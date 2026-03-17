De la princesa Leonor a Mercedes Milá: 'Las Top 100' eligen a posibles candidatas a la lista del próximo año

Meritxell Batet, María Porto y Sandra Barneda en el 'photocall' de la gala de 'Las Top 100'. Diego Ramadés y Jesús Umbría

'Las Top 100 Mujeres Líderes' de España volvieron a brillar el pasado viernes 13 de marzo en el Teatro Real de Madrid. Por su ya emblemática red carpet desfilaron figuras de la política, la cultura, la empresa, la moda, la literatura, el deporte y la comunicación en una velada que, más allá del glamour, celebra el liderazgo femenino en todas sus dimensiones.

La cita, organizada por EL ESPAÑOL y Magas, se ha convertido con los años en uno de los encuentros más esperados del calendario social e institucional. No solo por reunir a algunas de las mujeres más influyentes del país, sino por el mensaje que atraviesa la gala: reconocer el talento, la trayectoria y el impacto de quienes abren camino en sus respectivos ámbitos.

A un lado de la entrada principal del coliseo capitalino, una alfombra impecable y el photocall esperaban pacientes mientras los equipos de organización ultimaban cada detalle. Todo estaba medido al milímetro.

'Las Top 100' eligen a sus candidatas a la lista para el próximo año: de la princesa Leonor a Mercedes Milá

Perfectamente coordinados a través de pinganillos, los organizadores daban paso a las invitadas mientras fotógrafos, cámaras y periodistas se preparaban para recibirlas. A las 18:00 horas en punto comenzaron a llegar las protagonistas de la noche: 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de España.

En ese escenario de flashes y encuentros, Magas les planteó a algunas de las asistentes una pregunta sencilla pero reveladora: ¿qué mujer creen ellas que podría formar parte de la lista en próximas ediciones? Es decir, ¿qué nombres vislumbran como futuras integrantes del prestigioso ranking en su decimocuarta edición, prevista para 2027?

Las respuestas dibujan un mapa interesante del liderazgo femenino actual y de las figuras que ya despuntan en distintos ámbitos.

Desde el mundo de la política, la expresidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet no dudó en señalar a varias representantes del actual Ejecutivo. “Alguna ministra”, apuntó. Entre los nombres que mencionó destacan Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, el futuro liderazgo femenino también podría tener un rostro muy reconocible para los españoles. Su apuesta mira a la institución monárquica: la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Su madre, la reina Letizia, ya es 'Top 100 Honoraria'.

El mundo del arte también estuvo presente entre las candidatas imaginadas por las invitadas. La galerista María Porto destacó a una creadora que, según asegura, dará mucho que hablar en los próximos años: “Ángela Mena. Es una artista contemporánea joven y maravillosa”.

La directora de Magas, Ana Núñez-Milara, puso el foco en la literatura actual. Su elección fue la escritora y filósofa Sara Barquinero, una de las voces emergentes más comentadas del panorama literario español.

Barquinero ha captado la atención de lectores y crítica con una narrativa ambiciosa y profundamente reflexiva. Su última novela, Los escorpiones, se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales recientes, generando un notable debate en el ámbito cultural. Hace apenas unos días presentó el libro en Madrid en un acto que contó con la presencia del cineasta Pedro Almodóvar.

Por último, desde el mundo de la comunicación, la presentadora Sandra Barneda apostó por una figura que forma parte de la memoria televisiva de varias generaciones de españoles: Mercedes Milá. Para la también escritora y finalista del Premios Planeta, la periodista catalana sería una candidata natural a formar parte del ranking de referencia del liderazgo femenino.

Entre política, cultura, arte y comunicación, las propuestas dejan entrever algo más que simples nombres. Dibujan, en realidad, una constelación de mujeres que, desde distintos ámbitos, continúan ampliando el mapa del talento femenino en España.

Y quién sabe. Quizá alguna de ellas cruce la alfombra del Teatro Real en futuras ediciones ya no como invitada… sino como una nueva integrante de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de nuestro país.