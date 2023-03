"Toda experiencia aporta. Si no es suficiente, hay que mejorar": Mª Jesús López, consejera de Iberia

María Jesús López Salas (Andújar, 1979), es directora del área comercial de Iberia y consejera de Iberia, Iberia Express y IAG-Loyalty, y ha sido elegida entre las 10 directivas más influyentes de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ 2022.

Su equipo lo forman casi 400 personas. Por encima de ella está el consejero delegado. La planta donde trabaja es diáfana como su liderazgo. Su espacio está delimitado por unos módulos. Con personas como ella, una siente ganas de volar con Iberia. Su energía y entusiasmo, más que arrolladores, son envolventes.

El fotógrafo quiere aprovechar la luz entre dorada y blanca de la tarde para retratarla en el exterior del edificio de Iberia. Sonriente y simpática, sale al balcón que asoma sobre el nudo de la M.30 a la altura de la A2. El incesante ir y venir de los coches da vértigo. Los trabajadores ya van saliendo hacia sus casas.

Mª Jesús López, consejera de Iberia, durante su entrevista con magasIN Esteban Palazuelos

¿Por qué en el último año ha aumentado el precio de los vuelos?

Ha habido muchísima demanda cuando todavía las compañías aéreas no habían recuperado toda la capacidad. Muchos de sus aviones estaban en tierra. Entonces, ese desbalance entre demanda y oferta ha provocado la subida de los precios.

¿Y van a seguir subiendo los precios?

Es difícil saberlo. Viendo esta demanda, nosotros estamos apostando por un plan de crecimiento fuerte y de recuperación de nuestra actividad. Fuimos la aerolínea que antes recuperó la capacidad en Europa después de la Covid-19 y la que más ha apostado por la vuelta a la normalidad.

El aumento del precio del combustible y la inflación también afectan…

Lógicamente, la inflación y la subida del combustible presionan nuestros costes al alza y comprimen los márgenes a toda la industria aérea. Además, los rumores de crisis que pueden contraer la demanda hacen que todavía no se vea un cielo completamente despejado. Es un tipo de industria a la que le afectan múltiples factores.

Es consejera de tres compañías. ¿Es partidaria de las cuotas?

Es una pregunta difícil y he cambiado de opinión con el tiempo. No era partidaria porque creía y creo que cualquier colectivo, como podemos ser las mujeres, tiene toda la capacidad de llegar donde quiera con sus propios méritos.

Mª Jesús López, consejera de Iberia. Esteban Palazuelos

Sin embargo, las cuotas ayudan a vencer sesgos y a invertir esas tendencias cuya dinámica es difícil de cambiar. Además, la participación de las mujeres en consejos y otros órganos de administración enriquecen.

Ha sido elegida entre las 10 directivas más influyentes de Las Top 100 Mujeres Líderes. Por ello ha recibido muchísimas felicitaciones que destacan su liderazgo, su inteligencia, su empatía… ¿Ejerce un liderazgo distinto del habitual?

Me da un poco de vergüenza. Pero me ha hecho mucha ilusión recibir tanto cariño de mis compañeros de trabajo en Iberia y de mi trayectoria anterior, de mi familia... Yo soy una persona de equipo y disfruto viniendo a trabajar. Creo que la aviación aporta muchísimo al mundo.

¿Pero tiene usted una especial intuición? Fue quien apostó durante la pandemia por mantener la actividad.

La apuesta por el cliente y por nuestros trabajadores, escuchando las necesidades de todos, nos ha facilitado recuperar la actividad antes que la competencia. Esto ha redundado en unos resultados positivos.

¿Cuántas personas tiene por encima en el organigrama de Iberia?

Mi jefe es Javier Sánchez Prieto, que es el consejero delegado.

¿Y en el comité de dirección cuántos son?

Somos diez entre los dos negocios. Pero en una organización moderna no se mira tanto la jerarquía. Lo importante es que todas las áreas trabajemos de manera conjunta.

Además, no creo que haya una línea fija que delimite la responsabilidad de cada área. Como equipo tenemos que resolver los retos que se nos presentan y aprovechar esas oportunidades que vienen.

Mª Jesús López, consejera de Iberia, durante su entrevista con magasIN. Esteban Palazuelos

¿Han recuperado el número de viajeros previos a la pandemia?

En general, sí. Según los mercados. A algunos destinos se está volando más que en 2019. Por ejemplo, Norteamérica e Iberoamérica: Colombia, México, Perú, Argentina, Chile…

¿No os afecta la inestabilidad en alguno de esos países?

A las ganas que tenía la gente de viajar después del parón de la Covid-19 se suma un cierto cambio en las preferencias de los clientes en el consumo. Mucha gente prefiere hacer un viaje y tener una experiencia que comprar algo físico.

Entre las muchísimas responsabilidades que tiene, dirige la planificación del mapa de destinos. ¿Con qué criterios los selecciona?

Lo más importante es saber adónde quiere ir el cliente. Miramos el mapa de posibilidades, vemos dónde está la demanda y luego elegimos los destinos en los que nosotros podemos ser competitivos. Ofrecer un buen producto y conseguir que la ruta sea rentable y aporte a Iberia y al grupo.

Iberia es líder en Europa de destinos a Iberoamérica.

El liderazgo siempre está muy disputado. Durante la crisis de la Covid-19 hemos mejorado nuestra posición. Culturalmente nos unen muchos lazos y Latinoamérica es nuestro mercado clave. Iberia le va a dar una especial prioridad en los próximos 3 años. Volamos allí desde hace 77 años.

