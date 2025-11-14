Más de 68.000 votos impulsan la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes de España' y refuerzan su influencia

La XII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' celebrada el año pasado. Rodrigo Mínguez

Este año la participación en las votaciones de 'Las Top 100 Mujeres Líderes de España' está siendo notablemente superior a la del pasado.

Mientras se escriben estas líneas, se superan ya los 68.000 apoyos, un aumento más que destacable respecto al pasado registro, que reunió 42.182 tras el mismo periodo de tiempo. La diferencia asciende a 26.150 y marca un incremento aproximado del 62%.

La prestigiosa clasificación continúa dando visibilidad a las figuras femeninas más influyentes del país en los diferentes ámbitos profesionales. Además, promueve una sociedad más igualitaria y justa.

El ranking se ha convertido en un reflejo del talento, la innovación y la capacidad transformadora de las mujeres que guían el rumbo del futuro.

El aumento de la participación de esta temporada se atribuye no solo a la apertura del sistema de voto, sino también al contexto.

El año pasado el plazo se abrió en plena dana. La catástrofe frenó la atención del público e hizo que muchas de las figuras del listado se volcaran en la emergencia y en la solidaridad.

A la cabeza

El ranking se divide en 10 categorías que abarcan distintos ámbitos, además de la categoría Top 10 Exterior, que cuenta con 66 aspirantes y 1.752 votos actualmente.

Para ofrecer una visión más clara, la jerarquía se presenta a continuación ordenada de mayor a menor número de votos registrados:

La categoría de Startups y Profesionales Independientes lidera la edición actual con 242 postulantes y 13.324 apoyos. La mujer más votada alcanza 1.134 apoyos.

Sin embargo, la semana pasada se posicionaba en primer lugar Directivas, que reúne 203 participantes y 13.321 adhesiones, con una candidata que sobresale con 779 avales.

Ambos grupos ya destacaban el año pasado y vuelven a protagonizar la rivalidad principal, con cifras muy igualadas.

El tercer escalón corresponde a Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO, con 157 nominadas y 13.315 registros de apoyo.

En cuarto puesto aparece Académicas e Investigadoras, que suma 8.192 entre 91 optantes. El quinto bloque reúne a Función Pública Institucional e Impacto Social, con 143 competidoras y 8.063 puntuaciones.

La categoría de Empresarias ocupa la sexta posición con 3.153 votos y 53 representantes, donde la mujer más votada alcanza 342 apoyos.

En séptimo lugar, figura Cultura y Artes Escénicas, con 124 perfiles y 1.970 números en total. En octavo puesto aparece Medios de Comunicación, con 61 figuras y 1.790 votos.

El noveno puesto lo ocupa Ocio y Deporte, que registra 1.762 votos con 82 referentes. Cierra la clasificación Políticas, con 1.630 y 64 integrantes.

El público evidencia un compromiso mayor con el reconocimiento del talento femenino y respalda a mujeres que impulsan cambios reales en sus ámbitos. Esta respuesta social marca un escenario donde la igualdad gana presencia dentro de la vida institucional y laboral.