De Los Ángeles a Madrid: las claves del éxito de Monti Gutiérrez, fundadora de mint&rose

Este domingo 20 de noviembre marca el punto final de la nueva edición de Madrid Craft Week Christmas 2022, el evento de referencia de la artesanía de lujo en España. Más de 250 comercios de moda, decoración, arte y gastronomía de la capital participaron en un intenso programa de actividades, talleres y exposiciones en torno a la artesanía.

Entre sus novedades, destacaron la II Edición de los Premios Madrid Craft Week, unos galardones que buscan reconocer el esfuerzo, el trabajo y el talento, además de poner en valor la artesanía desde diferentes ámbitos, y "Madrid Craft Week, la exposición", que reunió una selecta muestra de los nombres claves de la artesanía y el diseño contemporáneo, como Álvaro Catalán de Ocón, Sagarmínaga Atelier, Idoia Cuesta, Fernando Alcalde, Mercedes Vicente o Toni Porto.

La edición declaró ganadora del Premio Madrid Craft Week Proyección Internacional Montaña Gutiérrez, fundadora de mint&rose, una firma que se ha impuesto por numerosos factores en nuestro país y más allá por su fuerte compromiso con la sostenibilidad, sin dejar de lado una estética cuidada al milímetro. Así nos lo cuenta su creadora.

¿Cómo surgió la idea de mint&rose? ¿Por qué este nombre?

mint&rose surgió en Los Ángeles en 2012, mientras trabajaba en banca, aunque en realidad debía llevar mucho tiempo dentro de mí, porque sabía que en algún momento u otro de mi vida iba a emprender.

El nombre se debe a un blog que tuve cuando me mude a California en 2008, donde escribía sobre mi vida de estudiante en UCLA... y cuando llegó el momento de ponerle nombre a la compañía, no lo dudé; mint&rose era ya casi una extensión de mí.

¿Qué te inspiraba e inspira la alpargata? ¿Es el mejor símbolo de la moda española?

Cuando comencé el proyecto, lo que más me atraía era poder acercar elementos de moda que de manera artesanal siempre se habían hecho en España. Sabía que en España teníamos una industria del tratamiento de los materiales, diseño y fabricación de alpargatas con décadas de historia, y que las marcas más reconocidas del mundo del lujo elegían nuestro país para producir las suyas.

Por eso, este calzado fue el punto de partida de nuestra andadura, y el principio de nuestras colecciones. Poco a poco fuimos desarrollando nuestra variedad de producto en torno a unos pilares muy concretos; fabricación artesanal, calidad en los materiales, durabilidad y Made in Spain.

En España hay un talento increíble y sabía que iba a poder aprender mucho desarrollando mint&rose en nuestro país.

¿Crees que la moda española está en el lugar que se merece? ¿En qué se diferencia de la estadounidense?

Creo que la moda española esta a la altura de otras europeas punteras en cuanto a calidad, talento de sus creadores y diseño, pero pienso que tenemos todavía un camino por recorrer en cuanto a comunicarlo y venderlo de manera internacional.

Tenemos las manos, pero no siempre la voz, y hoy en día es tan importante el producto que ofreces como el universo del que lo rodeas para darlo a conocer. Un storytelling potente y coherente es fundamental para una marca que quiere salir de España.

Gracias a iniciativas como Madrid Craft week, el Ayuntamiento de Madrid da visibilidad a proyectos maravillosos, historias de creadores con un talento increíble que no siempre tienen la visibilidad que merecen, bien por falta de recursos o porque sus manos están puestas en elaborar los productos, no las estrategias de comunicación y marketing.

El mercado estadounidense es muy diferente, pues partimos de la base que el público en Estados Unidos es muy diverso y rico en cuanto a su multinacionalidad. Por ello, hay proyectos que aunque se dirijan a nichos de mercado, esos nichos son enormes.

He visto proyectos mucho más jóvenes que mint&rose escalar mucho más rápido, no solo por tener un mayor público objetivo, sino por tener más recursos económicos para acelerar sus negocios.

La artesanía forma parte del ADN de la marca. ¿Crees que la fast-fashion desaparecerá a largo plazo?

