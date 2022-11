Adiós al acné: el neceser perfecto para limpiar la piel y eliminar los granos

En la adolescencia, la primera preocupación en cuanto a belleza suele ser el acné, esos temidos y pesados granitos que colonizan muchos rostros juveniles. Además del agobio obvio por motivos estéticos, suponen una incomodidad muy grande y pueden llegar a causar cicatrices en las pieles.

[Catorce mitos y verdades sobre el acné que tal vez no conocías]

“Lo más normal es que una piel joven (15-30 años) curse periodos de acné”, señala Iván Lorenzo, farmacéutico y director científico de Olyan farma. Por eso, “la mejor recomendación para su cuidado es llevar una rutina sencilla, pero con productos específicos para cada tipo de piel. Esta no es otra que la doble limpieza: cuanto más limpia esté la piel mejor va a funcionar su fisiología natural. Y por supuesto, no tocar bajo ningún concepto los granos, por muy pequeños que sean”.

Lo de la limpieza se complica si se utiliza maquillaje, ya que hay que seguir una rutina especial. “En el caso de utilizar maquillaje es muy importante realizar el protocolo de doble limpieza para evitar que el poro se obstruya”, advierte Iván Lorenzo.

Jabón líquido Acnaid.

La rutina a seguir sería “utilizar en un primer paso con un producto graso u oleoso, que ayudará a retirar el maquillaje con más facilidad”, explica el experto, “y, como segundo paso, hay que aplicar un limpiador al agua que retire la suciedad de origen no oleoso, como la derivada de la contaminación”.

“Con esta edad, el mayor problema siempre va a ser enfrentarse al acné, pero dependiendo del tipo de piel (grasa/seca/mixta) tendrá unas necesidades u otras. A grandes rasgos, toda rutina tiene que empezar por una limpieza profunda”, declara Iván Lorenzo.

Pero ojo, aclara que “esto no quiere decir que se tenga que utilizar un producto agresivo o exfoliante para realizarla, sino que hay que utilizar productos con eficacia demostrada, como Acnaid Jabón líquido, de Olyan farma, que no solo ayuda en el brote de acné y a cicatrizar las lesiones, sino que también previene su aparición, al mismo tiempo que hidrata la piel”.

Por otro lado, el farmacéutico recuerda que “hay que evitar maquillajes oclusivos o productos fotosensibilizantes, sobre todo en verano”. Para ello, recomienda Olyan farma Acnaid gel, un tratamiento de rápida absorción, con ácido azelaico al 20%, que no reseca y que no reacciona con el sol ni produce irritaciones.

Acnaid gel.

El ácido azelaico se utiliza la dermatología desde la década de los 70, cuando los científicos comprobaron la capacidad para unificar el tono en áreas pigmentadas de rápido crecimiento de los hongos Pityrosporum Ovale y Pityrosporum Orbiculare, llamados ‘hongos solares’ y que en realidad son los estados simples del complejo ciclo de vida de hongo Malassezia furfur.

El ácido azelaico producido por estos hongos reduce la capacidad de los melanocitos para sintetizar la melanina, aclarando la piel ni afectar a las células sanas. Además, es muy eficaz para controlar el acné por su efecto antibacteriano y exfoliante. Un activo multifactorial que reduce la producción de sebo, sin deshidratar.

Además de asegurar la limpieza diaria de la piel –doble, si usas make up- y de no tocar los granos, Lorenzo recomienda no salir nunca de casa de día sin aplicar un protector solar, ya que “es indispensable para proteger el colágeno de la piel, y retrasar así la formación de arrugas, manchas y la pérdida de elasticidad”.

Neceser para el acné

Anti-Blemish Solutions Tratamiento Clínico para Piel con Granos en Gel, de Clinique (34,50 €). Este efectivo producto es perfecto para la rutina de las pieles más jóvenes, ya que reduce los granos desde la primera aplicación. Pero, además, ayuda a prevenir nuevos brotes, por lo que es aconsejable su uso diario.

Anti-Blemish Solutions de Clinique.

ACNÉ, de Mádara. Completa línea de productos especializados para las pieles con acné. Entre sus estrellas, el Lavado para Control de Sebo (17,95 €), que equilibra la grasa y el microbioma dérmico, combinado con el Fluido Equilibrante Hydra-Derm (24,90 €), humectante con ácido hialurónico hidratante que ayuda a cerrar los poros y minimizar la aparición de brotes, y el Roll-On Manchas Agudas (10,90 €), perfecto para llevar en el bolso y tratar cualquier nuevo grano sin esperar ni un minuto.

