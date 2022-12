Llega la Navidad y, con ella, la época en la que nos preguntamos qué regalar a nuestros seres queridos (o auto regalarnos). Las opciones son infinitas, pero si lo que buscas es un artículo de belleza, las paletas de maquillaje nunca fallan.

Las hay de correctores, de iluminadores y, por supuesto, de sombras. Estas últimas son las más recurridas para aportar luz, profundidad o, en general, personalidad a la mirada. Sin embargo, las de correctores e iluminadores te ayudarán a disimular imperfecciones y marcar facciones, dos aspectos que muchas buscan a la hora de maquillarse.

Urban Decay y Too Faced son dos marcas favoritas entre las compradoras. Algunas de sus paletas de sombras, como Naked 3 y Born This Way respectivamente, se popularizaron desde que salieron a la venta por primera vez, de modo que cada año las relanzan y vuelven a estar disponibles.

En cuanto a las paletas de correctores, las más completas son aquellas que cuentan con tonos azules, verdes, morados y naranjas, no simplemente el corrector tradicional que se asemeja al color de piel.

Los correctores verdes y azules sirven para neutralizar el rojo, por lo que son perfectos para manchas, acné o cicatrices. Los morados sirven para neutralizar subtonos amarillos en la piel y los naranjas para esconder ojeras y tonos morados.

En cuanto a las paletas de iluminadores y sombras, estas son las más recurridas. El abanico de opciones es muy amplio: desde tonos nude para las que buscan un look natural, hasta colores vibrantes para las que quieren destacar.

A continuación te dejamos 10 opciones entre las que elegir para regalar(te) estas navidades.

