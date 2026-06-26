Los siete bolsos de Hermès y Dior que han batido récords en la última subasta de Christie's en París

Durante décadas, los bolsos de lujo han ocupado un lugar privilegiado en el armario femenino. Hoy, sin embargo, han comenzado a trascender su función como accesorios de moda para convertirse en auténticas piezas de colección.

Su valor ya no reside únicamente en el diseño o la artesanía, sino también en su rareza, su historia y su capacidad para despertar el interés de adquirientes de todo el mundo.

La última edición de Handbags Online: The Paris Edit, organizada por Christie's, confirma esta evolución.

La subasta, dedicada exclusivamente a bolsos de lujo, ha batido un récord histórico al alcanzar una recaudación de 5,8 millones de euros, impulsada por siete modelos excepcionales de Hermès y Dior que han superado ampliamente sus estimaciones y establecido nuevos récords mundiales.

Más allá de las cifras, los resultados reflejan un cambio de paradigma. Los bolsos han dejado de ser únicamente objetos de deseo para consolidarse como bienes de deseo, capaces de rivalizar con relojes, joyas o incluso obras de arte, en un mercado que atrae cada vez a una generación más joven de compradores.

El auge del coleccionismo

La edición de 2026 de Handbags Online: The Paris Edit reunió a coleccionistas de 47 países y cerró con una recaudación de 5.836.666 euros, convirtiéndose en la subasta de bolsos celebrada exclusivamente en línea más importante hasta la fecha.

Además, el 98 % de los lotes encontró comprador y el 83 % superó su estimación máxima, una muestra del interés creciente que despiertan las piezas más exclusivas del mercado.

"Esta subasta establece un nuevo referente para Christie's y confirma la solidez del mercado internacional de los bolsos de colección", señaló Lucile Andreani, responsable del departamento de Handbags & Accessories para la región EMEA —Europa, Oriente Medio y África— de la casa de subastas.

"Los resultados reflejan el creciente interés de los amantes del lujo por las piezas más raras, innovadoras e icónicas, convirtiendo a los bolsos en una de las categorías más dinámicas del mercado del lujo en la actualidad", añade.

Los grandes protagonistas de la jornada fueron, una vez más, Hermès y Dior, cuyas creaciones firmaron algunos de los resultados más destacados de la venta y establecieron nuevos récords mundiales para la categoría.

Hermès lidera la subasta

El gran protagonista de la jornada fue Hermès, que volvió a confirmar su posición como la firma más codiciada por los conocedores.

Birkin Faubourg Sellier 20 de Hermès. Cedida

El resultado más destacado lo firmó un Birkin 20 Faubourg Rouge Sellier de 2024, una edición ultralimitada de la que existen menos de diez ejemplares, adjudicada por 635.000 euros.

Se trata del nuevo récord mundial para un bolso vendido en subasta, excluyendo las piezas con procedencia histórica o vinculadas a celebridades.

Kelly Pochette y Mini Kelly, dos iconos de Hermès. Cedida

La casa francesa también batió récords con otros modelos excepcionales. Un Mini Kelly de plata de ley de los años noventa alcanzó los 228.600 euros, casi el triple de su estimación máxima, mientras que un Kelly Pochette de encargo especial, elaborado en piel de aligátor y plumas, se vendió por 190.500 euros.

Kellydole Picto y Birkin Faubourg "Sous la Neige" de Hermès. Cedida

A estos resultados se suman un Birkin Sellier, adjudicado por 127.000 euros, y un Kellydole Picto, que alcanzó los 101.600 euros. Incluso un Birkin Faubourg Sous la Neige de 2021 superó ampliamente las previsiones al venderse por 355.600 euros, confirmando el creciente interés por las ediciones más exclusivas de la Maison.

Dior da la sorpresa

Aunque Hermès volvió a dominar la subasta, Dior protagonizó una de las mayores sorpresas de la edición.

Varios modelos Saddle creados para conmemorar el décimo aniversario de John Galliano al frente de la casa alcanzaron cifras muy por encima de las previstas, estableciendo nuevos récords para la firma en una subasta.

El resultado más destacado correspondió a un lote compuesto por dos bolsos Saddle de edición limitada, adjudicado por 76.200 euros, es decir, 38 veces su estimación máxima. Otro lote alcanzó los 50.800 euros, más de 25 veces su estimación alta.

Dos Saddle firmados por John Galliano. Cedida

Estas cifras confirman que el interés de los coleccionistas no se limita únicamente a los modelos históricos de Hermès.

Las creaciones más emblemáticas de Dior, especialmente las asociadas a John Galliano, comienzan también a consolidarse como piezas de colección capaces de despertar el interés del mercado internacional.

Un mercado en transformación

Más allá de los récords alcanzados, los resultados de la subasta reflejan la transformación que está viviendo el mercado del lujo.

La exclusividad, las producciones limitadas, los materiales excepcionales y la historia que acompaña a cada creación han convertido a determinados bolsos en piezas altamente codiciadas, cuyo valor trasciende su función como accesorio de moda.

La venta también puso de manifiesto un cambio generacional entre los compradores. Según Christie's, el 43 % de los participantes pertenecía a las generaciones Millennial y Z, un dato que confirma el creciente interés de los compradores más jóvenes por este tipo de piezas.

Lejos de ser una tendencia pasajera, todo apunta a que los bolsos de lujo se consolidan como una nueva categoría dentro del coleccionismo.

Igual que sucede con los relojes, las joyas o las obras de arte, los bolsos de lujo han dejado de medirse únicamente por su valor estético. Hoy, su rareza, su historia y su exclusividad los sitúan entre los objetos de colección más codiciados del mercado.