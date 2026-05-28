El premio de Ainhoa Arteta y el próximo debate de Esperanza Aguirre, en la agenda de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Durante la última semana, un destacado grupo de mujeres ha asumido el protagonismo en escenarios decisivos, reafirmando su liderazgo e influencia en múltiples disciplinas.

Sus trayectorias abarcan desde la innovación científica y la transformación tecnológica, hasta la dirección de grandes inversiones, la gestión de ambiciosas propuestas culturales y la defensa inquebrantable de los derechos sociales.

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega. Cedida

La periodista y escritora visitó el pasado fin de semana la localidad navarra de Cascante con motivo de la festividad de Santa Vicenta María López y Vicuña.

Invitada por el Ayuntamiento, Ónega presentó de forma muy emotiva su última novela, titulada Llevará tu nombre.

El acto, en el que estuvo acompañada por el público local y sus amigos Mayte y Juanjo, sirvió para rendir un profundo homenaje a la santa, una de las vecinas más ilustres del municipio.

Esther Alcocer Koplowitz

Esther Alcocer Koplowitz. Cedida

La presidenta del Grupo FCC recibió el pasado 21 de mayo el Premio Especial a la Trayectoria Profesional otorgado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

La entrega de este galardón se llevó a cabo en el marco de la gala anual de la patronal.

Durante su discurso de aceptación, Esther Alcocer dedicó el reconocimiento a sus empleados, a Carlos Slim y, de manera muy personal, a su madre, Esther Koplowitz, a quien definió como su gran referente.

Yolanda Rueda

Yolanda Rueda. Cedida

La presidenta y fundadora de la Fundación Cibervoluntarios presentó el pasado martes 26 de mayo los resultados del programa RetoHacker 2025 y los nuevos objetivos estratégicos para el periodo 2026-2027.

El evento tuvo lugar en el Salón de Actos del IES Luis Vives, ubicado en la localidad madrileña de Leganés.

En el acto estuvo acompañada por directivos de la Fundación Kyndryl, entidad con la que se desarrolla esta iniciativa tecnológica de impacto social.

La importancia de este hecho reside en la consolidación de un programa gratuito que ya ha logrado formar a más de 8.000 jóvenes españoles de entre 16 y 24 años en materia de ciberseguridad y hacking ético.

Iciar Bollaín

Icíar Bollaín. Cedida

La aclamada cineasta fue protagonista de la actualidad cultural de Santander recientemente debido a la proyección especial de su ópera prima, Hola, ¿estás sola?, programada en el marco de las actividades del Cine Club con Salón de Belleza.

El evento, organizado por la Fundación Santander Creativa, se fijó para celebrarse en la capital cántabra, sirviendo como un punto de encuentro idóneo para repasar los inicios de la exitosa filmografía de la directora madrileña.

Yaiza Canosa

Yaiza Canosa. Cedida

La empresaria gallega fundadora y CEO de la firma logística Goi ha generado un notable impacto con sus recientes declaraciones públicas sobre la conciliación y la gestión del tiempo en el entorno empresarial.

En una entrevista concedida en Madrid y publicada en los últimos días, Canosa reflexionó con dureza sobre la presión social que sufren los emprendedores, afirmando de manera tajante que "si alguien se enfada porque no me ve, es su problema", debido a las altas exigencias del entorno productivo.

Sus declaraciones rompen con el discurso tradicional de la "disponibilidad absoluta" y plantean una postura firme sobre la necesidad de proteger el espacio propio frente a las intensas demandas laborales y sociales de los proyectos en plena expansión.

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre. Cedida

La expresidenta de la Comunidad de Madrid participará el próximo 18 de junio en un destacado encuentro de debate que acogerá la sede de la Fundación Rafael del Pino en Madrid.

El evento, titulado Voces liberales. El Mito de los extremos ideológicos, se celebrará a las 19:00 horas y consistirá en un diálogo a tres bandas en el que Esperanza Aguirre compartirá escenario y reflexiones con el prestigioso economista Daniel Lacalle y el reconocido abogado y filósofo chileno-alemán Axel Kaiser.

Al aportar su dilatada experiencia de gestión en la primera línea política, Aguirre contribuirá a enriquecer un debate de alto nivel académico e institucional, consolidando el papel de la capital como un espacio clave para la divulgación económica, la confrontación de ideas y la defensa de las libertades individuales.

Cecilia Castaño Collado

Cecilia Castaño Collado Cedida

La catedrática honorífica participó como ponente principal en las recientes jornadas científicas organizadas por la Unidad de Excelencia en Ciencias Sociales (DEHUSO) de la Universidad de Granada.

En la sesión, celebrada a mediados de mayo, la reputada politóloga y economista desgranó los resultados de su última investigación enfocada en los retos de la ciudadanía, el género y los procesos de digitalización. Cecilia Castaño compartió mesa con destacados equipos de investigación de la institución andaluza.

La relevancia de su intervención estriba en su indiscutible estatus como un referente fundamental en el análisis de la brecha digital de género en España.

Elisa Aguilar López

Elisa Aguilar López. Cedida

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto recibió la prestigiosa Medalla de Oro de Madrid durante la gala oficial celebrada a mediados de mayo con motivo de las festividades de San Isidro.

El galardón, entregado por el Ayuntamiento de la capital en un acto institucional de gran solemnidad, distinguió a Elisa Aguilar por su intachable trayectoria deportiva y su actual labor de gestión en los despachos del basket nacional.

Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta. Cedida

La célebre soprano recibirá el próximo sábado 30 de mayo el prestigioso Premio Atenea de la Cultura en la localidad sevillana de Utrera.

El acto, organizado por la Asociación Cultural Ateneo de Utrera, tendrá lugar en el emblemático Teatro Municipal Enrique de la Cuadra.

Formará parte de los eventos centrales de la entidad andaluza y contará con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional y artístico de la provincia.

Edición XIV 'Top 100 Mujeres Líderes'

¡El talento femenino merece ser visto, reconocido y celebrado! Desde el miércoles 27 de mayo, se encuentra oficialmente abierto el plazo de inscripción y presentación de candidaturas para la nueva edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en España.

Esta plataforma es el escaparate perfecto para visibilizar a aquellas mujeres que, con su esfuerzo, innovación y liderazgo, están transformando el mundo de la empresa, la ciencia, la cultura y la sociedad. Si eres una de ellas o conoces a una líder que esté dejando huella, este es el momento de dar el paso.

No dejes que el tiempo vuele, ya que el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 28 de septiembre.

Participar no sólo es una oportunidad de oro para proyectar una trayectoria profesional, sino también para inspirar a las futuras generaciones y tejer una red imparable de referentes femeninos. ¡Entra, consulta las bases y haz que tu voz y tu impacto cuenten!