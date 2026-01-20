La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, será parte del jurado de los Premios Casa Decor 2026

La arquitectura efímera, el interiorismo y el diseño contemporáneo volverán a situarse en el centro del debate creativo con la celebración de los XIV Premios Casa Decor, cuya resolución está prevista para el 21 de mayo de 2026. Estos galardones distinguen cada año los proyectos más destacados presentados en uno de los escaparates más influyentes del sector en España.

Impulsados por Casa Decor, reconocen propuestas por su planteamiento conceptual, su calidad formal y su capacidad para integrar criterios de sostenibilidad, innovación y excelencia técnica. En sus ediciones, la iniciativa ha visibilizado nuevas tendencias y consolidado trayectorias que han marcado la evolución del diseño de interiores en las últimas décadas.

Esta edición estará marcada por la concesión del Premio de Honor a la Trayectoria Profesional al arquitecto Ramón Esteve, una de las figuras más reconocidas del panorama actual. Desde su estudio fundado en Valencia en 1991, ha desarrollado una obra caracterizada por la depuración formal, el cuidado de los materiales y la relación con la luz y el entorno.

Su trabajo, que abarca desde proyectos residenciales y hoteleros hasta espacios comerciales e institucionales y destaca por su estilo mediterráneo y minimalista, ha tenido una proyección internacional sostenida.

El vínculo de Esteve con Casa Decor se ha mantenido de forma continuada durante la última década, siendo su participación más reciente la de 2025, con un espacio pétreo concebido para la firma Gómez-Grau. Con este reconocimiento, la organización subraya la coherencia y el rigor de una trayectoria que ha reforzado la presencia del diseño español en el exterior.

Este, en calidad de Premio de Honor, se unirá a un jurado de excepción encargado de deliberar sobre los XIV Premios Casa Decor 2026. Como ha anunciado la propia organización en un comunicado, en él se integra Cruz Sánchez de Lara, abogada, activista y escritora, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

Su presencia incorpora una perspectiva ligada al impacto social, la sostenibilidad y la comunicación, aspectos cada vez más transversales en el análisis del diseño contemporáneo. Junto a ella, se integrarán en el jurado otros perfiles destacados procedentes de distintos ámbitos creativos y culturales.

Así, el grupo se completa con Zooco, estudio de arquitectura fundado por Miguel Crespo Picot, Javier Guzmán Benito y Sixto Martín Martínez, ganadores del Premio al Mejor Proyecto 2025; Pablo Erroz, diseñador multidisciplinar y fundador de la firma que lleva su apellido; y Laura García-Barrios, directora de la revista NAN Arquitectura.

Un conjunto heterogéneo que valorará las propuestas atendiendo a criterios de innovación, calidad espacial, ejecución técnica y compromiso con el entorno.

Además de los premios principales, Casa Decor entregará en esta edición un Premio Extraordinario 'Nuevos Talentos' Ángeles Barbería, "creado en memoria de quien, durante 22 años, fue un apoyo fundamental para todos aquellos profesionales que se iniciaban en el mundo del interiorismo", explica la organización.

El galardón reconocerá al mejor proyecto firmado por un profesional que participe por primera vez en Casa Decor y será concedido por el equipo organizador, una vez se confirme que este reúne todas las cualidades que exige la participación en la exposición: una propuesta estética innovadora y de calidad, diseño sostenible y una excelente ejecución del espacio.