Mª Jesús López, consejera de Iberia. Esteban Palazuelos

En 2022, Iberia fue la aerolínea más puntual de Europa.

La más puntual de Europa y la quinta del mundo. Si hay un atributo que al cliente le importe, es la puntualidad. En Iberia hacemos de la puntualidad nuestra bandera y eso implica la colaboración de los 17.000 empleados. Tenemos que trabajar como una orquesta para lograrlo.

También capitanea alianzas estratégicas con otras empresas. ¿Cómo va el matrimonio British Airways-Iberia?

Fenomenal. En estos momentos es cuando más se nota lo importante que es el grupo IAG, al que pertenecen ambas compañías. Nos aportamos unos a otros para conseguir los mejores resultados. Nosotros, particularmente con British y American Airlines, estamos muy unidos en nuestra alianza del Atlántico Norte.

¿Y cómo es que las dos aerolíneas han mantenido su identidad?

Lo singular de IAG es que es un porfolio de marcas donde se respeta la singularidad de cada una. Cada marca mantiene su modelo de negocio y su cuenta de resultados.

Pero aprovechamos las sinergias, desde la compra de combustible y flota entre otras cosas, al desarrollo de nuevas plataformas comerciales o el benchmark para mejorar una determinada estrategia comercial.

¿Cómo se puede mantener la calidad con reducción de costes?

La reducción de costes no tiene que repercutir en la calidad. La gran transformación de Iberia fue mejorar la propuesta de valor al cliente, a la vez que la compañía se hacía más eficaz reduciendo costes innecesarios y mejorando procesos para quitar redundancias.

Se renovó la flota, se invirtió en marca, en la propuesta de valor al cliente, nos dieron las 4 estrellas Skytrack, mejoramos la tecnología, nos digitalizamos…

Detalle de las manos de Mª Jesús López, consejera de Iberia, durante su entrevista con magasIN. Esteban Palazuelos

También es responsable de áreas de consecución de ingresos, estrategia comercial, distribución, ventas y gestión de diferentes canales de la compañía. ¿Cómo puede abarcar tanto?

Porque tenemos un equipo espectacular. Cada persona es muy buena en su campo, pero además saben trabajar de manera conjunta.

¿Cuántas personas son?

Casi 400 en mi área, el área comercial. Saben que estoy ahí para lo que me necesiten.

¿Conoce a todas?

A la mayoría. Trato de conocer a todo el equipo.

Cuando usted mira atrás y ve a la niña de Andújar que fue, ¿se figuraba una carrera de éxito?

No pienso mucho en eso. Mis padres me han apoyado mucho, me han dado todas las facilidades para estudiar y nos han transmitido el valor del esfuerzo. Siempre he ido, como ahora, con mi equipo: partido a partido. Toda mi vida he disfrutado muchísimo de lo que hacía.

Me he esforzado por hacer las cosas lo mejor posible y ayudar al máximo. Nunca se sabe lo que depara el futuro, pero siempre he querido hacer algo que me apasione y darlo todo.

¿Ha trabajado en algo que no le gustara?

Siempre me ha gustado mi trabajo por algo. Soy una persona positiva. Todas las experiencias aportan y, si algo no aporta lo suficiente, pues hay que mejorarlo y cambiarlo.

¿Le atraía la aviación?

Sí. Una de mis pasiones es viajar. Desde muy pequeña. Es algo con lo que se puede hacer muy feliz a la gente, por eso me resulta muy fácil vender el mundo del viaje. Conectar a las personas aporta valor.

Mª Jesús López, consejera de Iberia, durante su entrevista con magasIN. Esteban Palazuelos

Es una industria muy bonita y compleja en la que influyen un montón de variables. Requiere muchas habilidades diferentes y pensar de manera muy estratégica. Estoy feliz.

¿A Andújar sigue yendo?

Sí, muchísimo. En Navidad he pasado 10 días. Tengo mucha familia y muchísimos amigos que también viven fuera y vuelven.

¿Cómo compagina la vida familiar con un puesto de tanta responsabilidad?

Es cuestión de planificación y de poner toda la energía en lo que hago en cada momento. Cuando estoy en el trabajo estoy al 200% y lo disfruto muchísimo.

Mª Jesús López, consejera de Iberia. Esteban Palazuelos

Y cuando estoy en casa, no hay nada que me guste más que estar con mi familia, con mis niños. Llego con muchísima energía, estoy con ellos a tope… Lo que menos hago es dormir.

Una energía envidiable. A lo mejor es que no necesita dormir más.

Bueno, podría dormir muchas horas, pero prescindo de ello. Prefiero estar con mi familia, con mis amigos, soy muy sociable, y me organizo.

¿Viaja mucho por trabajo o ahora con las conferencias online se lo puede ahorrar?

Creo que viajar es fundamental. Si quieres construir y mantener relaciones necesitas ver a la persona cara a cara. El Teams o el Zoom te dan para sobrevivir cuando no hay otra cosa. Sigo viajando por trabajo para ver a mis partners de las alianzas o a clientes, y también viajo mucho por placer. A mí familia le encanta viajar.

¿Cuál es su próximo destino?

Estamos mirando varios. Viajo mucho tanto por España –acabo de estar en Teruel– como fuera. A lo mejor un próximo destino va a ser Costa Rica.

Mª Jesús López, consejera de Iberia, posa para el fotógrafo durante su entrevista con magasIN. Esteban Palazuelos

