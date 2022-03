ANARA by Ana Lérida: el salón de peluquería de moda entre las famosas

El fenómeno de las redes sociales ha llegado al mundo de la estética para impulsar las marcas de algunos profesionales como Ana Lérida. La peluquera, dueña de su propio salón, ANARA, se ha hecho un hueco en este mundo, consiguiendo así un gran renombre por trabajar con las influencers españolas con más seguidores del país y personalidades como Nieves Álvarez. Un trabajo excepcional y las técnicas más innovadoras de peluquera hacen de este salón una parada obligatoria para todas aquellas que quieren cuidarse el pelo.

Como ella misma nos cuenta en una entrevista, la idea de ser peluquera le viene desde pequeña: "desde muy niña ya me encantaba cortarle el pelo y maquillar a mis amigas". Sin embargo, no fue hasta hace unos años cuando consiguió cumplir su sueño de tener su propio salón de peluquería, ANARA. "Hice mi carrera de dos años y me especialicé con cursos de color en París, trabajo desde hace 24 años".

Aunque como ella bien aclara, "mis salones están dirigidos a todo tipo de ámbito social, cada persona es libre de escoger el salón donde sea bien atendida a nivel personal y profesional", ANARA se ha convertido en el lugar de referencia de grandes personalidades por su trabajo cuidado al detalle. "ANARA cuenta en exclusiva con tratamientos y productos que solo puedes encontrar en nuestros salones. Mi equipo está hecho a mi imagen y semejanza: profesionales serios, cercanos y perfeccionistas. En este momento tengo un equipo de 22 empleados".

La fama sin un buen trabajo detrás no es posible de conseguir. Todo lo que ha logrado es gracias a una dedicación y una demostración de especialidad confirmada en su salón situado en Barcelona. "Los servicios más solicitados en nuestros salones son el color y terapias de Keratina donde somos famosos por estar siempre a la última", nos cuenta Ana Lérida.

La coloración es tendencia

El pasado jueves 10 de marzo Ana Lérida estuvo presente en el evento clandestino que preparó L'Oréal Professionnel para presentar la nueva coloración sin amoniaco de INOA. "INOA es una coloración con aceite y sin amoniaco que no altera y respeta el cuero cabelludo cubriendo cana al 100%", nos explica la peluquera. En este espacio, estuvo peinando a la modelo Nieves Álvarez, que estaba encantada de probar este nuevo producto.

Por esta razón, la estilista se muestra encantada con esta nueva fórmula de la marca estrella de L'Oréal. Como ella nos cuenta, esta nueva técnica es muy importante para el cuidado del pelo y su estado posterior a la coloración: "Mis productos de coloración tienen que ser lo más natural posible. El amoniaco no entra en mis fórmulas".

Ana Lérida y Nieves Álvarez.

Si le preguntan cuáles son las tendencias actuales en peluquería y belleza, lo tiene claro: la nueva paleta de color sin amoniaco de INOA de L'Oréal, terapias de Keratina orgánica y productos sin sulfatos, gluten y parabenos. "Para el verano, las tendencias serán la frenchbalayage vanila, hazelnut y caramel. Mis tendencias atemporales favoritas son los cambios de color en todas sus versiones", declara.



Para todos estos tratamientos, Ana Lérida resalta la vital importancia del cuidado del cabello en casa. Recomienda utilizar los productos post color con hidratación. Y para el día a día recomienda los productos de "la prestigiosa firma neoyorquina de la que soy embajadora ORIBE sin sulfatos, veganos, vegetarianos, sin gluten y sin parabenos".

