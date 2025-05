Las frases más inspiradoras de Maria Grazia Chiuri durante su etapa en la casa Dior

Después de casi diez años de colaboración, Maria Grazia Chiuri(Roma, 1964) y la maison Dior tomaron rumbos distintos. El anuncio de la salida de la diseñadora italiana de la dirección creativa de la maison llegó el 29 de mayo, a través de dos comunicados marcados por un inmenso agradecimiento mutuo.

La creadora no solo marcó la historia de la casa por su estilo, su respeto profundo del legado de Monsieur Dior y su capacidad de aunar tradición e innovación. Chiuri fue la primera directora creativa de la historia de la casa, marcando un giro notable y un cambio en la dinámica de los nombramientos a nivel global.

Consciente de esta oportunidad y responsabilidad, el compromiso feminista de la diseñadora quedó patente desde su primera colección, presentada en 2016. Su camiseta estampada con la frase We Should All Be Feminists ('Todos deberíamos ser feministas'), en homenaje a la obra de la autora Chimamanda Ngozi Adichie, fue una auténtica declaración de intenciones.

En 2018, la pregunta '¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?', título del ensayo más conocido de Linda Nochlin, adornó las camisetas marineras ideadas por Chiuri, en un desfile inspirado en personalidades como la de Niki de Saint Phalle.

De esta manera, la diseñadora planteó, temporada tras temporada, reflexiones de cara al mundo. Bárbara Cerro, Judy Chicago, Eva Jospin o Manu Parekh inspiraron algunas de sus colecciones más preciadas, incitando a la reflexión. Recordó el poder intelectual de la moda, el sentido de la vestimenta, a la vez portadora de mensajes y testimonio de un estilo personal.

Chiuri contribuyó, a su vez, a redibujar las líneas de la moda femenina. Ideó colecciones capaces de unir crinolinas con deportivas, camisetas con vestidos románticos y bermudas con capas, con el respaldo de los mejores artesanos del mundo, en un afán de demostrar que estética, comodidad y creatividad pueden conjugarse, más allá de las ideas preestablecidas.

Rescató, con sentido y sutileza, los códigos de la casa, como el mítico 'New Look', ideado en 1947 por Monsieur Dior, relanzó el Saddle Bag, en 2018, e hizo renacer la silueta Cigale, imaginada por el fundador de la casa para la línea de alta costura otoño-invierno 1952-1953, con su colección Alta Costura 2025.

La moda es también un viaje para la diseñadora. Durante casi diez años, fusionó la magia de Dior con la de lugares tan emblemáticos como la plaza de España de Sevilla, los jardines de un antiguo templo de Kioto o los del castillo de Drummond en Escocia, siempre deseosa de rendir homenaje a las culturas y tradiciones, en cada punto del mundo. Su visión fue, definitivamente, tan innovadora como perspicaz.

Frases emblemáticas

Las palabras de Maria Grazia Chiuri no solo influyeron en la dirección de Dior en los últimos años, también inspiraron tanto la industria de la moda como la sociedad en general. Su legado se construye sobre mensajes de empoderamiento, diversidad y responsabilidad social, transformando la moda en un espacio para el cambio.

Por ello, recordamos sus frases más memorables, como un testimonio de su aportación en los últimos años.

1. "Cuando eres una mujer que hace ropa para mujeres, entonces la moda no se trata solo de cómo te ves. Se trata de cómo te sientes y cómo piensas".

2. "Me esfuerzo por estar atenta y abierta al mundo y por crear la moda que se asemeja a las mujeres de hoy".

3. "El mensaje, realmente, es que no hay un solo tipo de mujer".

4. "Vestir a las mujeres de una manera que no les permita moverse y viajar es una especie de tumba".

5. "Nunca hay que dejar de intentar disfrutar la vida"