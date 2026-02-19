Del relevo generacional de Alicia Koplowitz a la apuesta de Elodie Perthuisot: la agenda semanal de 'Las Top 100'

Imagen con fotos de las integrantes del ranking.

Esta tercera semana de febrero, varias mujeres clave del ámbito económico, político y diplomático protagonizan decisiones y apariciones que consolidan su liderazgo.

Sus movimientos van desde la reconfiguración de consejos de inversión y alianzas público‑privadas, hasta la defensa de derechos y el impulso de modelos económicos más sociales y sostenibles.

A todo ello se suman varios eventos relevantes que enriquecen el panorama y que además siempre sirven de ocasión para conectar con personas que ayuden a seguir pavimentando el camino profesional.

Las protagonistas

Alicia Koplowitz

En la image, Koplowitz. Gtres

La empresaria y gestora de inversiones ha remodelado el consejo de su Sicav, Morinvest, incorporando a su hijo menor, Pelayo Cortina Koplowitz, como nuevo consejero. Se trata de un movimiento que refuerza el relevo generacional y la continuidad patrimonial del vehículo inversor.

La operación la consolida como una figura de referencia en la alta finanza española, capaz de combinar gobernanza profesional con participación familiar en la toma de decisiones estratégicas.

Zaida Cantera

La abogada en una imagen de archivo de EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

La diputada del PSOE, reconocida por su trabajo contra el acoso sexual y la violencia en las Fuerzas Armadas, vuelve a situarse en el centro del debate público al asumir la defensa de la edil que ha denunciado por acoso sexual al alcalde de Móstoles.

La elección de Cantera como abogada subraya su papel como voz experta frente a los abusos de poder y refuerza su imagen de referente en la protección de víctimas y en la lucha por entornos laborales seguros.

Yolanda Díaz Pérez

Yolanda Díaz este lunes en Mataró. Europa Press

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha participado en Mataró en el acto de inauguración de la capitalidad en el ámbito de la economía social.

Es un reconocimiento que sitúa a la ciudad como laboratorio de iniciativas empresariales basadas en la cooperación, la sostenibilidad y el impacto comunitario.

Con este gesto, Díaz refuerza la apuesta del Ejecutivo por un modelo productivo donde la economía social y solidaria es pieza clave para combinar empleo digno, innovación y cohesión territorial.

Carmen Calvo

Imagen de la dirigente. Europa Press

La expresidenta del Congreso y exvicepresidenta del Gobierno, hoy al frente del Consejo de Estado, participa en los actos conmemorativos por los 500 años de este órgano consultivo. Desde la institución se reivindica así su papel de elemento estabilizador frente a la volatilidad política.

Calvo subraya la importancia de un árbitro jurídico independiente que garantice seguridad normativa, rigor en los dictámenes y una visión de Estado a largo plazo.

Cristina Latorre Sancho

La representante en una imagen de carácter institucional. Cedida

La diplomática zaragozana Cristina Latorre Sancho, actual embajadora de España en Turquía, acompañó el acto de presentación del CAI Zaragoza, reforzando el vínculo del club con la proyección internacional de la ciudad y de Aragón.

Su presencia subrayó el papel de la diplomacia española como aliada del tejido social y deportivo, y evidenció el interés de la Embajada en visibilizar la imagen de Zaragoza en un destino estratégico como Ankara.

Elodie Perthuisot

Una foto de Perthuisot en una de las tiendas de la cadena francesa. Cedida

La directiva de Carrefour impulsa, junto a Coca‑Cola Europacific Partners Iberia, un acuerdo para promover la sostenibilidad en sus operaciones.

El foco de la propuesta radica en la reducción de emisiones, la optimización logística y la mejora de la eficiencia energética en la cadena de suministro.

Bajo su liderazgo, el supermercado avanza hacia un modelo de distribución más responsable, integrando criterios ambientales y sociales en la relación con proveedores, clientes y territorios donde opera.

Esther Paniagua

Imagen de la comunicadora, especializada en el ámbito científico. Cedida



La periodista y ensayista dialogó con el escritor Javier Sierra el pasado 10 de febrero en el ciclo de encuentros literarios 'Diálogos a pie de página'.

Trataron temas como las nuevas tecnologías y cómo la irrupción de la inteligencia artificial está transformando la creación literaria.

Paniagua ha sido galardonada con más de una decena de premios de periodismo, divulgación y liderazgo en España y Europa. Además, también cuenta con el reconocimiento de ser una de las mejores escritoras científicas del continente.

Mujeres que lideran

En la imagen, Rocío Alcántara y Charo Izquierdo.

El lunes 2 de marzo se celebrará en Alcobendas la 'Jornada Mujeres que lideran', impulsada por Banco Sabadell, la Fundación Deporte Alcobendas y el Ayuntamiento de Alcobendas, con el objetivo de visibilizar trayectorias femeninas de éxito en empresa, comunicación y gestión pública.

Entre las ponentes destacan dos 'Top 100': Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y consejera editorial de esta revista; y Rocío García Alcántara, la alcaldesa de la localidad.

Ambas compartirán su experiencia en liderazgo, alianzas estratégicas y transformación de organizaciones, actuando como referentes para nuevas generaciones femeninas que aspiran a puestos de decisión.

La inspiración

Ana Belén Alonso, Carmen Reina, Ana Jiménez, Marta Pérez Dorao, Alba Concepción, Mayte Valverde, Leyre Sánchez y Cristina Álvarez durante el evento. Cedida

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Fundación Inspiring Girls celebró el pasado 12 de febrero en el IES Gregorio Marañón de Madrid una actividad de speed networking encabezada por su presidenta, Marta Pérez Dorao, una de nuestras 'Top 100'.

La jornada tuvo como objetivo acercar a las alumnas a mujeres de referencia reales en disciplinas científicas, técnicas y económicas, y ampliar su visión sobre las salidas profesionales vinculadas a estos ámbitos.

Una nueva distinción

Charo Izquierdo y Mercedes Wullich.

AENOR–GAMECHANGERS presentará el primer Certificado de Liderazgo Femenino Transformador, una iniciativa que reconoce el compromiso de las organizaciones con la promoción de esta temática como motor de cambio, progreso y competitividad.

La presentación se celebrará en dos encuentros. El primero será el 26 de febrero en la Oficina del Parlamento Europeo. El segundo, el 2 de marzo en el Congreso de los Diputados.

En la mesa redonda se abordará la importancia del compromiso empresarial con la estrategia de desarrollo del liderazgo de las mujeres.

Participará Mercedes Wullich, directora de MujeresyCía y fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en España.

En representación del ranking en España, también estará presente Charo Izquierdo, 'Top 100 Honoraria' y moderadora.

VI Observatorio de las Finanzas

En la imagen, Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB); y Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL en la apertura de las jornadas. David Morales

El evento organizado por EL ESPAÑOL e Invertia se celebra los días 17 y 18 de febrero de 2026 en el auditorio de la Universidad Camilo José Cela.

El encuentro reúne a destacados expertos para analizar los principales retos económicos, financieros, regulatorios, de innovación y de sostenibilidad que afronta el sector.

Las jornadas cuentan con la participación institucional de José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España; Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca y 'Top 100'; y Antonio Romero, director general de CECA.

También está prevista la presencia de otros altos cargos de la Administración Pública, así como representantes del ámbito europeo y directivos de compañías multisectoriales vinculadas a las finanzas.