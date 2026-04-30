El relevo histórico de Elena Arzak y el compromiso rural de Carmen Lence: la agenda de 'Las Top 100'

Durante el mes de abril diversas figuras han protagonizado eventos que refuerzan la influencia de la mujer en la toma de decisiones, ya sea proyectando la imagen del país en organismos globales, renovando mandatos en sectores financieros clave o asumiendo presidencias institucionales.

Estas trayectorias dibujan un panorama donde la metodología, el esfuerzo y la vocación de servicio definen los nuevos referentes del éxito contemporáneo.

Edurne Pasaban

Edurne Pasaban Cedida.

La alpinista se convirtió en la gran protagonista de la segunda edición del Congreso LQDVI Corporate, un evento que trasciende el formato tradicional para enfocarse en los valores humanos dentro del entorno empresarial.

Durante su intervención, Pasaban cautivó a los asistentes al compartir su trayectoria como la primera mujer en coronar los catorce ochomiles, utilizando su experiencia en la alta montaña para ofrecer una lección sobre la gestión del éxito, el miedo y la resiliencia.

Su relato no sólo se centró en la superación física, sino en la importancia de la salud mental y el autoliderazgo ante los desafíos más extremos.

Sandra Ibarra

Sandra Ibarra Cedida.

Con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, la comunicadora y activista Sandra Ibarra ha liderado en Madrid el lanzamiento de una campaña informativa estratégica este 28 de abril de 2026.

Como parte de este compromiso, este pasado lunes se celebró el webinar ‘Más allá del tratamiento: La importancia de la inmunización en los pacientes oncológicos’, en el que contó con la experiencia clínica de la Dra. Mª Paz Rodríguez Cundín.

Este encuentro digital, que resuelve dudas críticas sobre la seguridad vacunal, ya se encuentra alojado en la aplicación Escuela de Vida. Con esta acción, Sandra reafirma su papel como referente en el acompañamiento a supervivientes, facilitando recursos rigurosos que mejoran directamente su bienestar y calidad de vida.

Esther Alcocer Koplowitz

Esther Alcocer Koplowitz Cedida.

La presidenta del Grupo FCC ha encabezado el acto institucional conmemorativo del 25º aniversario de la marca Aqualia, un hito que celebra la transformación de la división de agua en un referente mundial de gestión eficiente.

Durante su intervención en Madrid, la presidenta destacó que el éxito y la vertiginosa expansión de la compañía, que hoy opera en más de 2.300 municipios de 19 países, es el resultado directo del conocimiento acumulado durante generaciones y de una inquebrantable vocación de servicio.

Bajo el liderazgo de la presidenta, el evento sirvió para reivindicar el papel central de los más de 14.000 profesionales de la firma como el verdadero motor de este crecimiento sostenible.

Rebeca Grynspan

Rebeca Grynspan Cedida.

La economista se ha consolidado como la principal apuesta del Gobierno de España para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU, un respaldo que cobra especial relevancia tras su intervención en los diálogos interactivos celebrados en Nueva York el pasado 22 de abril.

Durante estas sesiones ante la Asamblea General defendió una reforma profunda del organismo internacional, abogando por una institución menos "conservadora ante el riesgo" y más ágil para mediar en los conflictos globales actuales.

A diferencia de otras figuras políticas ha centrado su propuesta en la utilidad práctica de Naciones Unidas y en la inclusión de todos los países en la toma de decisiones, lo que le ha valido el reconocimiento como una "hija de Naciones Unidas" capaz de renovar la confianza de la sociedad civil y los jóvenes en la institución.

Alejandra Kindelan

Alejandra Kindelán Cedida.

Kindelán ha sido reelegida como presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) por un nuevo mandato de cuatro años, tras el acuerdo alcanzado por la Asamblea General de la patronal celebrada el pasado 21 de abril en Madrid.

Bajo su liderazgo, que se inició en 2022 siendo la primera mujer en ocupar este cargo la AEB ha consolidado su papel como interlocutor clave entre el sector financiero y las instituciones.

En esta nueva etapa, Kindelán ha reafirmado su compromiso de fortalecer la competitividad de la banca española en el contexto europeo, poniendo el foco en la estabilidad financiera y en la necesidad de marcos regulatorios que permitan al sector seguir siendo el motor de la economía real.

Carmen Lence Ferreiro

Carmen Lence Ferreiro Cedida.

La presidenta del Grupo Lence, ha sido galardonada con el prestigioso Premio Emprendedor del Año de EY España en una gala celebrada el pasado 15 de abril en Madrid.

La empresaria gallega, que lidera marcas icónicas como Leite Río y Leyma, fue reconocida por su visión estratégica y su capacidad para consolidar a su grupo familiar como un referente del sector lácteo a nivel nacional.

Además del galardón principal, recibió el Premio al Emprendimiento Social destacando su compromiso inquebrantable con el desarrollo del medio rural y la sostenibilidad.

Elvira Lindo

Elvira Lindo Cedida.

La escritora se convirtió en la figura central de la celebración del Día del Libro en San Fernando, Cádiz, durante un encuentro literario celebrado este 23 de abril en el Centro de Congresos Real Isla de León.

En un acto que congregó a numeroso público, la autora de Manolito Gafotas compartió reflexiones sobre su trayectoria y su proceso creativo, destacando la importancia de la lectura como una herramienta de libertad y empatía en la sociedad actual.

Elisa Aguilar López

Elisa Aguilar López Cedida.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar López lideró el pasado 14 de abril la firma de la renovación estratégica entre su entidad y HM Hospitales en Madrid.

Este acuerdo consolida al grupo como el proveedor médico oficial de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, garantizando una cobertura sanitaria integral y de excelencia para los deportistas de élite del país.

Con la vista puesta en el futuro, Elisa Aguilar López ha extendido este compromiso hasta el año 2029, una fecha clave en el calendario deportivo nacional, ya que España será la sede del Eurobasket ese mismo año.

Elena Arzak

Elena Arzak Cedida.

El pasado 22 de abril, se hizo oficial el histórico relevo generacional en el emblemático restaurante Arzak de San Sebastián.

Elena Arzak, que ha trabajado codo con codo junto a su padre durante tres décadas, asume plenamente el mando de la herencia culinaria familiar.

A pesar de la relevancia del nombramiento, ella ha querido enfatizar que su papel no busca borrar la huella de su predecesor. "No he venido a sustituir a mi padre; él es el espíritu y yo, la metodología", declaró tras conocerse la noticia.

Con esta filosofía, la chef guipuzcoana se enfrenta al reto de mantener las tres estrellas Michelin ganadas "cada mañana al abrir la persiana", apostando por una cocina que une el equipo y la disciplina.