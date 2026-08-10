Los arquitectos coinciden: "Reformar un piso de 75 m2 en España ahora cuesta entre 60.000 y 75.000 euros"

El precio de afrontar una reforma integral en España sigue al alza, especialmente por el encarecimiento de los materiales y la mano de obra. Para quienes estén pensando en renovar una vivienda de más de 70 metros cuadrados, conocer cuánto puede costar actualmente resulta clave antes de comenzar.

Las cifras, sin embargo, pueden cambiar bastante de un proyecto a otro. Arquitectos y empresas de reformas recuerdan que el estado inicial de la vivienda, los materiales escogidos y la calidad de los acabados pueden hacer que dos pisos con una superficie similar terminen teniendo presupuestos muy diferentes.

Para hacerse una idea más aproximada, la arquitecta Ainara Fernández ha calculado cuánto supondría reformar por completo un piso de 75 metros cuadrados. Según explica en uno de sus vídeos, actualmente habría que contar con alrededor de 60.000 euros, aunque la cifra puede variar según la ciudad y las decisiones tomadas durante la obra.

La arquitecta explica dónde se concentra buena parte de ese presupuesto: "¿Cuánto cuesta reformar en España hoy en día? Albañilería (demoliciones, tabiques, rozas, suelos...) suele llevarse entre el 30-40 % del presupuesto, unos 25.000 euros". Una partida especialmente importante reúne muchos de los trabajos necesarios para transformar el inmueble.

Los materiales representan otro de los grandes gastos. "Materiales (azulejos, sanitarios, suelos, carpintería) aquí depende de la calidad que quieras colocar en la vivienda y es entre el 25 % y 35 % del presupuesto, unos 10.000 euros para una reforma estándar", explica Fernández.

A ello añade: "Cocinas y baños es la parte más cara por metro cuadrado. La cocina más económica es unos 8.000 euros, un baño aproximadamente 4.000. Yo calculo 12.000 euros en total".

Finalmente, calcula: "Fontanería y calefacción 7.000 euros e iluminación que es la gran olvidada, pues depende de lo que pongamos (focos, tiras led, puntos de luz, diseño...) es en torno a unos 600 euros. Total de la reforma unos 60.000 euros".

#Obra #España #Precio ♬ sonido original - Ainara Fernández | Arquitecta @ainara_arquitecta ¿Cuánto cuesta una reforma hoy en España? La clave no es el número… es entender en qué se va el dinero. Albañilería, materiales, cocina y baños, iluminación. Cada parte pesa —y mucho— en el presupuesto. Y algunas decisiones hacen que el precio se dispare sin darte cuenta. Una reforma no es solo hacer obra. Es saber decidir. Porque cuando entiendes el esquema, la reforma deja de irse de las manos y empieza a tener sentido 😉 #Reforma

Las estimaciones de otros profesionales se mueven en cantidades parecidas. La arquitecta Emma Gullen calcula que una reforma integral de entre 80 y 100 metros cuadrados puede situarse entre 70.000 y 95.000 euros.

Como recuerda, "una reforma integral implica intervenir de manera global en la vivienda: actualizar no solo los acabados, sino también las instalaciones, distribución e incluso eficiencia energética".

Entender qué significa realmente una reforma integral ayuda a explicar estas cantidades. "No se trata de 'lavar la cara' a un espacio, sino de redefinir cómo se vive en él", señala Gullen. Y añade: "La diferencia fundamental es el alcance y la coordinación técnica. Una reforma parcial suele abordar una o dos estancias sin afectar al resto".

La arquitecta también señala un fallo habitual a la hora de preparar las cuentas. "Uno de los mayores errores al afrontar una reforma es calcular todo en bloque, sin desglose por espacios. Descomponer el presupuesto por zonas te permite tener una visión clara de dónde invertir más y dónde optimizar".

Cuánto cuesta reformar una casa por m2

La superficie de la vivienda es otro de los factores que termina condicionando el presupuesto. Cuantos más metros haya que renovar, mayor será normalmente el gasto en materiales, instalaciones y horas de trabajo:

Piso pequeño (60–70 m²) : entre 55.000 y 75.000 euros.

: entre 55.000 y 75.000 euros. Piso medio (80–100 m²) : entre 70.000 y 95.000 euros.

: entre 70.000 y 95.000 euros. Vivienda unifamiliar (120–150 m²): entre 90.000 y 130.000 euros.

Estas cantidades permiten hacerse una primera idea de la inversión necesaria, aunque no deben entenderse como precios cerrados. Cada vivienda parte de unas condiciones diferentes y el proyecto final será el que determine cuánto habrá que gastar realmente.

Qué debe incluir un presupuesto de reforma

Cuando llega el momento de comparar empresas, quedarse únicamente con la cantidad que aparece al final del presupuesto puede ser un error. Lo recomendable es comprobar que estén detalladas las mediciones, los materiales, las diferentes partidas de obra, los plazos previstos y las condiciones de pago.

Cuanto menos concreta sea la información presentada, más difícil será saber qué está incluido realmente. Esto puede acabar provocando modificaciones durante los trabajos y, con ellas, gastos adicionales que inicialmente no estaban previstos.

También conviene asegurarse de que todas las empresas estén presupuestando exactamente los mismos trabajos y materiales. Aspectos como las licencias o la dirección técnica deben quedar claros, porque pagar algo más inicialmente puede terminar compensando si permite evitar imprevistos, retrasos o nuevas intervenciones posteriormente.