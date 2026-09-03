Del premio de Pepa Bueno al nuevo libro de 'La Ordenatriz': la agenda semanal de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

La llegada de la primera semana de septiembre marca un punto de inflexión inevitable y el firme reinicio de la rutina laboral, cultural y cotidiana. En este escenario de transición hacia el nuevo curso, la voz y el liderazgo femenino emergen como el gran motor de cambio y renovación.

Desde la dirección de grandes espacios informativos hasta el impulso de iniciativas en el ámbito político, científico y social, las mujeres asumen un papel protagonista a la hora de abordar los retos más urgentes de la actualidad.

Su capacidad para señalar las prioridades del presente, gestionar momentos de complejidad y liderar la conversación pública consolidan su figura como eje vertebrador en el inicio de esta nueva etapa.

Susanna Griso y Ana Rosa Quintana

Susanna Griso y Ana Rosa Quintana. Cedida

Las presentadoras arrancaron la nueva temporada televisiva desplazándose a Ceuta para emitir sus respectivos programas en directo desde la frontera del Tarajal.

Quintana y Griso abandonaron sus platós de Madrid para liderar a pie de campo la cobertura de la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes registrada en los últimos días de julio.

Con este arranque de curso en pleno directo, ambas convirtieron Ceuta en el epicentro del debate político y social de la televisión nacional.

Pepa Bueno

Pepa Bueno. Cedida

La destacada periodista y actual directora y presentadora del Telediario 2 de TVE recibe el Premio Joan Ramón Mainat que reconoce una dilatada trayectoria de más de tres décadas en radio, prensa y televisión.

Este galardón se materializa en el marco del FesTVal, el conocido festival de televisión que se celebra en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Este reconocimiento pone en valor su rigor, su solvencia y su voz propia en el análisis de la actualidad, consolidando su figura como una de las mujeres más respetadas e influyentes en España.

Marta Rivera de la Cruz

Marta Rivera de la Cruz. Cedida

Como consejera de Cultura del Ayuntamiento asume el papel protagonista en la promoción del talento joven madrileño. En su firme apuesta por los nuevos creadores, ha acudido recientemente al ensayo del proyecto musical Donny's Black Shoes, liderado por Daniel 'Donny' López.

Este encuentro cultural se desarrolló en Madrid, enmarcado dentro de la programación del festival Veranos de la Villa.

Durante su visita, destacó la importancia de que las instituciones ofrezcan espacios públicos a la nueva generación de artistas que fusionan géneros como el funk, el soul y el R&B.

Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera. Cedida

Tras 13 años siendo uno de los rostros indiscutibles del talent culinario de TVE MasterChef, la empresaria protagoniza uno de los grandes saltos televisivos de la temporada. Samantha ha decidido abrir una nueva etapa en su carrera incorporándose oficialmente a las filas de Antena 3.

Este nuevo reto profesional se desarrollará de lunes a viernes en el plató del magacín diario presentado por Sonsoles Ónega.

Allí contará con una sección propia centrada en la gastronomía y los consejos prácticos de cocina, integrándose en un nuevo formato donde podrá acercar su experiencia y carisma al público de las tardes.

Begoña Pérez

Begoña Pérez. Cedida

'La Ordenatriz' lanza su nuevo libro, Contigo en cada cambio. En él, presenta una guía pensada para aliviar la carga mental, conciliar mejor y organizar el tiempo frente a los imprevistos.

Para presentar esta nueva herramienta, la autora protagonizará una jornada de entrevistas con los medios el lunes 7 de septiembre.

A través de este encuentro busca compartir de primera mano sus estrategias para que las familias recuperen la calma y el equilibrio en momentos clave como mudanzas, nuevas rutinas o la temida vuelta al cole.

Sara Baras

Sara Baras. Cedida

La célebre bailaora se convierte en la gran protagonista de la agenda cultural de El Puerto de Santa María al abrir las puertas de su nuevo espectáculo, Infinita, antes de su puesta de largo oficial en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La cita previa tiene lugar en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca este viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas, donde el público podrá disfrutar en exclusiva del ensayo general de esta esperada obra de su compañía.

Penélope Cruz

Penélope Cruz. Cedida

La actriz presenta su nueva película, Bunker, en la 83.ª edición del Festival de Venecia el próximo 8 de septiembre y su presencia está confirmada.

Dirigida por Florian Zeller y coprotagonizado por Javier Bardem, la película entra de lleno en la competición por el León de Oro, situando el trabajo interpretativo de Penélope Cruz en el primer plano de la actualidad cinematográfica.

Marta García Aller

Marta García Aller. Cedida

La periodista asume un rol protagonista en el mapa radiofónico español tras ser nombrada nueva directora de La Brújula, el programa nocturno de Onda Cero.

Con esta designación realizada por la cadena, la comunicadora pasa a liderar uno de los espacios informativos de referencia en las noches de la radio nacional en esta nueva temporada.

En sus primeras declaraciones, reivindica que el buen periodismo consiste fundamentalmente en contar lo que está pasando con rigor y dinamismo.

Desde los estudios centrales de la emisora, la periodista asume las riendas del formato con el reto de aportar su mirada analítica y renovar la divulgación de la actualidad política y económica del país.

Sara García Alonso

Sara García Alonso. Cedida

La biotecnóloga y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA) se perfila como una de las grandes figuras de la actualidad científica e institucional en Extremadura.

La investigadora ha sido confirmada como la ponente estrella de 'Potencia Digital 2026', un foro dedicado a la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la robótica.

Este encuentro tecnológico se celebrará los próximos 24 y 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cáceres.

Durante las jornadas, Sara compartirá con el público su experiencia en la vanguardia investigadora y las exigencias de la preparación espacial, reforzando su papel como referente en la divulgación científica y en el impulso de las vocaciones STEM en España.