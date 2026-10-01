De la candidatura de María Neira a dirigir la OMS al Premio de Honor a Luz Casal: la agenda de ‘Las Top 100’

La candidatura de María Neira para dirigir la OMS ha cerrado un caluroso mes de septiembre, en el que Luz Casal suma un nuevo reconocimiento a más de cuatro décadas de carrera.

Carolina Marín, el cine dirigido por mujeres, la divulgación científica y las finanzas completan una semana que pasa por la salud, música, deporte y cultura.

Magas da paso a octubre repasando la actualidad de algunas de las integrantes de 'Las Top 100'.

María Neira

María Neira. Cedida

La actual directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS será la candidata de España para dirigir esta misma entidad cuando termine el mandato de Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La médica asturiana ha estado dos décadas al frente del área de Salud Pública y anteriormente ocupó responsabilidades en la Administración, entre ellas la de viceministra de Sanidad y Consumo y la presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

Cambio climático, contaminación, prevención y salud pública. La trayectoria de Neira lleva cruzando durante años la salud pública y el medio ambiente y ahora quiere llevar esa experiencia a la dirección general de la organización.

Luz Casal

Luz Casal. Javier Biosca

La cantante recibirá el 2 de octubre el Premio de Honor +Músicas 2026, otro reconocimiento más a su trayectoria que se entregará durante la sexta edición de estos galardones en el Teatro Albéniz de Madrid.

Como explica la organización: "Luz Casal ha atravesado generaciones, escenarios y fronteras sin dejar nunca de ser ella misma. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva y su trayectoria ha contribuido a abrir camino para muchas de las mujeres que llegaron después. Con este galardón se quiere celebrar una carrera marcada por una identidad artística propia, la libertad creativa y una manera única de entender e interpretar la música".

Carolina Marín

Carolina Marín. E.E

La ex número 1 de bádminton recibió el Premio FID durante la apertura de la décima edición del Foro Internacional del Deporte de León. La onubense volvió a encontrarse con el público en una noche centrada en sus altos y sus bajos.

El reconocimiento llega apenas 6 meses después de haber anunciado su retirada profesional del deporte competitivo, donde Marín cierra una trayectoria con un oro olímpico, tres campeonatos del mundo y siete europeos.

Campeona olímpica, mundial y europea, Marín ha convivido también con lesiones de rodilla que acabaron condicionando sus últimos años de competición. Por eso, al mirar atrás, señaló un premio por encima de todos: “De aquello me llevo la medalla más importante, el cariño de toda la gente”.

Carlota Álvarez Basso, Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa

Carlota Álvarez Basso, Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa. Cedida

Ya se prepara una nueva edición del Festival Cine por Mujeres Madrid, que celebrará su novena convocatoria entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre. Carlota Álvarez Basso codirige desde su creación este certamen y forma parte también de su comité de programación.

Carla Simón estará presente, a través de Verano 1993, su primer largometraje, que volverá a proyectarse en Sala Equis dentro de una selección de algunos títulos que mejor acogida han tenido en la historia de la sala.

La acompañará en esta programación especial Alauda Ruiz de Azúa, con Cinco lobitos. La película volverá a la gran pantalla cuatro años después de marcar el comienzo de su trayectoria.

Nazareth Castellanos

Nazareth Castellanos. Cedida

La neurocientífica ha llevado una vez más su trabajo sobre el cerebro al terreno de la lectura. Lo ha hecho en el Espacio Fundación Telefónica junto al filólogo Antonio Basanta.

La conversación ha tratado sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo y nuestra mente cuando leemos. El encuentro, titulado Un regalo de los dioses, abordará la manera en la que la lectura se convierte en una experiencia física además de intelectual.

Castellanos lleva la neurociencia fuera del laboratorio para protagonizar un evento que ha agotado sus entradas en las localidades presenciales, aunque la conversación se ha podido seguir por streaming.

Elena García Armada

Elena García Armada. Cedida

La fundadora y presidenta de Marsi Bionics se ha aliado con MicroBank, banco social del Grupo CaixaBank, para facilitar la financiación de EXPLORER MB, los exoesqueletos pediátricos de la empresa, diseñados para que niños con problemas de movilidad puedan utilizarlo también en su día a día, fuera del entorno clínico.

Esto supone un gran paso para la compañía, ya que después de más de cuatro años de desarrollo y validación, el dispositivo llega al mercado. Su precio ronda los 49.000 euros, por lo que el acuerdo con MicroBank busca reducir una de las principales barreras para las familias: el coste.

Para la ingeniera industrial, ese acceso forma parte del propio sentido del proyecto: "Incluso la mejor tecnología puede ser inútil si no es accesible".

Lucía Llano

Lucía Llano. Esteban Palazuelos

La presidenta de la Asociación de Retirados de la Guardia Civil de España (RAGCE) ha participado en la organización de la I Jornada de Guardias Civiles Veteranos, celebrada en Villamartín, en la sierra de Cádiz.

El encuentro reunió a antiguos miembros del Cuerpo y contó también con Javier Chico de Guzmán, duque de Ahumada. Incluyó un homenaje a los caídos y la entrega de los premios Beneméritos Cádiz 26.

Entre los reconocidos estuvieron el Ayuntamiento de Ubrique y el Parque de Bomberos por su trabajo durante las borrascas que afectan a la provincia. La cita se contempló con una exposición de medios de la Guardia Civil y de los servicios de emergencias en la plaza del municipio.