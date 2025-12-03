El grado de moda más exclusivo de Europa llega a Madrid: sólo 20 plazas y prácticas en firmas de lujo

Madrid asciende un paso más para convertirse en un lugar referente de la moda y el lujo. Tras sus alianzas educativas con Londres, Dubái o París, el prestigioso Istituto Marangoni aterrizará en la capital de España de la mano de ESIC University.

Lo hará, tal y como ha confirmado a EL ESPAÑOL el presidente del centro educativo, Eduardo Gómez, gracias a un acuerdo de colaboración para impartir un grado de Fashion Marketing que tendrá una duración de cuatro años: dos en Madrid y otros dos en la capital italiana de la moda, Milán.

La formación de cuatro años será uno de los grados en moda más exclusivos de Europa, con solo 20 plazas disponibles y un coste que rondará los 25.000 euros anuales, prácticamente el doble que la media de los grados que ofrece ESIC, que se sitúa en torno a los 12.000 euros por curso.

Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University. ESIC

"El acuerdo con Marangoni nos permite ofrecer en Madrid un programa que normalmente deja fuera a más de 4.000 aspirantes cada año", explica Ramón Arilla, rector de ESIC.

La escuela italiana, fundada en 1935, es reconocida como un referente internacional en moda, arte y diseño, y figura de manera habitual entre los centros más influyentes del sector. En sus muros se han formado diseñadores como Franco Moschino, Domenico Dolce (cofundador de Dolce & Gabbana), Alessandro Facchinetti, exdirector creativo de Valentino, Gucci y Moncler; y Dario Vitale, nuevo director creativo de Versace desde abril tras la salida de Donatella.

Por esos y otros nombres, la institución italiana se presenta a sí misma como un "semillero de profesionales" que marcan tendencia en el lujo y la moda global.

El carácter dual del grado permitirá que los estudiantes cursen los dos primeros años en Madrid y los dos últimos en Milán, con acceso a prácticas "directamente gestionadas" por Istituto Marangoni.

Según ESIC, su tasa de empleabilidad tras los estudios es del 90%, un atractivo clave para un perfil de alumno que busca una entrada directa en las grandes firmas de lujo y moda. La cifra de empleabilidad, además, es casi superior en el caso de Marangoni, por lo que lo consideran una dupla perfecta.

Istituto Marangoni ya opera en otras ciudades consideradas mecas del lujo: Florencia, París, Londres, Dubái. Recientemente, ha abierto un nuevo campus en Riad, la capital de Arabia Saudí, consolidando su presencia en los mercados de lujo más dinámicos del mundo.

Hasta ahora, sus programas de moda de mayor prestigio se impartían principalmente en esos centros globales. Con la incorporación de Madrid, la capital española irrumpe en esa esfera internacional del lujo y la formación en moda.

Con su acuerdo de colaboración, ESIC ofrece una puerta directa desde España para quienes aspiran a formarse en moda, marcas de lujo, diseño y negocios del sector, sin necesidad de trasladarse inmediatamente al extranjero. Una forma de ampliar mercado y seguir con su línea de ser un centro especializado en "marketing y business".

Ahora, ESIC asegura aunar su visión del marketing y el emprendimiento con el sector del lujo y la moda. "Para ellos está siendo una revolución y para nosotros también", finaliza Gómez.