Del premio de Sybilla Sorondo al galardón por la igualdad de Mabel Lozano: la agenda de 'Las Top 100'

La actualidad nos deja unos días de mucha actividad. Coinciden entregas de premios a trayectorias brillantes, cumbres globales e innovadoras propuestas para fomentar el desarrollo económico y social.

En el centro de todo esto destaca una red de mujeres expertas que apuestan claramente por la colaboración y el trabajo conjunto.

Una semana más, en Magas hacemos una recopilación de los últimos hitos de las integrantes de la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes':

Mª Luisa Gutiérrez

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Mª Luisa Gutiérrez produce la comedia Haciendo amigos de Sony Pictures International Productions, que llega a los cines españoles el 10 de julio. La cinta combina humor y emoción a la par que rompe prejuicios.

La profesional define el rumbo de la comedia española actual a través de relatos frescos sobre la convivencia. Su liderazgo refuerza su influencia en el audiovisual nacional e impulsa proyectos ambiciosos y narrativamente ricos.

Sybilla Sorondo Myelzwynska

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El 15 de abril la diseñadora de moda recibió el Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional en los Creative Campus Awards de la Universidad Europea.

La gala reunió a más de 160 participantes y consolidó el evento como referente del diseño emergente.

Sybilla inspira a nuevas generaciones con una carrera internacional que une creatividad y tecnología en favor de un mundo mejor. En su discurso destacó su apoyo consciente a los jóvenes creadores.

Remedios Zafra

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La Fundación Cajasol de Córdoba inauguró el 15 de abril una nueva edición del ciclo Lecturas del presente, con la participación de Remedios Zafra, ganadora del Premio Nacional de Ensayo 2025.

La autora presentó un adelanto de La alegría de la conciencia y regresó al programa para dialogar con el poeta Daniel García sobre las tensiones de un presente marcado por la tecnología.

A través de su intervención, Zafra convirtió la filosofía en una herramienta de crítica activa que cuestionó los mecanismos contemporáneos. Su presencia reforzó el papel de Córdoba como espacio clave para el debate en torno a este tipo de cuestiones.

Begoña Villacís

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Durante la Semana de la Comunicación y Marketing 2026 de la Universidad Europea, la exvicealcaldesa de Madrid defendió en una entrevista que "quien no piensa igual que tú no pierde su derecho al respeto".

Villacís fue crítica con el hecho de que la política se vea convertida en reality polarizado y alertó sobre el impacto de las redes sociales y los prejuicios. Igualmente, instó sobre la necesidad de líderes que unan y recuperen el centro de la conversación.

Bloomberg CityLab 2026

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Del 27 al 29 de abril Madrid acoge una nueva edición de Bloomberg CityLab, que reúne a más de mil líderes globales para debatir sobre el futuro de las ciudades.

En este contexto destaca la participación de Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Está prevista su intervención en conversaciones sobre economía, innovación y gobernanza urbana, abordando el papel de las instituciones en la transformación de las urbes.

Sara Vega

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El 17 de abril en Radio Coruña Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de FNAC, destacó la empatía, la colaboración y la innovación como claves del liderazgo femenino actual.

Su intervención en Cadena SER Galicia posiciona estas cualidades como pilares esenciales para transformar entornos laborales y empresariales.

Vega propone un modelo de liderazgo inclusivo que prioriza las relaciones humanas y los avances tecnológicos. Este mensaje refuerza el papel de las mujeres en la vanguardia directiva gallega y nacional.

María Vázquez Terrés

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La CEO de Bankinter lidera la implantación de inteligencia artificial generativa avanzada de Microsoft para toda la plantilla, lo que convierte a la entidad en el primer banco español en adoptar esta tecnología a gran escala.

Este hito transforma los procesos operativos y la atención al cliente desde la sede central.

Vázquez Terrés posiciona a su institución como referente en innovación financiera al integrar la IA de forma masiva. Su visión estratégica acelera la competitividad del sector bancario español en la era digital.

Mabel Lozano

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La escritora recibirá el V Galardón por la Igualdad que entrega Izquierda Unida de Llanera, un reconocimiento que se le otorga por "su lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas en todo el mundo".

El premio se entregará en un acto el viernes 29 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el IES de Llanera, en Posada.

Este reconocimiento coloca a la actriz, directora y escritora como referente activista frente a la prostitución y el proxenetismo, destacando su trabajo audiovisual y literario como herramienta de denuncia y visibilización.

Laura Baena

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El evento Si las madres gobernáramos el mundo... se celebrará el lunes 4 de mayo en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados.

Organizado por la Asociación Yo No Renuncio, su objetivo es exponer la realidad de la renuncia laboral femenina y presentar propuestas para un Pacto de Estado por la Conciliación.

La jornada estará liderada por Laura Baena, presidenta de la institución y fundadora de Malasmadres.

Su intervención sentará las bases de esta cita reivindicativa, dando paso después a testimonios reales y al debate con representantes políticos.