De la obra simbólica de Ana Hernando al nombramiento de María del Castillo: la agenda semanal de 'Las Top 100'

Esta semana recoge hitos que captan interés general. La elección de una escultura como distintivo público y una nueva designación en el ámbito educativo abren jornadas influyentes en artes, enseñanza y administración. Estos acontecimientos sitúan el foco en perfiles que influyen desde espacios diferentes.

El recorrido informativo avanza con distinciones en cine, literatura y empresa, lanzamientos con proyección nacional, programas formativos dirigidos a puestos de decisión y encuentros sobre empleabilidad refuerzan unos días conectados con los retos actuales.

El conjunto revela tendencias que dominan debates y señala líderes que provocan cambios en sus campos.

[Quién es quién en el jurado de 'Las Top 100': con su reunión comienza la cuenta atrás hacia la gala de la XIII Edición]

Mujeres destacadas

Núria Cabutí

Núria Cabutí. Cedida

La CEO de Penguin Random House Grupo Editorial ha intervenido recientemente en una entrevista, donde ha defendido el auge del sector editorial hispano con crecimientos anuales del 4-10%. También ha resaltado la paridad de género en su equipo diverso y la creatividad humana frente a la inteligencia artificial.

Su influencia potencia los lazos entre autores y lectores en más de 600 millones de usuarios de lengua española, y su visión estratégica combina rentabilidad con innovación en un mercado en expansión.

María del Castillo

María del Castillo. Cedida

La Liga Española de Debate Universitario (Ledu) ha celebrado su 25º aniversario con el nombramiento de la CEO de Faro EdTech, como nueva embajadora de la organización.

María del Castillo representa el espíritu de rigor intelectual, capacidad directiva y debate reflexivo que caracteriza a la entidad. Su recorrido profesional combina desarrollo de negocio y transformación, con un compromiso hacia el crecimiento, la diversidad y las personas.

Ana Hernando

Ana Hernando. Lola Cuevas

El monumento 'Somos abrazo', creado por la reconocida escultora multidisciplinar española, ha sido elegido como símbolo oficial del 35º aniversario de Tres Cantos.

La obra, inaugurada en junio de 2025 en La Rosaleda del Parque Central, captura la unión emocional y la solidaridad humana mediante figuras en bronce. Además, conecta pasado y presente bajo el lema "Nuestra historia, nuestro futuro".

El Ayuntamiento del municipio integra un programa con 100 actos para la celebración e impulsa estas iniciativas centradas en mejorar parques, promover la sostenibilidad y fortalecer los servicios sociales.

Katharina Miller

Katharina Miller. @Katharinamiller

La fundadora de Miller International Knowledge ha participado en el arranque del curso 'Mi salto al Consejo', organizado por Mujeres Avenir en ESCP Business School.

"Este programa nace en un contexto clave para Europa y para las mujeres profesionales", ha asegurado Katharina.

El primer módulo, dedicado al Derecho y a su rol, ha contado con su liderazgo activo y ha abordado el marco jurídico de los consejos de administración, funciones indelegables, deberes y riesgos del cargo.

Silvia Pérez Cruz

Silvia Pérez Cruz. Cesar Lucadamo

La cantante y compositora española ha presentado Canciones- Una Celebración en la edición especial del Festival Medio y Medio en Uruguay.

La actuación refuerza su huella en la escena iberoamericana actual y, unido al montaje escénico, resalta su dominio vocal y creativo. Su voz cautiva al público con fusiones de flamenco, jazz y bolero, y despliega intensidad emocional en cada interpretación.

Soledad Puértolas

Soledad Puértolas. Cedida

El martes 20 de enero se inauguró el ciclo 'Los Martes de Libros 2026' de la Fundación Ibercaja en Zaragoza. El programa reúne a grandes autores de la literatura actual, con la presencia de la escritora española.

La destacada académica de la Real Academia Española participará como figura central en una sesión el 12 de mayo, donde presentará su nueva colección de relatos, En el camping, que confirma su maestría en la ficción contemporánea.

Alauda Ruiz de Azúa

Alauda Ruiz de Azúa. Cedida

La película Los domingos, de la directora de cine y guionista española, encabeza las nominaciones a los Premios Goya con 13 candidaturas. El anuncio se realizó en la Academia de Cine por los intérpretes Toni Acosta y Arturo Valls.

La entrega de los galardones se celebrará el próximo 28 de febrero, en el Auditori Fòrum de Barcelona, presentada por el actor Luis Tosar y la cantante, Rigoberta Bandini.

Alauda Ruiz de Azúa suma así un reconocimiento más a su trayectoria. Ya obtuvo el Goya a dirección novel por Cinco lobitos en 2022 y ganó los premios Feroz y Forqué por la serie Querer en 2024.

Cruz Sánchez de Lara

Cruz Sánchez de Lara. Archivo EE

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL formará parte del jurado de los XIV Premios Casa Decor 2026. La plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida entregará este galardón el próximo 21 de mayo, durante el cierre de la 61ª edición, que se celebrará del 9 de abril al 24 de mayo en un palacio histórico del Barrio de las Letras (Madrid).

Junto a ella, destacados profesionales evaluarán las categorías de Mejor Proyecto, Mejor Diseño Original y Mejor Diseño de Producto Integrado. Además, se otorgará un Premio de Honor a Ramón Esteve y uno extraordinario 'Nuevos Talentos' en memoria de Ángeles Barbería.

Blanca Torrent

Blanca Torrent. Cedida

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) ha presentado en el Ayuntamiento de la ciudad el evento 'GEN Lidera 2026', el mayor encuentro provincial sobre influencia femenina y empleabilidad.

​

El 23 de enero, el Rectorado de la Universidad de Córdoba reúne a empresarias, directivas y estudiantes bajo el lema: ‘¿Estás lista para liderar tu futuro profesional?’, “una iniciativa estratégica para romper barreras de género y el techo de cristal”, según ha explicado Blanca Torrent.

También, impulsará networking, mesas redondas y ponentes como la presentadora, Anne Igartiburu y la directora de ventas en Google Cloud, Lisa Martínez.

Irene Villa e Inma Shara

Irene Villa e Inma Shara. Cedida

La periodista y escritora, Irene Villa, junto a la directora de orquesta, Inma Shara, han destacado en la III edición del ciclo 'Espacio Talento' de Boadilla del Monte (Madrid). La propuesta, impulsada por el Área de Innovación y Emprendimiento con apoyo del Banco Santander, promueve el desarrollo y la superación individual.

El programa, gratuito y exclusivo para empadronados, ofrece diferentes ponencias sobre resiliencia en el Auditorio Municipal desde el 24 de enero hasta el 18 de abril.

El 14 de marzo, Shara impartirá 'Dirección armónica: el liderazgo que genera armonía', aplicando principios musicales al ámbito empresarial, y el 18 de abril, Villa clausurará con 'Saber que se puede', relatando su experiencia frente a obstáculos