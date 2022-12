Teresa López, actriz de 'Gordas': "En clase nunca me dejaron ser Julieta por el 'principio de realidad'"

María Teresa López lleva prácticamente toda su vida sobre los escenarios. Desde que fue a su primera clase de teatro a los cuatro años, nunca más se quiso bajar. Tras muchos años de formación y trabajo, consiguió su primer papel protagonista en Gordas (Teatro Luchana de Madrid). La obra (una obra escrita y dirigida por Carlos Mesa y coprotagonizada por Mara Jiménez) lleva más de un año y medio con el cartel de 'entradas agotadas' colgado.

Parte del éxito de esta comedia irreverente que trata temas como la fama, la religión, el amor, la amistad o el físico reside en que llegó en el momento perfecto: cuando por fin se habla de la gordofobia que existe en la sociedad. Y es que, ni la propia Teresa -Maritere para los amigos- se podría haber imaginado una obra así, que reflejase tan acertadamente y desde el humor, las situaciones a las que se enfrentan demasiado a menudo las personas gordas.

"Isabel Verdú, Carlos Mesa y yo, que somos los tres socios de la productora Bendita Inocencia, queríamos contar una historia, pero no sabíamos cuál. Solo sabíamos que queríamos dar nuestro mensaje al mundo", cuenta Teresa López en conversación con magasIN.

[Mara Jiménez, 'influencer' y activista contra la gordofobia: "Al final ves a los haters con compasión"]

"Un día, de repente, Carlos salió de la ducha y dijo: 'Maritere, que ya lo tengo. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar de gordas'. Y yo, ¿pero cómo vamos a hablar de gordas? En plan, ¿qué vas a contar? Y me respondió: 'Tú confía'. Se encerró un mes, literal, y cuando salió y me dio la obra no me lo podía creer. No podía creer que fuese tan buena y que por fin alguien hubiese escrito sobre esto. Pensé: '¡No tiene ningún sentido que lo haya escrito un hombre cis hetero delgado! Pero es maravilloso, tiene una empatía brutal", relata con la misma emoción de ese primer día.

Su alegría y sorpresa ante una obra que hablase de gordas sin caer en estereotipos o chistes casposos tenía una razón de ser. Ella misma llevaba años luchando para hacerse un hueco como actriz y había experimentado en sus carnes que no todos los cuerpos encajan en la visión de guionistas y directores y que, para las personas gordas, los papeles a los que pueden acceder todavía están muy limitados.

Cartel de 'Gordas', protagonizada por Teresa López y Mara Jiménez.

Unos estereotipos que muchas veces se marcan desde las propias escuelas de interpretación. "A mí, por ejemplo, en clase jamás me dejaron ser Julieta. Jamás me dieron la oportunidad de interpretar Romeo y Julieta o cualquier escena que fuera ‘chico se enamora de chica’", recuerda.

"Años después lo hablé con una profesora y le pregunté el porqué. Y me dijo: '¿Para qué te lo doy? ¿Alguna vez lo vas a hacer?'. Fue como cuchillo. Me explicó: 'Intento hacer principio de realidad, igual que muy pocas veces me llega un alumno con pluma y le doy un papel de heterobásico, porque no les van a dar la oportunidad. Prefiero prepararte para lo que tú sí que vas a trabajar que dejarte soñar e interpretar cosas que jamás te van a dejar".

La propia Teresa afirma que todavía es lo habitual en el mundo de la interpretación y que Gordas ha podido salir adelante porque su grupo ha creado el proyecto. "Si no, yo no habría hecho ni un solo casting", apunta.

El problema, añade, es que a la hora de crear no todas las personas están dispuestas a romper estereotipos. "Carlos Mesa estaba conmigo en la escuela. Él estudiaba para ser actor, pero ahora es el que se dedica a hacer proyectos. Lleva ya 3 obras de teatro, y si tú le vendes eso es porque es un tío muy despierto y tiene su propio criterio. Pero si tú le dices a un niño de 18 años: las gordas hacen esto, los maricones hacen esto, las chicas muy pequeñas y delgaditas hacen esto… Es muy complicado que se puedan romper los roles. Tiene que aparecer un Carlos Mesa, pero ¿cuántos hay? Uno de cada 100.000".

Teresa López.

La llegada de Mara Jiménez

A la hora de pensar en quién sería la coprotagonista, a Teresa se le vino rápidamente un nombre a la cabeza: Mara Jiménez. Aunque no se conocían en persona, llevaban años en contacto a través de las redes sociales y tenían mucho en común: las dos habían estudiado arte dramático (Mara en Barcelona y Teresa en Madrid), eran activistas contra la gordofobia y "compartíamos la misma lucha, además siendo actrices".

"Si te metes en nuestras primeras conversaciones verás a mi yo de 2016 llorando y diciendo: 'No puedo más, voy a dejar el mundo de la interpretación, no me dan oportunidades en lo castings...', y Mara contestando: 'No tía, sigue luchando que tú puedes…'. Y la siguiente es ella diciendo lo mismo que yo y yo respondiéndole: 'Que no tía, venga, arranca, todo es cuestión de paciencia, llegará nuestro momento...'".

Así, una vez hecho el guion de Gordas, llamaron a Mara, le hicieron una prueba y se enamoraron de su talento. "Le dijimos que se preparaba tres papeles de gorda y bueno, la boca en el suelo. Es buenísima, brutal. No tengo palabras para describir el talento, la profesionalidad y el duende que tiene cuando se sube al escenario. Nos conquistó por completo".

El éxito de 'Gordas'

Mara se mudó de Murcia a Madrid, concretamente al sofá de Teresa, y empezaron ensayando en un centro cultural "porque no teníamos dinero para pagar salas de ensayo". Después de meses de esfuerzo, la obra vio la luz y desde entonces no ha parado: más de un año con entradas agotadas y 100 funciones realizadas.

Aunque la propia Teresa aún alucina con el éxito de la obra ("¡es muy loco!", exclama durante la conversación), no tiene miedo a admitir que es merecido y se debe a que han hecho muchas cosas bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa López Cerdán (@teresalopezcerdan)

"Puede quedar un poco de prepotente, pero me da igual: llevamos un año con todas las entradas agotadas. Eso en Madrid, en España, no lo está haciendo nadie. ¿Por qué ha pasado? Es un cúmulo de aciertos. Al final, es el momento de hablar de gordofobia, a la gente le interesa; somos dos profesionales como un castillo, nuestro trabajo y nuestra formación se nota y Carlos como director es brutal. Encima tenemos seguidores en redes. Pues cóctel molotov. Ahí tienes la clave del éxito: muchos aciertos seguidos", sostiene.

Su primer libro

Por el momento, se puede seguir disfrutando de Gordas hasta finales de febrero de 2023, aunque constantemente actualizan fechas debido a que sigue llenando el teatro madrileño. También continúa con el proyecto de Bendita Inocencia y la escuela La Bendita, que además de escuela de teatro es "un espacio creativo donde queremos hacer cursos intensivos para hablar de amor propio y meditación para actores".

Al mismo tiempo, Teresa López está a punto de sacar su primer libro Yo siempre seré yo a pesar de ti (que publicará el 08 de febrero de la mano de Planeta), una novela romántica, pero, como ella misma asegura, "para mujeres del siglo XXI".

Sigue los temas que te interesan