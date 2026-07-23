Del reconocimiento de Rocío Hervella a la candidatura para ser alcaldesa de Gema Igual: la agenda de 'Las Top 100'

Premios de prestigio nacional, nombramientos en corporaciones, alianzas de proyección internacional e iniciativas culturales y científicas marcan una nueva jornada de éxito para las mujeres más influyentes del país.

Su presencia en la toma de decisiones consolida un modelo de gestión basado en la excelencia, el compromiso con el entorno y la capacidad de transformación social.

De este modo, su liderazgo no sólo redefine el presente, sino que abre un camino firme e inspirador para las futuras generaciones.

Rocío Hervella

Rocío Hervella. Cedida

En la localidad de Venta de Baños (Palencia, Castilla y León), se ha hecho público el prestigioso reconocimiento a Rocío Hervella como ganadora del Premio Empresaria del Año, un galardón que pone en valor su impecable trayectoria al frente de Prosol (Productos Solubles).

Como fundadora y consejera delegada, ha demostrado un liderazgo visionario capaz de transformar un proyecto local en una compañía multinacional de referencia en el sector agroalimentario y en la exportación de café, rompiendo moldes en el ámbito industrial.

El papel de Rocío Hervella es fundamental para comprender el impulso del empoderamiento ejecutivo femenino en la generación de riqueza, innovación y empleo de calidad en el medio rural castellanoleonés.

Gema Igual Ortiz

Gema Igual Ortiz. Cedida

El 17 de julio, en Santander (Cantabria), el Comité Electoral Nacional de su partido confirmó que Gema Igual Ortiz será, por tercera vez consecutiva, candidata a la Alcaldía de la capital cántabra en las próximas elecciones municipales de 2027.

Su figura representa un hito en la política local, ya que en 2016 hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir el mando del Ayuntamiento, revalidando su liderazgo en las urnas y consolidando un mandato centrado en la gestión urbana y el bienestar ciudadano.

Asimismo, su legado trasciende el ámbito local mediante su activa participación como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y su representación en organismos europeos e internacionales, reforzando la voz de las mujeres en la gobernanza pública.

Carmen Lence Ferreiro

Carmen Lence Ferreiro. Cedida

El 6 de julio, desde su sede en Lugo (Galicia), se dio a conocer que Carmen Lence Ferreiro, presidenta del Grupo Lence, ha sido incluida entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación de España según el prestigioso ranking MERCO 2026, alcanzando la posición 95.

Al mando de la segunda mayor compañía láctea de Galicia, su trayectoria demuestra una excepcional capacidad para gestionar una gran industria familiar que compite al más alto nivel nacional, situando a su grupo entre las 20 empresas de alimentación más destacadas del país.

El papel directivo de Carmen Lence es un pilar para el desarrollo sostenible del agro gallego y el empoderamiento del liderazgo femenino en el medio rural.

Trabaja de manera directa con más de 200 explotaciones ganaderas locales, defendiendo un modelo de negocio arraigado en el territorio que genera valor, cohesión social y estabilidad económica, y demostrando que la coherencia corporativa y el compromiso social son las mejores herramientas de gestión directiva.

María López Escorial

María López Escorial. Cedida

El 15 de julio, en Madrid, se presentó formalmente el nuevo Plan Estratégico 2026-2030 de la Fundación Unoentrecienmil, un acto que marcó el inicio de una nueva etapa liderada por María López Escorial como presidenta de su Patronato renovado.

Consultora experta en sostenibilidad e impacto social, asume el reto de acortar la brecha existente entre la investigación científica y la práctica clínica para curar la leucemia infantil, guiando a la entidad con una visión orientada a maximizar la incidencia del tercer sector.

Ejemplos como el liderazgo de María López Escorial dan muestra de hasta qué punto la mujer se posiciona como un motor de cambio en el ámbito de la salud e influencia en las políticas públicas.

