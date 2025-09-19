De El Palace de Barcelona al Martinez de Cannes: así es el exclusivo mobiliario que viste a los hoteles más lujosos

En el universo de los hoteles de lujo todos los detalles cuentan, por pequeños o insignificantes que parezcan. Cada objeto, color, luz o textura que envuelve al huésped ayuda a crear una experiencia única para recordar de por vida.

En este contexto, el mobiliario, que casi siempre permanece como observador silencioso, es clave, formando una simbiosis con la arquitectura, la gastronomía y otros servicios. Se trata de crear atmósferas con piezas concebidas para perdurar y acompañar sin hacer ruido realzando la identidad del lugar donde habitan.

La firma francesa de mobiliario exterior Tectona es un referente en este campo y sus diseños están presentes en algunos de los hoteles más prestigiosos del continente: desde Barcelona hasta la Riviera francesa, pasando por Suiza o la Toscana italiana.

"Ellos precisan mobiliario de exterior resistente a la intemperie, que tenga una larga vida y requiera fácil mantenimiento. Nosotros somos capaces de personalizar cada colección para hacer que cada pieza sea única y represente la imagen de cada espacio, cumpliendo así los deseos de los hoteleros del mundo", declara a Magas Milana Brunel, Directora de Comunicación y Marketing de Tectona.

Sofitel Barcelona Skipper

La terrada del Tendiez Restaurant está decorada en blanco y negro.

Las habitaciones de este hotel de cinco estrellas, frente a la Barceloneta, nos reciben con su elegante parqué en chevrón, que casa con su exquisita decoración interior de estilo francés. La suite presidencial cuenta con muebles hechos a medida, suelos de mármol y lámparas de cristal realizadas a mano, que le confieren un carácter único e irrepetible.

El exterior también es relevante, pues dispone de bellas terrazas con restaurante de estética contemporánea y robusta, donde el mobiliario de Tectona juega un papel protagonista.

En este espacio al aire libre destacan la butaca baja de aluminio negro (2.020 euros), acompañada de cojines blancos, y la mesa cuadrada del mismo material (1.140 euros) que se complementa con mesas auxiliares y de centro que permiten crear composiciones versátiles en diferentes rincones.

Pertenecen a la colección 1800 de la firma y transmiten un toque de refinamiento instantáneo, integrándose con naturalidad en la estética del establecimiento.

La sencillez prima y esa es una característica que va de la mano con esa tendencia de lujo silencioso tan en boga. "Nuestros valores son la durabilidad, la sencillez en el diseño y una rigurosa selección de materiales. Apostando siempre por el trabajo artesanal bien hecho", aseguran desde la marca.

El Palace Barcelona

El 'rooftop' del Palace Barcelona con elegantes sillas de aluminio negro.

Un hotel legendario — el antiguo Ritz fundado por César Ritz—, donde los huéspedes disfrutan de un rooftop con piscina panorámica y un exuberante Winter Garden Restaurant.

Los muebles destacados en este espacio son la tumbona Horizon (1.750 euros), ligera y apilable, que combina estructura de aluminio con teca y tejido Batyline negro; y la silla Bamboo (720 euros), realizada en aluminio termolacado en negro, con respaldo inclinado, asiento generoso y brazos curvados.

Ambas de Tectona, refuerzan el encanto atemporal del Palace, fusionando historia y modernidad. Trabajar codo con codo con los establecimientos es clave para lograr el resultado deseado. "Acompañamos a nuestros clientes desde el inicio hasta la entrega final de cada proyecto. Es importante escuchar y reconocer las necesidades de cada cliente, para después ofrecer las

colecciones que mejor se adapten a cada espacio", asegura Milana.

No podemos olvidar el interior del Palace, donde los exclusivos muebles de estilo Luis XVI conviven con baños de mármol italiano, piezas de decoración antiguas y clásicas chimeneas.

Hotel Eden Roc, Suiza

Uno de los exteriores del resort que da al puerto con textiles estampados.

A orillas del Lago Maggiore se ubica este hotel balneario, que destaca por su ambiente coqueto y exclusivo. No en vano, el diseño de sus estancias interiores corre a cargo del afamado Ticino Carlo Rampazzi, con combinaciones de colores únicas, formas impactantes y una gran cantidad de materiales.

Cuenta con puerto y playa privada, lo que hace de sus exteriores un espacio donde, nuevamente, el mobiliario juega un rol fundamental. Este resort optó por una realización a medida de la colección 1800 de Tectona; sofás, chaise longues (2.370 euros) y tumbonas que han sido adaptados con cojines exclusivos, tejidos y motivos diseñados específicamente para ellos, logrando un mobiliario único que dialoga con el entorno natural.

"Apostamos por la customización de los tejidos, dejando que cada cliente deje su impronta en cada mueble consiguiendo que los jardines y terrazas de los hoteles sean una apuesta por la elegancia a la francesa", explican.

Castello di Casole, Italia

Una de las villas del complejo con tumbonas al borde de la piscina.

En el corazón de la Toscana, se alza este encantador edificio, con casas de hacienda renovadas que adornan esta propiedad de 1700 hectáreas. En ese ambiente mediterráneo el quiet luxury se respira en cada rincón.

El Castello di Casole se encuentra en plena campiña y dispone de pistas de tenis, pádel y pickleball, donde se han colocado bancos y sillas de árbitro de la colección diseñada por Pierre Charpin para Tectona, que unen sobriedad y funcionalidad en perfecta sintonía con la naturaleza circundante.

En las zonas exteriores, la colección 1800 en acabado negro aporta ligereza, durabilidad y sofisticación, armonizando con la estética contemporánea del castillo y ofreciendo un ambiente refinado para los huéspedes.

Hôtel Martinez, Cannes

Terraza del hotel.

En la Croisette de Cannes, este legendario establecimiento acoge cada año a numerosas personalidades que asisten al Festival de Cine. En los últimos años ha sido renovado completamente y tiene inspiración art decó, con los colores de la Riviera Francesa.

El mobiliario lacado en blanco, se ha creado una atmósfera de formas geométricas con toques de otros estilos y épocas.

Su bar y terraza también fue reformado y se confió en Tectona para vestir un espacio que mira al Mediterráneo. Diseñado por Rémi Tessier e impulsado por el chef Jean Imbert, el nuevo bar combina alta gastronomía con mobiliario exquisito.

Como ejemplo citamos una mesa redonda de aluminio en azul (1.810 euros), un sofá de dos plazas de aluminio en azul, acompañado de butacas bajas, reposapiés y mesas de centro, completando un conjunto con cojines blancos.

En todos estos grandes hoteles, el denominador común es la búsqueda de una belleza sobria y atemporal que no depende de las tendencias pasajeras, sino de la permanencia.

"Desconfíamos de las modas, no seguimos la corriente. No nos gusta lo fácil y lo rápido y mucho menos la tendencia que algunos siguen de usar y tirar. Apostamos precisamente por lo opuesto, por tener muebles de exterior resistentes para disfrutarlos a lo largo de la vida", explica Milana Brunel, Directora de Comunicación y Marketing de Tectona.

El lujo está muy ligado a la permanencia: "Nos preocupa la sostenibilidad y por ello utilizamos materiales nobles y fáciles de reciclar. Nuestro mobiliario no es para cambiarlo cada temporada, es una inversión en diseño y comodidad".

Como curiosidad final, destacar que esta firma francesa tiene, además de los citados ejemplos, dos trabajos muy especiales: "Es un honor que instituciones relevantes como el Museo Rodin de París, y el tan visitado Palacio de Versalles cuenten con los bancos de teca nuestros desde hace más de 40 años".