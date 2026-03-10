Los exclusivos regalos que recibirán las futuras integrantes de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de 2026

Cada edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' no sólo celebra el talento, la influencia y la determinación femenina en distintos ámbitos, sino que también rinde homenaje al detalle y a los cuidados personales.

Este año, las galardonadas recibirán un exclusivo pack de regalos seleccionados para acompañarlas en su día a día, pensado para reflejar el equilibrio entre elegancia, self-care y energía que caracteriza a las integrantes del ranking.

Estilo con GHD

Cepillo de GHD. Esteban Palazuelos.

Entre los presentes destaca el peine GHD The All-Rounder Paddle Brush, un imprescindible para quienes buscan un peinado impecable sin esfuerzo. Resulta ideal para desenredar melenas medias o largas, evita la electricidad estática y ayuda a conseguir un alisado sofisticado.

Su diseño profesional permite trabajar el cabello con secador para obtener un acabado pulido, perfecto tanto para looks de oficina como para eventos. Un detalle que fusiona tecnología, estilo y practicidad.

Hidratación profunda con Croma

Mascarilla de CROMA. Esteban Palazuelos

La mascarilla facial Croma Hyaluronic Acid Face Mask aporta a cada rostro el descanso que merece. Enriquecida con ácido hialurónico, actúa regenerando la piel y devolviéndole su luminosidad natural.

Este tratamiento, que incluye ocho propuestas, nutre en profundidad y mejora la elasticidad y firmeza facial, dejando un aspecto fresco y radiante.

Es, sin duda, el complemento perfecto para un ritual de belleza que revitaliza e inspira.

Con carácter

Pulsera. Esteban Palazuelos

La pulsera Starlite Leopardo Estrella combina fuerza y sofisticación en una sola joya. Su diseño, con motivos del felino y del cuerpo celeste, simboliza la independencia y el fulgor personal de cada mujer líder.

Es un accesorio con propósito, pensado para acompañar momentos memorables y representar la energía femenina que impulsa el cambio.

Al natural con Weekontrol

Zumo de aloe vera con sabor a mandarina de Weekontrol. Esteban Palazuelos

El zumo de aloe vera con sabor a mandarina de Weekontrol aporta bienestar desde dentro. Elaborado con aloe vera ecológica prensada en frío, mejora la absorción de nutrientes, reduce la fatiga y favorece una digestión saludable.

Sin teína, bajo en calorías y libre de colorantes artificiales, es un aliado natural para mantener equilibrio y vitalidad a lo largo del día.

Luminosidad con Endocare

Sérum Vitamin C20 Endocare Radiance de Cantabria Labs. Esteban Palazuelos

Para quienes valoran el cuidado facial avanzado, el sérum Vitamin C20 Endocare Radiance de Cantabria Labs será un imprescindible.

Su fórmula con vitamina C antioxidante ayuda a iluminar el cutis, estimula el colágeno y protege frente al estrés oxidativo.

Otorga ese efecto glow tan buscado, dejando un rostro más firme, uniforme y rejuvenecido.

Color y confianza con L'Oréal Paris

Labial Color Riche de L'Oréal Paris. Esteban Palazuelos

El labial Color Riche de L'Oréal Paris, tono 14 Rue Royale, celebra la belleza y el poder de este tono. Su textura sedosa y su alta pigmentación aportan sofisticación, mientras sus aceites nutritivos, como el de argán, hidratan y cuidan los labios.

Un imprescindible de belleza que aporta luz al rostro además de ese toque de seguridad que transforma cualquier día.

Brillo irresistible con Mary Kay

Unlimited Lip Gloss Fancy Nancy. Esteban Palazuelos

El Unlimited Lip Gloss Fancy Nancy de la firma redefine el concepto de gloss labial. Su fórmula ligera y no pegajosa proporciona un acabado luminoso y elegante, enriquecido con vitaminas C y E para mantener la nutrición.

Con su aroma sutil a vainilla y una amplia gama de tonos, promete convertirse en el favorito de quienes buscan un toque moderno sin perder la sofisticación.

Bienestar oriental

Bono regalo Oriental Spa.

Oriental Spa es un centro especializado en masajes inspirados en antiguas tradiciones orientales. Su ambiente relajante y su cuidada atención hacen de cada visita una experiencia sensorial única.

El bono de masaje de 60 minutos permite elegir entre tres técnicas exclusivas: Masaje Tailandés, que activa la circulación y libera toxinas acumuladas por el estrés; Masaje Balinés, que combina movimientos suaves con acupresión y aceite de almendras; o Masaje Sueco, ideal para aliviar tensiones y mejorar la flexibilidad.

Una experiencia de bienestar profunda que conecta cuerpo y mente en pleno corazón de Madrid.

Conocimiento e inspiración

Suscripción anual a EL ESPAÑOL + Invertia. Esteban Palazuelos

Como broche final, las nuevas integrantes recibirán una tarjeta regalo con una suscripción anual a EL ESPAÑOL + Invertia. Un obsequio que subraya el valor de la información de calidad como pilares del liderazgo contemporáneo.

Gracias a esto, podrán seguir de cerca toda la actualidad, incluidas, por supuesto, las noticias sobre 'Las Top 100 Mujeres Líderes' y las agendas semanales que inspiran e impulsan la conversación sobre el papel de la mujer en todos los ámbitos.

La gran noche

El próximo 13 de marzo, el Teatro Real de Madrid volverá a vestirse de gala para celebrar la nueva edición del acto que confirma definitivamente qué perfiles compondrán el prestigioso ranking.

Una cita que reunirá a las protagonistas del cambio, donde se revelarán unos nombres que, con talento y compromiso, inspiran a toda una generación.

Una velada de reconocimiento y celebración que continúa fortaleciendo la visibilidad y la voz de las mujeres que transforman España.