Me encantaría pensar que sí, pero el concepto "fast" se ha ido incorporando a nuestra vida progresivamente desde hace años. El modo en el que consumimos moda, información, viajes, decoración... demandamos cosas y no queremos esperar para tenerlas.

Ahora bien, pienso que todo cambio macro comienza por la educación, y que si poco a poco somos más los que decidimos priorizar la calidad sobre la cantidad tomaremos decisiones más conscientes sobre lo que queremos consumir y el impacto que tiene ese consumo sobre la sociedad y sobre el planeta.

Además, creo que es una realidad que estamos acelerando el cambio climático del planeta y la industria de la moda, entre otras, es muy culpable de la cantidad de emisiones y desperdicio que se genera año tras año. Las empresas deberían asumir sus responsabilidades, pagar sus daños, y elaborar políticas que anulen su impacto en el medioambiente como manera obligatoria para operar.

¿En qué crees que la firma es sostenible?

Me encanta esta pregunta, pues pienso que no es suficiente con decir "mint&rose es sostenible", siempre tiene que venir apoyado por una explicación. Nuestro modelo de sostenibilidad se basa en el continuo apoyo a la industria de la fabricación española, apoyamos a pequeños y grandes productores y no les dejamos de lado buscando mejores márgenes de fabricación en otros mercados.

Producimos en el país, y el 80 % de lo que vendemos se vende en España, podríamos hablar de que toda nuestra cadena de valor se mueve dentro de España (con la reducción en transporte que ello supone).

Además, los productos de mint&rose están diseñados y fabricados para que nuestro cliente se sienta cómodo consumiendo menos pero mejor, pues invertimos mucho en buenos materiales y calidad, lo que hace que la durabilidad de los mismos sea muy extensa en el tiempo.

¿Qué papel desempeñan las redes sociales en tu trabajo?

Las redes sociales son desde que nació mint&rose un escaparate increíble para nuestros clientes y una manera excelente de expresarnos. Hemos nacido en la era de Instagram y es una herramienta en la que nos hemos volcado intentando siempre ser coherentes con el lenguaje que utilizamos y la imagen que proyectamos de cara al cliente.

Somos una marca con propósito y las RRSS nos han permitido crear una comunidad de seguidores con la que hemos conectado y que se han sentido identificados con nuestros valores.

¿Crees que es importante tener una tienda física?

mint&rose es un proyecto que opera en estrategia de venta 360, para nosotros la omnicanalidad es la única forma que entendemos para dar a conocer nuestras colecciones y de conectar a varios niveles con nuestro cliente.

Las tiendas físicas son lugares donde el cliente viene a vivir una experiencia, a apreciar los materiales que utilizamos, a familiarizarse con nuestros productos y a conocer parte del universo que online no puede conocerse.

Por otro lado, para nosotros, las tiendas físicas son el punto de encuentro con nuestros clientes, donde obtenemos feedback instantáneo y desde donde se proponen mejoras inmediatas.

¿Das importancia a las tendencias o prefieres ceñirte a un estilo atemporal?

Me parece que dentro de que mint&rose tiene un estilo atemporal, lo que hace que nuestros productos perduren en el tiempo, no solo por su calidad, sino por su diseño, siempre hay un poco de tendencia en cada colección.

Los materiales, los colores, las hormas o los tacones varían ligeramente y las tendencias marcan un poco también nuestro proceso de diseño.

¿Qué tipo de complementos te gustaría implementar?

Nos centramos en calzado y nos hemos rodeado con éxito de bolsos, cinturones, marroquinería, y una pequeña colección de textil que vamos haciendo crecer poquito a poco.

Creo que un paso natural sería seguir desarrollando complementos como gafas de sol, bisutería, y seguir aumentando sin prisa pero sin pausa nuestra colección textil.

¿Para quién está hecho mint&rose? ¿A qué tipo de público se dirige?

mint&rose se dirige a una mujer que busca elementos seleccionados, atemporales y con una buena calidad. Una mujer que consume menos, pero consume mejor en todos los ámbitos de su vida.