María Jesús Lorenzana

María Jesús Lorenzana Somoza. Cedida

El 14 de julio, en un acto institucional celebrado en Santiago de Compostela (Galicia), la conselleira de Economía e Industria, ejerció su liderazgo gubernamental destacando las políticas de respaldo al tejido empresarial de su comunidad.

En su intervención, puso en valor el apoyo de la administración autonómica para que las entidades gallegas logren certificarse como suministradoras en el estratégico sector de la seguridad y la defensa, abriendo nuevas oportunidades de negocio y diversificación.

El papel de María Jesús Lorenzana en el Ejecutivo regional refleja la alta capacitación y peso directivo de la mujer en la gestión pública de la economía y la industria pesada.

Carmen Machi

Carmen Machi. Cedida

En un anuncio de la plataforma Prime Video emitido desde Madrid, se confirmó a la reconocida actriz como la gran protagonista de Si los muertos hablaran, un ambicioso largometraje original cuyo rodaje se desarrolla entre Madrid y Kenia.

Galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, encabeza el proyecto interpretando a Mar Ventura, una mujer peculiar y solitaria que trabaja en una morgue y que se ve envuelta en un misterio criminal al estilo de Agatha Christie en pleno safari africano.

El papel de Carmen Machi en esta producción internacional consolida su posición como una de las artistas femeninas más influyentes, versátiles y respetadas de la industria audiovisual española.

Carolina Marín

Carolina Marín. Cedida

El 20 de julio en la ciudad de Huelva (Andalucía), se oficializó una alianza de gran relevancia que convierte a la campeona olímpica y mundial Carolina Marín en la nueva embajadora de la marca automovilística BMW de la mano del concesionario oficial MOVITRANSA.

Esta unión vincula a la referente del bádminton español con un proyecto empresarial centrado en la innovación, la movilidad sostenible y el compromiso con la provincia que la vio nacer.

Desde su tierra natal en Huelva, Marín utiliza su incuestionable proyección e influencia para impulsar valores de excelencia y cercanía, demostrando cómo las deportistas de élite se erigen como motor de inspiración social y embajadoras del talento local hacia el futuro.

María Luisa Martínez Gistau

María Luisa Martínez Gistau. Cedida

El 26 de junio, en centros de decisión empresarial entre Madrid y Barcelona, se confirmó el trascendental cambio en la trayectoria de María Luisa Martínez Gistau, una de las directivas de comunicación más respetadas de España, quien deja CaixaBank tras más de dos décadas de brillante gestión para incorporarse tras el verano a la corporación tecnológica y de defensa Indra.

Como histórica directora de Comunicación y Relaciones Institucionales y miembro del Comité de Dirección del banco, ha sido artífice decisiva de la gestión de marca y reputación de una de las mayores entidades financieras del país.

El nuevo papel que asumirá Martínez Gistau es fundamental para comprender el ascenso y el peso estratégico del liderazgo ejecutivo femenino en las grandes corporaciones del IBEX 35.

Elena Mayoral

Elena Mayoral. Cedida

El pasado 10 de julio, en la ciudad de Palma de Mallorca (Islas Baleares), la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, encabezó junto al vicepresidente de la entidad un encuentro clave con la patronal empresarial balear (CAEB).

Durante esta reunión institucional, se dio a conocer formalmente que las ambiciosas obras de remodelación y modernización del aeropuerto de Son Sant Joan se encuentran ya en su fase final y "casi acabadas", culminando con éxito una megainversión que ha ascendido a 600 millones de euros.

Su visión directiva no sólo ha garantizado la mejora de espacios y la integración de equipamiento tecnológico de vanguardia en Palma, sino que también liderará la futura inversión de casi 400 millones en los aeródromos de Menorca e Eivissa para el periodo 2027-2031, demostrando la capacidad del talento femenino para dirigir macroproyectos críticos que impulsan la competitividad, la sostenibilidad y el turismo nacional.