La ilustradora de moda Svetlana Leonteva: “Audrey Hepburn y Grace Kelly son mi inspiración"

Cuando internet y el arte confluyen, surgen proyectos como el de Svetlana Leonteva, una joven dibujante originaria de Rusia que ha conseguido conquistar a los más de 100 mil seguidores que acumula ya en su perfil de Instagram.

Vende impresiones artísticas, calendarios, tarjetas de felicitación y otros productos en su página web. Además, realiza ilustraciones y logotipos por encargo, principalmente para otras empresas, como el diseño de envases para productos (caramelos, cosméticos, etc.), portadas de libros o ilustraciones para sitios web y redes sociales.

MagasIN ha hablado con ella para conocer un poco más sobre su proyecto y fuente de inspiración.

¿Fue el dibujo siempre tu pasión?

Desde que era pequeña, me encantaba dibujar y hacer ropa para mis muñecas. Creo que me inspiré en mi madre, que es diseñadora de patrones de ropa de mujer. Pasé algún tiempo en su trabajo y observé cómo hacía los patrones y cortaba los tejidos. Me encantaba dibujar vestidos y mi madre me ayudaba a hacerlos para mis muñecas o para mí.

Al ver mi interés por el dibujo, mis padres me enviaron a la escuela de arte, ¡y me encantó! Después estudié en la universidad en la facultad de diseño de moda. Fueron 6 años felices de creatividad, dibujando, pintando, cortando, cosiendo… Después de la graduación conseguí una oferta de trabajo en China en una empresa de ropa al por menor donde trabajé en el área de diseño y producción durante más de 5 años.

¿Cómo y cuándo nació tu marca?

En algún momento me cansé del trabajo de oficina y empecé a soñar con ser freelance para poder trabajar independientemente del lugar. Entonces, mi sueño se hizo realidad cuando tuve que dejar mi puesto y mudarme a otro país debido al trabajo de mi marido. Al principio, no tenía ocupación, ni amigos y no sabía por dónde empezar. Pero decidí coger mis lápices y acuarelas y ser una ilustradora de moda. Abrí mi tienda online y subí algunas ilustraciones.

Mi primera venta se produjo al cabo de 2 semanas y ¡estaba tan contenta! Todos los días dibujaba y llenaba la tienda, creé mis cuentas de redes sociales en Instagram y Pinterest. En algún momento empecé a recibir pedidos personalizados de todo el mundo y estoy muy agradecida a todos mis clientes.

¿En qué se inspiran tus dibujos? Temas, formas, colores...

Me gusta mucho la estética femenina elegante y con clase. Algunos estilos de mujeres icónicas como Audrey Hepburn, Grace Kelly y la princesa Diana son mi inspiración.

También me encanta viajar, así que los diferentes países y ciudades me inspiran mucho.

Dado que el contenido principal de tus dibujos es la moda, ¿podrías decirme cuál es tu diseñador favorito?

Mi diseñadora favorita es Coco Chanel. Es un icono. Chanel abordó la moda de una forma que los diseñadores no hacían en su momento. Hizo que la ropa fuera moderna, bonita y cómoda.

¿Cómo definirías tu estilo de dibujo?

Dibujo con una técnica mixta de dibujo tradicional y digital. Mis ilustraciones de moda están dibujadas con un estilo elegante y femenino.

¿Qué ventajas tiene el dibujo digital sobre el manual?

El dibujo digital me permite trabajar mucho más rápido que si dibujara en papel. Lo que me llevaría varias horas en papel, se reduce a la mitad de tiempo, o menos, con mi iPad. Además, esta herramienta me permite deshacer fácilmente cualquier error y superponer mis dibujos. Pero la ilustración tradicional es mucho más interesante, me encantaría volver a ella porque es la técnica con la que empecé.

¿Cuáles son tus deseos para tu proyecto en un futuro próximo?

Me gustaría ampliar mi colección de ilustraciones y probar algunos temas diferentes, como dibujos de chicas con trajes tradicionales de diferentes países y culturas, tal vez cree una colección inspirada en los signos del zodiaco. Pienso seguir trabajando y hacer de la ilustración mi carrera para toda la vida.

