Confirmado por el Gobierno: la factura de la luz incluirá un nuevo dato para saber si consumes más que tus vecinos

Las altas temperaturas del verano están disparando el uso del aire acondicionado en millones de hogares españoles, una situación que hace que muchas familias estén especialmente pendientes de cuánto aumentará su próxima factura de la luz.

Con el objetivo de fomentar un consumo energético más eficiente, el Gobierno ha impulsado una modificación del contenido de la factura eléctrica para que los consumidores dispongan de más información sobre sus hábitos de consumo.

Entre las principales novedades figura la incorporación del consumo medio de otros hogares del mismo código postal, un dato que permitirá a cada usuario comprobar si su gasto eléctrico se sitúa por encima o por debajo de la media de su entorno.

La información será elaborada por las distribuidoras eléctricas a partir de datos agregados y anonimizados, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin que sea posible identificar el consumo de ningún vecino concreto.

Esta medida no parte de cero. El Gobierno ya planteó una iniciativa similar en 2022, en plena crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del ahorro energético.

Más información en la factura de la luz

La comparación con el consumo medio del entorno será solo una de las novedades previstas para la factura eléctrica, que incluirá más información para facilitar la comprensión del recibo y mejorar la transparencia.

Entre otros datos, las comercializadoras deberán indicar de forma expresa cuándo una lectura del contador es estimada y explicar el motivo por el que no se ha podido realizar una lectura real.

También deberán reflejar con mayor claridad las penalizaciones aplicadas o los intereses cobrados cuando exista una refacturación.

En el caso de los consumidores con instalaciones de autoconsumo, como placas solares, la factura incorporará información más detallada sobre la modalidad de autoconsumo, la energía neta generada por tramos horarios y el correspondiente Código de Autoconsumo (CAU).

Otra novedad afectará a los clientes acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), ya que la primera página de la factura incluirá un código QR que permitirá acceder directamente al comparador oficial de ofertas de la CNMC.

Gracias a esta herramienta, los consumidores podrán comparar las distintas tarifas disponibles en el mercado utilizando sus propios datos de potencia y consumo para comprobar si existe alguna opción más económica.

Más transparencia para el consumidor

La finalidad de estos cambios es que cualquier usuario pueda entender con mayor facilidad qué está pagando y si su contrato continúa siendo competitivo.

La nueva información permitirá comprobar si el consumo eléctrico del hogar es superior al de otros inmuebles del mismo entorno y detectar posibles situaciones de gasto excesivo que hasta ahora pasaban desapercibidas.

Además, la factura deberá mostrar el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato contratado —precio fijo o indexado— y el nombre comercial de la oferta en el caso de los clientes del mercado libre.

También se incorporará información sobre el tratamiento automatizado de datos utilizado para la concesión del bono social, con el objetivo de que los beneficiarios conozcan los criterios empleados para reconocer o denegar esta ayuda.

Con todas estas novedades, el Gobierno pretende convertir la factura eléctrica en una herramienta más útil y transparente, que permita a los consumidores comparar tarifas, controlar mejor su consumo y adoptar medidas para reducir su gasto energético cuando sea necesario.