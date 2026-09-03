Las arquitectas en España coinciden: "Reformar un piso de 75 m2 ahora cuesta entre 60.000 y 75.000 euros"

Hacer una reforma integral en España supone hoy un desembolso cada vez mayor, especialmente por el encarecimiento de los materiales y la mano de obra. En viviendas de más de 70 metros cuadrados, conocer previamente los principales gastos resulta clave para evitar sorpresas.

El presupuesto puede cambiar notablemente de una casa a otra. El estado inicial del inmueble, los materiales seleccionados y la calidad de los acabados son algunos de los factores que terminan determinando cuánto habrá que invertir.

La arquitecta Ainara Fernández ha puesto cifras a este tipo de proyectos tomando como ejemplo un piso de 75 metros cuadrados. Según los cálculos, renovar completamente una vivienda de estas características puede rondar actualmente los 60.000 euros.

Buena parte de ese dinero se concentra en los primeros trabajos de la obra. "¿Cuánto cuesta una reforma en España hoy en día? Albañilería (demoliciones, tabiques, rozas, suelos...) suele llevarse entre el 30-40 % del presupuesto, unos 25.000 euros", explica Fernández.

La elección de los materiales también puede hacer que la factura aumente o disminuya considerablemente. "Materiales (azulejos, sanitarios, suelos, carpintería...) aquí depende de la calidad que quieras colocar en la vivienda y es entre el 25 y 35 % del presupuesto, unos 10.000 euros para una reforma estándar", señala.

#Obra #España #Precio ♬ sonido original - Ainara Fernández | Arquitecta @ainara_arquitecta ¿Cuánto cuesta una reforma hoy en España? La clave no es el número… es entender en qué se va el dinero. Albañilería, materiales, cocina y baños, iluminación. Cada parte pesa —y mucho— en el presupuesto. Y algunas decisiones hacen que el precio se dispare sin darte cuenta. Una reforma no es solo hacer obra. Es saber decidir. Porque cuando entiendes el esquema, la reforma deja de irse de las manos y empieza a tener sentido 😉 #Reforma

La cocina y el baño suelen concentrar otra parte importante de la inversión. "Cocinas y baños es la parte más cara por metro cuadrado. La cocina más económica es unos 8.000 euros, un baño aproximadamente 4.000. Yo calculo 12.000 euros en total". A ello se añaden instalaciones como fontanería, calefacción o iluminación.

Fernández calcula estas últimas partidas de la siguiente manera: "Fontanería y calefacción 7.000 euros e iluminación que es la gran olvidada, puede depender de lo que pongamos (focos, tiras led, puntos de luz, diseño...) es en torno a unos 6.000 euros. Total de la reforma unos 60.000 euros.

Las estimaciones de otros profesionales se mueven en cifras parecidas. La arquitecta Emma Gullén calcula que reformar íntegramente una vivienda de entre 80 y 100 metros cuadrados puede situarse entre los 70.000 y los 95-000 euros.

El motivo es que una reforma integral va mucho más allá de cambiar suelos, muebles o pintura. Como explica Gullén, "una reforma integral implica intervenir de manera global en la vivienda: actualizar no solo los acabados, sino también las instalaciones, distribución e incluso eficiencia energética".

Un error habitual

La transformación afecta, por tanto, a la propia forma de utilizar la casa. "No se trata de 'lavar la cara' a un espacio, sino de redefinir cómo se vive en él", señala Gullén. Una reforma parcial, en cambio, suele limitarse a determinadas zonas.

"La diferencia fundamental es el alcance y la coordinación técnica. Una reforma parcial suele abordar una o dos estancias sin afectar al resto", explica. Tener clara esta diferencia desde el principio ayuda a establecer un presupuesto mucho más ajustado al proyecto.

Otro error habitual consiste en quedarse únicamente con una cifra global. "Uno de los mayores errores al afrontar una reforma es calcular todo en bloque, sin desglose por espacios. Descomponer el presupuesto por zonas te permite tener una visión clara de dónde invertir más y dónde optimizar".

El tamaño de la vivienda también influye

El tamaño de la vivienda también marca diferencias. Como orientación, un piso de 60 a 70 m2 puede situarse entre 55.000 y 75.000 euros; uno de 80 a 100 m2, entre 70.000 y 95.000 y una vivienda unifamiliar de 120 a 150 m2, entre 90.000 y 130.000 euros.

Estas cantidades sirven únicamente como referencia, ya que cada reforma tiene necesidades diferentes. La distribución, las instalaciones existentes, las calidades elegidas y las intervenciones necesarias pueden modificar considerablemente el presupuesto definitivo.

Por último, antes de elegir una empresa conviene comparar algo más que el precio total. Revisar materiales, partidas, mediciones, plazos, condiciones de pago, licencias y dirección técnica permite comprobar si las ofertas incluyen realmente los mismos trabajos y reducir el riesgo de futuros sobre costes.