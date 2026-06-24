APRAMP, reconocida por su lucha inquebrantable contra la trata en el V Encuentro Mujeres por Derecho

La presidenta de la entidad Rocío Mora, en una foto de familia tras recoger el premio. Cedida

El ambiente en el V Encuentro Mujeres por Derecho de Aranzadi LA LEY destilaba un compromiso palpable.

Bajo el lema 'Una revolución ética', destacadas profesionales del ámbito jurídico, institucional y empresarial se dieron cita para debatir sobre igualdad, justicia y liderazgo responsable.

Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada del miércoles 17 de junio llegó con un reconocimiento que trasciende los despachos: el homenaje a la trayectoria de APRAMP.

La distinción otorgada por Aranzadi LA LEY es el reflejo de más de cuatro décadas de lucha incansable en la defensa de los derechos humanos y la erradicación de la trata de seres humanos y la explotación.

Cuatro décadas de trabajo

Desde que inició su labor en 1984, APRAMP entendió que la batalla contra la esclavitud moderna no se libra sólo con leyes, sino con un despliegue integral sobre el terreno.

Su modelo de intervención abarca desde la detección temprana hasta el apoyo psicológico, jurídico y social, complementado con herramientas de formación e inserción laboral.

Cada año, miles de mujeres encuentran en sus equipos multidisciplinares el respaldo necesario para recuperar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida.

La presidenta de APRAMP Rocío Mora, durante su intervención en el evento. Cedida

Durante el evento, las palabras de Rocío Mora, presidenta de la entidad y reconocida como una de las 'Top 100 Mujeres Líderes', resonaron con fuerza en el auditorio al recordar el verdadero motor de la organización.

"Este galardón premia la trayectoria de una entidad que lleva cuarenta años peleando por el acceso real a los derechos. Las supervivientes son las valientes que, tras dejar atrás la explotación, marcan la pauta y se sitúan en el centro de todo lo que hacemos", confesó.

La fuerza del testimonio

El aspecto más innovador y humano del trabajo de APRAMP, ampliamente ensalzado durante el encuentro, es su estrategia proactiva de rescate.

La organización no espera de brazos cruzados; sale a buscar a quienes lo necesitan. Lo diferencial es que lo hace a través de las mejores guías posibles: las propias supervivientes.

"Hoy en día, mujeres que lograron romper las cadenas de la explotación son contratadas por la entidad para acercarse a los entornos donde otras mujeres siguen desprotegidas", explicó Mora.

La cita de Aranzadi LA LEY cumplió con su propósito de visibilizar el liderazgo femenino y promover espacios de reflexión sobre los desafíos del sector social y jurídico.

Para APRAMP, este reconocimiento no es una meta, sino un fuerte impulso para continuar avanzando hacia un horizonte plenamente libre de violencia.

La erradicación de la trata sigue exigiendo un movimiento social firme y la implicación de toda la ciudadanía bajo una premisa innegociable: la tolerancia cero.