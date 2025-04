Begoña González-Blanch responde a nuestro Magatest: "Yo me sigo viendo como una niña que ha madurado"

Begoña González-Blanch es Managing Partner en EE.UU. de Ackermann, un grupo global referente en executive search, board services, consultoría de recursos humanos y formación, con presencia en más de 40 ciudades. Además, es consejera en la Spain US Chamber of Commerce y es Top 100 Exterior de la XII Edición.

Su trayectoria en el sector del headhunting comenzó en 1999, cuando, tras trabajar como directora de operaciones en una empresa de trabajo temporal, descubrió su interés por la búsqueda de talento y tuvo la oportunidad de cofundar una firma especializada.

A lo largo de su carrera, ha ocupado puestos clave en Ackermann, siendo directora general en España y responsable del área de servicios financieros y profesionales antes de trasladarse a EEUU en 2017. Su misión ha sido hacer crecer el negocio en el mercado americano, ayudando a empresas multinacionales a encontrar el mejor talento para su expansión. Para ella, la confidencialidad, la confianza y el alineamiento entre candidatos y empresas son esenciales en su trabajo.

Begoña atribuye su éxito profesional al trabajo duro, la responsabilidad y la honestidad con clientes y candidatos. Es licenciada en Marketing y Administración de Empresas por ESIC y tiene un máster en ESADE.

También es una firme defensora del liderazgo femenino: es miembro fundadora de EJECON y creó WhE Women’s Hispanic Executive Association, una organización sin ánimo de lucro para impulsar la presencia de mujeres hispanas en puestos ejecutivos, donde fue presidenta entre 2020 y 2023.

En el ámbito personal, se define como una persona responsable, empática y de confianza. Sus hijos son su mayor orgullo, y en su tiempo libre disfruta haciendo ejercicio, jugando al golf, paseando al aire libre, cocinando y compartiendo momentos con familia y amigos.

Begoña ha respondido a nuestro Magatest, un cuestionario que basa sus preguntas en los títulos de las obras más relevantes escritas por mujeres.

Tu 'primera memoria'…

Los veranos en casa de mi abuela en La Coruña.

'Una habitación con vistas' al…

Siempre al mar.

¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Me siento muy orgullosa de mis dos hijos y estoy aprendiendo a quitarme todos los prejuicios que vamos adquiriendo desde que nacemos; el haber estado ocho años en otro país con otra cultura me ha vuelto mucho más abierta y he aprendido a no prejuzgar, te puedes llevar muchas sorpresas.

'La amiga estupenda' es…

Aquella que, aunque no veas mucho, sabes qué siempre está ahí para cuando la necesitas y con la que te entiendes con solo una mirada.

¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

Las inseguridades y mi extrema timidez de niña.

¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Mucho, yo me sigo viendo como una niña que ha madurado.

¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Las enfermedades en niños o personas jóvenes, me parece una injusticia, no puedo ver sufrir a nadie, pero si encima es una persona que no ha madurado, me parte el alma.

¿'El mejor de los mundos posibles'?

Un mundo sin enfermedades ni sufrimiento, donde solo haya alegría y optimismo, sin enfrentamientos de ningún tipo…

¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

Soy demasiado buena para matar a nadie… Cada uno ya carga con sus errores y mochilas, eso me parece bastante penitencia.

¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Supone una tristeza inmensa cuando has encontrado al amor de tu vida…

'El amor más grande'…

El de madre, creo que no existe un amor más grande.

¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Más que amnesia colectiva, prefiero hablar de memoria selectiva y me encantaría poder solo acordarnos de momentos de felicidad, alegría y gozo.

Un 'secreto a voces'.

Soy muy Leo.

'Un secreto inconfesable'.

Los secretos inconfesables no se cuentan.

¿Qué es para ti 'nada'?

Vacío, ausencia, inexistencia, tristeza, desazón.

'Cuando la revolución termine'…

Seremos más felices, todos en paz y armonía.