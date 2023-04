La 'Top 100' Paz Comesaña (EVO Banco): "Nunca debes dejar de confiar en ti"

Paz Comesaña es CEO y directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de Evo Banco. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero, durante los cuales ha sido responsable de Actividad Comercial, del segmento de Particulares y Banca Personal de Desarrollo de Negocio y de CRM en empresas como Banesto, Caixa Galicia, Novagalicia Banco y Novo Banco.

[Estas son las diez mujeres elegidas 'Top 100' en la categoría Directivas]

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Consiguió el bronce por mejor Directora de Marketing y fue elegida una de las 20 mujeres más influyentes del sector del marketing, comunicación y publicidad en Galicia. Además, fue seleccionada como jurado de premios tan prestigiosos como los Premios GENIO y los Premios Paraguas en años consecutivos.

Es una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la categoría de Directivas, participando de forma activa como speaker en múltiples eventos de Banca Digital, de Innovación Financiera, de Fintech o de Transformación digital. También ha sido docente en escuelas tan relevantes como The Valley Digital Business School o EOI.

Apasionada por el marketing y por las grandes tecnologías, es un ejemplo de trabajo e innovación.

Paz Comesaña responde a las preguntas de magasIN mostrando su lado más personal a través de consejos y anécdotas.

¿Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es?

“Lo perfecto es enemigo de lo bueno”

¿Compartirías una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100?

En la entrega de los premios EFI de la publicidad, desconocedora de que existían 2 segundos premiados, cuando descubrieron al primero pensé: lógico, no hemos ganado, ha ganado Campofrío.

Entonces, me puse a mandar un WhatsApp a mi responsable de publicidad, para animarla, para decirle que habíamos sido finalistas y que eso era ya un logro. Cuando nos nombraron como ganadores, no me di cuenta y tuvieron que avisarme para que saliese al escenario del Teatro Real.

La enseñanza útil es que nunca debes dejar de confiar en ti, en tu buen trabajo y en que puedes competir con grandes compañías con presupuestos muy superiores a los tuyos.

Nombre a tres mujeres referentes para usted. ¿Por qué lo son?

Mi madre, nacida en 1932, es una mujer luchadora y que nunca se rinde. Siempre está en busca de sus objetivos, incluso ahora con sus 90 añitos. Ha sido la que tenía la iniciativa y tenía las ideas muy claras. Decidió que mi padre era el marido que quería para ella y luchó por él. Compró una vieja casa, la cual rehabilitó con sus propias manos y la ayuda de algún que otro obrero que iba contratando con sus ahorros.

Trabajó en todo lo que le daba dinero: en un almacén de vinos, fabricando guantes para la fábrica de Citröen en Vigo… En todo lo necesario para construir el patrimonio para casarse y que aquel dandy no tuviese excusas para casarse con ella. Y lo consiguió: 50 años de matrimonio, siendo ella la que gestiona los presupuestos, en la sombra, claro, para no dejar mal a mi padre en una época tan machista donde era el hombre el que mandaba en casa. Una luchadora incansable. Sin duda el mejor referente para mí.

Mariló Dancausa porque es un ejemplo de liderazgo, de gestión de equipos diversos, donde no hay hombres y mujeres, solo hay equipo de trabajo. Como CEO de Bankinter durante los últimos 23 años, ha liderado una compañía que cotiza en el IBEX 35, en un sector claramente masculino y en épocas difíciles para el sector debido a crisis financieras como la del año 2011.

Rosalía de Castro, porque hace ya casi 200 años, fue una referente del feminismo por su compromiso con las causas sociales a través de sus poemas y novelas. Pensemos que entre 1850 y 1860 publicó poemas en los que defendía la independencia, la libertad y la igualdad de las mujeres. Os recomiendo la lectura de Follas novas (1880), donde Rosalía retrató la vida de las mujeres pobres, excluidas y abandonadas.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Una película: Forrest Gump de Tom Hanks

Un libro: El principito.

Una canción: Sin Miedo de Rosana

Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

La resiliencia

La conciliación es…

Muy difícil. Aunque quiero aclarar que es difícil para la pareja que ha decidido tener hijos. No es difícil solo para la mujer. En mi caso, era imposible conciliar la vida familiar y profesional de mi marido y la mía si queríamos que nuestros hijos no fueran educados por un tercero.

Yo debía dedicarle muchas horas, él viajaba mucho y nuestras familias estaban lejos de nuestra casa. Tan difícil fue, que mi marido renunció a su trabajo para ocuparse de los niños y la casa y así yo poder seguir desarrollándome en mi trabajo.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

“Si tiene que ser para ti, será”, por lo que, sé tú misma y deja que la entrevista fluya.

Las tres cosas en las que primero se fija cuando conoce a alguien y por qué.

Me fijo siempre en sí cuando le hablo, me mira a los ojos. Si me evita, me genera desconfianza.

¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

Consigo desconectar cuando salgo de Madrid. Con salir un día entero a uno de sus preciosos pueblos, ya soy capaz de desconectar. También consigo desconectar cuando dejo el móvil y el reloj digital en casa. Y siempre desconecto cuando estoy en mi casita de la ría de Aldán, el mar me ayuda a desconectar de forma rápida.

¿Un defecto ajeno que no soporta?

Hay dos cosas: las personas mentirosas y las que no se alegran por el bien de los demás. Es algo superior a mí, puedo soportar gente poco trabajadora, poco humilde, etc., pero mentirosa y envidiosa no, me revuelve por dentro.

Dormir es…

Para mí totalmente necesario. Una de las cosas que más me gusta es en dormirme en la playa en verano, mientras de fondo escucho a los niños corretear por la arena.

Una manía que la defina.

Soy muy planificadora, me gusta planificarlo todo.

Un color que jamás se colaría en su armario

El rosa chicle.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

¿Qué tres cosas te gustan más de tu vida?

Sigue los temas que te interesan