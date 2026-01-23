'Las Top 100' Carolina Marín, Cruz Sánchez de Lara, Sara Baras y Carmen Calvo arropan a la Fundación Andalucía 27

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno junto con Cruz Sánchez de Lara , Sandra Golpe y Sara Baras. JA

La Fundación Andalucía 27 surge de una idea clara y ambiciosa que busca posicionar a Andalucía en el mapa nacional. Fomenta el debate constructivo. Influye estratégicamente en temas clave como economía, cultura y deporte.

Destaca con orgullo el potente músculo económico, empresarial, cultural e institucional que define a la comunidad autónoma en su conjunto. Inspirada directamente en la Generación del 27, esta iniciativa pone todo su foco en visibilizar y potenciar el talento andaluz tanto dentro de la región como en cualquier parte del mundo donde se desarrolle.

En la presentación oficial de esta fundación destacaron como embajadoras de primer nivel figuras como Carolina Marín, Cruz Sánchez de Lara, Sara Baras y Carmen Calvo, todas ellas referentes indiscutibles incluidas en la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. De la obra simbólica de Ana Hernando al nombramiento de María del Castillo: la agenda semanal de 'Las Top 100' Estas mujeres forman parte del prestigioso universo de líderes reconocidas por Magas, galardonadas por su extraordinaria trayectoria y su impacto transformador en ámbitos diversos de alto nivel como el deporte, los derechos humanos, la cultura y la política.

Quedan poco más de siete semanas para la gala anual de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', el evento de referencia nacional para premiar el impacto del liderazgo femenino. Se celebrará el viernes 13 de marzo de 2026 a partir de las 19:30 horas en el Teatro Real de Madrid.

Este año rompe todos los récords con 111.000 votos populares registrados y 1.300 candidatas inscritas de 17 comunidades autónomas.

La campeona olímpica y triple campeona del mundo de bádminton Carolina Marín subió al escenario de la presentación de Andalucía 27. Representó el talento andaluz que compite al máximo nivel internacional. Fiel a sus raíces onubenses, proyectó una Andalucía sin complejos.

Habla en términos de ambición, excelencia y futuro. Esto va en sintonía con el espíritu de 'Las Top 100', de las que la deportista ha sido honoraria y candidata en varias ediciones. Reforzó que el deporte es más que competición. Sirve para proyectar imagen, generar un sentimiento de orgullo colectivo y crear referentes femeninos para nuevas generaciones.

La presentación oficial fue en el Ateneo de Madrid.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, participó como embajadora destacada. Representa una pieza esencial en 'Las Top 100 Mujeres Líderes' como principal escaparate del impacto femenino en España.

Desde su perfil único como periodista y jurista, ofreció una visión nítida y constructiva que fusiona el compromiso con los derechos humanos, la defensa activa de la igualdad de género y una sensibilidad cultural profunda. Insistió en que los espacios emergentes de influencia y poder han de incorporar la perspectiva de género como elemento fundacional desde su diseño inicial.

Sara Baras, la célebre bailaora y coreógrafa gaditana, se erige como referente indiscutible del flamenco contemporáneo. Integró la red de embajadores culturales aportando su prestigio global al acto de presentación. Defendió con pasión el arte como auténtico motor económico y emblema vivo de identidad regional.

Para ella, la cultura representa una herramienta poderosa de prestigio internacional que posiciona a Andalucía en el mapa mundial. La colocó a la altura de la empresa y la ciencia en términos de relevancia y capacidad transformadora. Su propia trayectoria, repleta de éxitos en los más grandes teatros del mundo, demuestra que el liderazgo cultural se ejerce con la misma fuerza desde el escenario que desde cualquier otro ámbito de influencia.

La jurista constitucionalista Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, acudió como embajadora institucional. Su trayectoria aparece reconocida en Las Top 100.

Aportó solvencia al proyecto desde el debate sobre igualdad y derechos fundamentales. Desde el atril, subrayó la vocación de estabilidad de la fundación. Influencia real sin consignas partidistas, una plataforma de la sociedad civil andaluza para ganar peso en la conversación nacional.