka, zapatos de Scandal 54 y anillo y pendientes de Lisi Fracchia. Alex lleva traje de dos piezas de Hacket; chaleco de Karl Lagerfeld; zapatos de Camper; choker de Lisi Fracchia y anillo de Customima.

Fue compuesta por Brian May como homenaje a Freddie Mercury, cantante y líder de la banda de rock británica, quien padecía VIH y estaba en sus últimos meses. La canción, incluida en su álbum Innuendo (1991), habla sobre un final inminente y cómo mantener la sonrisa y la compostura, incluso cuando faltan las fuerzas.

Yolanda lleva vestido de alta costura de Santiago Bandrés; anillo y pendientes de Lisi Fracchia y pulsera de Customima. Alex lleva traje de dos piezas de COS; jersey de Dan John; zapatos de Bershka y choker de Lisi Fracchia.

MagasIN quiere rendir un homenaje lleno de moda a los artistas que, durante las fiestas, entretienen al público desde los escenarios de los teatros.

Y, también, animar a la gente a acudir a los espectáculos, ya sean obras de teatro, óperas, musicales o shows de magia.

Yolanda lleva un impresionante corsé negro de Chanel, a la venta en Vestiaire Vintage by Agustín Liébana; falda de tul rojo de María Lafuente y sobrefalda de tul negro de Antonio Faus; guantes de Scandal 54; zapatos de Chocolat D’Or y pendientes de Folch Style

Marlene Dietrich, en la película 'El Angel Azul' (1930),; el homenaje que le rindió Marilyn Monroe, en 1958, y el homenaje de magasIN y Yolanda Font en 2022.

A la vez, presentamos ideas de moda para vestir las últimas tendencias: encuentra la tuya para vestir estas fiestas y todos los eventos a los que quieras acudir.

Falda y blazer de terciopelo de Laura Mir; top de Momoni; botines de Cuplé y pendientes de Folch Style.

Vestido de Zottier; bolso de Kurt Geiger, pendientes de Folch Style y sandalias Roger Vivier.

Sea cual sea tu destino en Fin de Año, te proponemos diferentes 'looks' para que la velada sea un éxito. Desde vestidos largos para fiestas muy elegantes hasta minivestidos para reuniones más desenfadadas.

Vestido de Desigual; botas de Reveligion, bolso de Luis Negri y pendientes de Folch Style.

Traje de dos piezas (pantalón y chaleco) de LOLA CASADEMUNT, marca que también firma la cazadora perfecto; zapatos de Reveligion, bolso de Kurt Geiger, pendientes de Scandal 54.

Maravilloso vestido de Devota y Lomb, pendientes de COS y zapatos de Chocolat D’Or.

Muchos teatros, salas de fiesta, hoteles, restaurantes y clubes abren el 31 de diciembre para celebrar la Nochevieja. Si todavía no tienes plan para pasar la última noche del año y dar la bienvenida a 2023, anímate a asistir a algún espectáculo.

Yolanda lleva un espectacular vestido negro de Josué Selfa, con grandes flores en el escote