Línea ANCE de Mádara.

Olyan farma Acmed™ Crema (23,45 €). Tratamiento para el acné pápulo-pustuloso, con ácido azelaico al 20%. Un combinado para tratar lesiones inflamatorias, puntos negros y pigmentaciones post-inflamatorias.

Olyan farma Acmed™ Crema.

MASKNÉ CremiGel Matificante, de Salud Vital (12,90 €) es un gel-crema perfecto para acabar con los brillos y conseguir un acabado mate en la piel.

MASKNÉ CremiGel Matificante, de Salud Vital.

Hidrasyl, de SkinClinic (39,90 €). Una hidratante oil-free que además lleva protección solar. Si tienes la piel mixta o grasa, es perfecta porque hidrata sin ocluir los poros, mientras regula la producción de sebo.

Hidrasyl, de SkinClinic.

Tratamiento SOS Anti-imperfecciones, de Weleda (11,95€). Gel oil-free transparente para ayudarte a corregir las imperfecciones. La sensación de frescor y calma te invade en cuanto lo aplicas. Con ácido salicílico de acción plural, elimina el exceso de sebo y desbloquea los poros obstruidos. Además, lo puedes llevar bajo el maquillaje sin problema.

HydraMist Bruma Facial Hidratante, de Weleda (9,95 €). Perfecta para llevar en el bolso, esta bruma ‘oil free’ hidrata hasta doce horas y ayuda a afinar los poros. Sentirás como tu piel revive y se calma instantáneamente.

ESPADA™ Blemish Solution, de FOREO (29,99 €). Un gel muy ligero, pero muy concentrado, que combate el acné gracias a su combinación de ácido salicílico y hamamelis. Exfolia, reduce las rojeces, hidrata y calma la piel. De venta en Sephora.

ESPADA™ Blemish Solution, de FOREO.

Para la limpieza

En tu rutina de belleza, no hay nada más importante para controlar el acné que mantener la piel limpia, y tus manos al tocarla, también. Pero hay que aplicar productos que limpien en profundidad, pero que no resequen más aún. Como el Agua Micelar Purificante, de La Rebótica (9,90 €), especialmente indicada para pieles sensibles y acneicas, cuenta con un poderoso activo, Affipore™, un mecanismo de seborregulación que ayuda a limpiar en profundidad sin necesidad de aclarado y afina los poros.

Agua Micelar Purificante, de La Rebótica.

Por su parte, la nueva espuma facial limpiadora hidratante Reveel Moisturizing Cleansing Foam, de MedSkin Solutions (49 €), elimina las pieles muertas, al tiempo que desatasca los poros con preBIULINA FOS, para estabilizar el microbioma de la epidermis y ácido salicílico, un potente combinado y, ojo, está libre de siliconas, aluminio, microplásticos, aceite mineral y parafinas.

Reset Moisturizing Cleansing Foam, de Reveel.

Y una vez a la semana, aplícate Satin Facial Scrub Mint de Young Living (28,64 €); exfoliante facial que limpia en profundidad con suavidad, mientras nutre la piel gracias a sus bolitas de cera de jojoba, manteca de semilla de mango y aceites esenciales, que hidratan sin proporcionar grasa y con un rico olor a menta, que proporciona un agradable frescor.

Satin Facial Scrub Mint de Young Living.

Si tienes la piel muy irritada, prueba Instant Calming Essence, de Anne Moller, una esencia calmante que supondrá un verdadero bálsamo de alivio para tu cutis, mientras lo limpia con total suavidad: con manzanilla y bisabolol –un activo que se usa para bebés–, que en solo 30 minutos disminuye las rojeces.

Instant Calming Essence, de Anne Möller.

Para quien tenga un problema con los puntos negros, será un descubrimiento el exfoliante antibacteriano en gel Pore Cleaner Blackhead Buster, de BELIF (30,99 €), con cepillo, que arrasa con ellos, mientras exfolia y limpia los poros, lleva derivados del coco que ayudan a hidratar; de venta en Sephora.

Pore Cleaner Blackhead Buster, de BELIF.

Sigue los temas que te interesan