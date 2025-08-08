Starlite Beach Club: el nuevo oasis de lujo donde música y gastronomía se fundirán frente a la playa del Mediterráneo

De izquierda a derecha: Rosauro Varo (presidente de GAT Inversiones) y los cofundadores de Starlite, Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer. IG vía @sandrastarlite

Si creías que el verano en la Costa del Sol había tocado techo en cuestión de exclusividad, prepárate para sorprenderte porque en el 2026 abrirá sus puertas el primer beach club de Starlite.

Los creadores del festival más glamuroso de Marbella —Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer— han aunado sus fuerzas con GAT Inversiones para crear el lugar soñado por amantes de la música, la alta gastronomía y los atardeceres infinitos a pie de playa.

El oasis de sofisticación será ubicado en el corazón del complejo Laguna, en Estepona, y contará con más de 2.000 metros cuadrados de diseño envolvente, así como capacidad para 600 personas sin perder el ADN de Starlite.

Se trata de una reinvención del lujo nocturno que se vive en el festival, pero a plena luz del día. Un espacio vibrante y sensorial que combinará música en vivo, DJ sessions y fiestas temáticas, con una apuesta clara por propuestas gastronómicas con sello propio y la coctelería de autor.

Nada queda al azar: arquitectura orgánica, atmósfera chic, servicio premium y, sobre todo, la promesa de que aquí la experiencia nunca termina.

Recreación de cómo quedaría el Starlite Beach Cub dentro del complejo Laguna. IG vía @sandrastarlite

¿El mood? Desde un brunch soleado hasta una tarde de piscina a ritmo de la música en directo o una puesta de sol con cóctel en mano y el mar como escenario en primera línea.

Localización insuperable

La elección del enclave no es casual: tras un renacimiento espectacular —por el devastador incendio de 2020—, Laguna se ha consolidado como el gran refugio del verano marbellí e internacional.

Con la presencia de restaurantes como Sublim, Kai de Ricardo Sanz, Camuri, Orizzonte o Mar de Sazzon y de firmas como Ecoalf, la llegada del Starlite Beach Club será lo que ponga la guinda al pastel.

En palabras de Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones y promotor del nuevo desarrollo turístico: "Su apertura supone un hito que con el tiempo convertirá a Laguna en el referente del ocio premium en el sur de Europa".

La unión entre el grupo y Starlite ha encajado a la perfección. Así lo subraya Sandra García-Sanjuán en sus redes sociales: "Nos une una visión compartida de innovación constante, un compromiso por el turismo de calidad y la apuesta por la excelencia".

En temporada alta, se esperan entre 1.000 y 1.500 visitantes diarios, confirmando la consolidación de Laguna como hotspot vital del Andalusian luxury.

Retiro sostenible

Comprometido con la sostenibilidad, el club apostará por materiales eco-friendly, integración paisajística y producto local, alineándose con la tendencia del lujo responsable que domina la nueva élite mundial.

Más de un centenar de empleos directos e indirectos serán generados por el proyecto, dinamizando el tejido local y situando a la Costa del Sol en la vanguardia del turismo internacional.

Rosauro Varo destacó "el orgullo" que siente la compañía GAT Inversiones al "acompañar a una marca tan icónica como Starlite y contribuir al crecimiento sostenible del sector".

El beach club tiene todos los ingredientes para erigirse como un lugar premium en el que el día nunca acaba. Su creación representa la culminación del hedonismo costero; la unión de música, arte y alta cocina con el privilegio de ver el sol caer sobre el mar.

Un lugar donde cada minuto se convierte en recuerdo, donde el Mediterráneo marca el compás y el lujo se multiplica en cada detalle.