El poder de las personas: Women in Retail une talento y solidaridad en la gala Ángeles por la Infancia

El Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes volvió a ser escenario de una noche en la que el talento femenino, la empatía y la acción social compartieron protagonismo.

Women in Retail (WiR) celebró la gala solidaria Ángeles por la Infancia, una cita que logró reunir a 300 profesionales del sector del retail con un propósito común: apoyar a la infancia más vulnerable a través de cinco fundaciones españolas.

Con aforo completo y un ambiente cargado de compromiso, la recaudación de la gala se destinó íntegramente a las entidades Juegaterapia, Fundación Theodora, Fundación Pequeño Deseo, Porque Viven y CTNNB1 España, que trabajan cada día para mejorar la vida de niños y familias en situaciones complejas de salud.

Emoción y propósito compartido

Actuación de la cantante Conchita durante el evento

La cantante Conchita abrió la gala con una actuación íntima y, ya avanzada la velada, el arte flamenco del guitarrista Niño Josele protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

La presidenta y fundadora de WiR, Cristina Delgado, condujo el encuentro recordando que "el poder de las personas" sigue siendo el eje transformador tanto en la empresa como en la sociedad.

Su intervención fue, además, un reconocimiento al compromiso de los asistentes, de las compañías colaboradoras y de quienes, desde la Fila 0, contribuyeron con donaciones para las cinco fundaciones.

El relato más emotivo de la velada llegó con los testimonios en primera persona de representantes de las cinco fundaciones beneficiarias, que pusieron voz al impacto que cada aportación genera en la vida de los niños y sus familias.

Después, el experto en branding Andy Stalman dejó una de las reflexiones más aplaudidas con su intervención sobre 'El poder de las personas'.

Como gesto simbólico, invitó a todos los asistentes a ponerse en pie y a despedir la cita con al menos ocho abrazos entre los presentes, reafirmando la esencia del encuentro: la capacidad de construir futuro desde la empatía y el compromiso compartido.

Solidaridad corporativa

El éxito de la recaudación fue posible gracias a la implicación de empresas que adquirieron mesas solidarias, entre ellas Kiabi, C&A, Fundación GAES Solidaria, Auren, Anytime Fitness, 4 Dreams, TKE, You Are The Princess, PAPREC, Regusa, Faro Tech, Empathic Warriors y la propia Women in Retail (WiR).

La noche culminó con una rifa solidaria que elevó aún más el entusiasmo y permitió seguir sumando fondos gracias a la generosidad de marcas de moda como Laura Bernal, Coosy, Roberto Verino, Fío de Martié y WOW; firmas de complementos como Lotusse y Beatriz Milleiro; compañías de cosmética y belleza como La Prairie, Claudia di Paolo, Wild Rain, Qwadrum y Foreo; así como empresas de gran consumo como Grupo Varma, Bel y Auchan Selección.

Los asistentes recibieron obsequios de cortesía, así como una suscripción anual a EL ESPAÑOL + Invertia, que ofrecimos como medio colaborador de la gala en reconocimiento a quienes apoyaron esta iniciativa solidaria.

Una red que transforma

Cristina Delgado presidenta de WIR y el experto en branding Andy Stalman durante el evento

Bajo el sello WiR & Friends, esta primera edición de Ángeles por la Infancia impulsa una nueva línea de acción colectiva que busca unir a profesionales, empresas y sociedad civil en torno a causas solidarias, movilizando recursos y conciencias más allá del propio sector.

Fundada en 2023, WiR cuenta con más de 350 profesionales de 17 áreas estratégicas del retail y nace con el propósito de impulsar el liderazgo femenino en una industria ampliamente feminizada, pero en la que las mujeres siguen infrarepresentadas en la alta dirección.

Su labor se centra en promover la igualdad de oportunidades, visibilizar el talento femenino y consolidar el papel del sector como motor social y económico.

En una noche que combinó arte, compromiso y liderazgo, Women in Retail volvió a demostrar que cuando las personas se unen por una causa, la solidaridad se convierte en una nueva forma de éxito y en una herramienta real de transformación social.

Al igual que en las iniciativas de Las Top 100 Mujeres Líderes, esta gala puso de manifiesto la relevancia de las redes profesionales que impulsan el liderazgo femenino y la acción colectiva. Desde Magas, acompañamos este encuentro que confirma el valor del compromiso compartido en el avance hacia una sociedad más igualitaria.



