Laura Baena estrena una aplicación que revolucionará la maternidad: "Es como el primer Tinder de las madres"

La sororidad y el apoyo mutuo es fundamental entre mujeres y más aún entre las madres. Poder contar con una red que sume en la rutina diaria ya sea echando una mano o aportando soporte psicológico es ideal... pero no imposible. Laura Baena, Top 100, fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación 'Yo No Renuncio', ha creado la herramienta perfecta para lograrlo. Se trata de una app revolucionaria llamada 'Red Yo Cuido', diseñada en colaboración con Globant y que se ha presentado oficialmente este martes 25 de febrero en Madrid.

Dicha herramienta digital permite a las madres conectar con otras en su misma situación, creando una comunidad que ayuda a repartir las tareas de cuidado y a reducir la sensación de soledad. A través de ella se comparten experiencias y se pueden sentir acompañadas en la crianza. Se trata de crear tribu.

También se permite acceder a recursos exclusivos de la 'Asociación Yo No Renuncio'. La descarga e instalación es totalmente gratuita y accesible desde cualquier dispositivo móvil. Las usuarias solo necesitan registrarse, crear un perfil con información básica y empezar a conectar.

Laura Baena, en la mesa redonda que ha tenido lugar duante la presentación, Fundación Telefónica.

Laura Baena no oculta la emoción de ver su proyecto empezar a caminar. "Esta app ha venido a revolucionar los cuidados en nuestro país. Nos hemos alejado del mantener en comunidad, sobre todo en las grandes ciudades. Y esto ocurre principalmente porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para socializar en la puerta del cole, para conocer a otras madres y familias y conectar. Además de que muchas no tienen cerca a las abuelas, abuelos u otros familiares y tienen que generar su círculo de confianza y apoyo", explica.

La definición que hace es tan clara como elocuente: "Pretendemos construir una comunidad y para nosotras es como el primer Tinder de las madres. Es una app que va a revolucionar los cuidados y que hemos desarrollado durante más de un año de la asociación".

De hecho, ya ha empezado a hacerlo. Una de las primeras usuarias de la app ha contado su experiencia en el acto de presentación. "Donde yo vivo, no hay mamás de la misma edad que mi hija y la verdad es que me ha venido muy bien. He contactado con una chica de mi barrio, que nos conocíamos solo de vista y resulta que tiene un peque tres meses menor que el mío. Por lo menos ya tengo a alguien con quien comentar las etapas de nuestros hijos, compartir miedos e inquietudes y avanzar juntas en esto de maternidad", ha confesado.

Está claro que el universo digital supera barreras, borra distancias y permite una mayor conectividad, así que gracias a 'Red Yo Cuido' se obrará la magia. "La app puede ayudar de manera fácil a este primer paso que es conectar. Somos una generación de madres que usamos el móvil para organizar muchos temas familiares y diarios. Por lo que esta red puede convertirse en una aplicación de uso diario para que nos apoyemos y nos sintamos más acompañadas y liberadas de carga precisamente en ciertos momentos", confirma Baena.

La razón del proyecto

Los datos hablan por sí solos y fueron los que animaron a la fundadora del Club de Malasmadres a dar un paso al frente para ayudar a mujeres con hijos como ella. La asociación que preside 'Yo No Renuncio' hizo una encuesta llamada 'Yo Cuido. Nosotras Cuidamos' que dejó claros resultados.

El 85% de las participantes afirman haberse sentido solas desde que son madres debido a la falta de apoyo en la conciliación. El 66% de las que cuentan con pareja dependen principalmente de ella para delegar cuidados, mientras que el 64% también depende del apoyo de abuelos/as, lo que demuestra la falta de alternativas fuera del círculo familiar inmediato.

No solo eso, seis de cada diez indican que experimentan sentimientos de culpa al delegar los cuidados de sus pequeños en otras personas, lo cual limita aún más su acceso a redes de apoyo. Y más del 54% han renunciado a alguna actividad o empleo por sobrecarga de trabajo y salud mental.

"Después de diez años desmitificando la maternidad, rompiendo el mito de la madre perfecta, luchando por una conciliación real, esta aplicación es una revolución. Supone poder conectarnos y crear comunidad más allá de un tuit o de un mensaje directo. Es conseguir crear una red que es un espacio seguro donde crear un primer vínculo emocional que luego se va a convertir en una red de amigas, de madres

que te van a apoyar en momentos puntuales de conciliación", dice Laura Baena.