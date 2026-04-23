La Real Casa de la Moneda acoge el Foro de Incidencia de 'Las Top 100' para dialogar sobre el liderazgo femenino

Hoy, durante la mañana del 23 de abril, Día del Libro, la Real Casa de la Moneda ha abierto sus puertas para un cometido un tanto distinto del habitual. La institución ha sido el espacio escogido este año para acoger el quinto encuentro del Foro de Incidencia y Liderazgo de 'Las Top 100'.

La cita, marcada en rojo en las agendas de las asistentes, ha servido una vez más para unir a una red de profesionales que desde distintos ámbitos trabajan en pro de la presencia femenina en diferentes aspectos de la vida pública.

El ánimo tras este tipo de propuestas siempre es el de reforzar el rol de las mujeres en la toma de decisiones en diferentes escalas y sectores. La finalidad máxima, como siempre, la igualdad en el presente y en el futuro. Seguir pavimentando un camino que se inició hace tiempo.

Por otra parte, el origen del Foro de Incidencia está claro: convertirse en el escenario idóneo para conversar sobre el liderazgo de las mujeres en España. Para ello, el encuentro siempre cuenta con la presencia de portavoces de instituciones de varias índoles.

En el acto que ha acogido la Real Casa de la Moneda —también conocida como Fábrica Nacional de Moneda y Timbre— ha estado presente Isabel Valldecabres Ortiz, la presidenta-directora general del organismo, que ha recibido y atendido a las asistentes.

Las asistentes al acto han hecho una visita a la Real Casa de la Moneda junto a una guía de excelencia, Isabel Valldecabres, su presidenta-directora general. Esteban Palazuelos

Entre las mismas, María Porto, directora y fundadora de María Porto Gallery; Patricia Argerey Vilar, CTO de Grupo Oesía; Ofelia de Lorenzo Aparici, directora del Área Jurídico Contenciosa de Lorenzo Abogados; Charo Izquierdo, directora de Magas; y, por supuesto, Mercedes Wullich, presidenta de 'Las Top 100'.

Por otro lado, también han hecho acto de presencia Carmen Salamero, Global HRD de Loewe Perfumes; Dora Casal, CEO de Roberto Verino; Muriel Artabe Enríquez, director of Strategic and Organizational Development Advisory Board de Thinkia; y Patricia Marco, adjunta a la vicepresidencia de EL ESPAÑOL.

Nada queda al azar

Para el mundo de la comunicación todo cuenta. Por supuesto, no es casualidad que el espacio escogido para la nueva edición de esta cita haya sido la Real Casa de la Moneda. Antes de llegar a este enclave, se ha pasado por lugares como la Escuela Superior de Música Reina Sofía o el Centro de Control Eléctrico Redeia.

El pasado verano, Granada se convirtió en el epicentro de esta propuesta. En concreto, la reunión tuvo lugar en el Carmen de los Mártires. La decisión de ir pasando por diferentes ubicaciones es también una especie de declaración de intenciones.

En la jornada de hoy, la cuestión del liderazgo femenino se ha trasladado a una localización en la que históricamente se ha acuñado el valor de un país. De este modo, la función que se ejerce en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se entrelaza con la del ranking de 'Las Top 100'.

Este lugar, tradicionalmente ligado al poder del Estado, hoy le otorga su apoyo a las mujeres. Sirve de escenario para representar otra forma de legitimidad, una que habla de trayectoria, de innovación y de incidencia social. Una especie de baile entre lo que se ha sido, se es y se será.

Las asistentes dialogan sobre posibles estrategias para darle visibilidad a la mujer en los diferentes sectores. Esteban Palazuelos

Teniendo en cuenta un contexto de tal calado, el Foro de Incidencia se convierte en algo más allá que un punto de encuentro.

Se trata de un espacio donde las líderes que han asistido han compartido sus experiencias, lo que sirve para un diseño de estrategias —de forma más o menos consciente— de cara a seguir visibilizando su labor y a las figuras femeninas.

Hacer todo esto desde la Real Casa de la Moneda refuerza toda esa idea y va de la mano de manera directa con la filosofía que se encuentra tras el ranking.

Si algo ha demostrado esta lista desde su existencia, es que el talento de las mujeres, en diferentes posiciones, no es una anomalía. No se trata de la excepción que rompe la regla, sino casi de una necesidad; de una realidad.

Ellas siempre han estado. Puede que, quizás, primero vertebrando hogares, siempre en la sombra. Desde hace décadas, siglos, gracias a la lucha de muchas, en posiciones de poder. A veces, lo único que falta es la visibilidad. Y ahí también entra la celebración de este Foro de Incidencia.

El valor de un país no se mide sólo en aquello que se expide en la Real Casa de la Moneda, sino en lo que forjan mujeres como las que hoy han asistido a esta cita. Poco sentido tiene una parte de la ecuación sin la otra.